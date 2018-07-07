Болельщики на ЧМ-2018 могут увидеть готовящийся к ЧМ Катар через интерактивные порталы

Интерактивные порталы чемпионата мира 2022 года с прямым подключением к аналогам в Катаре открыты в Москве и Санкт-Петербурге.Порталы Катар-Россия проработают до 15 июля. Они созданы на основе интерактивной технологии, связывающей футбольных болельщиков в разных странах. Каждый портал в режиме реального времени показывает, что происходит в других локациях, где установлены аналогичные объекты. Они предлагают заранее познакомиться с катарским видением первого в истории Ближнего Востока чемпионата мира по футболу.