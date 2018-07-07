Хорватские фанаты поддержали сборную и устроили лесной пожар

Болельщики сборной Хорватии устроили мероприятие в поддержку национальной команды перед матчем 1/4 финала чемпионата мира 2018 года против России и стали виновниками пожара на острове Любви.Как передает morski.hr, сотня фанатов зажгла бенгальские огни и факелы на острове Любви, однако из-за сухой погоды в регионе быстро воспламенился хвойный лес.Отмечается, что никто из болельщиков не пострадал.Хорватская полиция в данный момент ищет организаторов мероприятия. Им грозит до шести лет тюрьмы.