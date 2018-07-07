Губернатор Краснодарского края прибыл на матч ЧМ-2018 Россия - Хорватия

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев прибыл на стадион "Фишт" в Сочи, где пройдет четвертьфинальный матч чемпионата мира 2018 года между сборными России и Хорватии.Также поддержать команду приехали почетный президент Олимпийского комитета России Александр Жуков, вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян, президент московского "Локомотива" Илья Геркус, заместитель руководителя администрации президента России Магомедсалам Магомедов.