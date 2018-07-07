Марио Манджукич отдал голевой пас за сборную впервые за 1197 дней

Нападающий сборной Хорватии Марио Манджукич стал автором голевой передачи на Андрея Крамарича в матче 1/4 финала чемпионата мира-2018 против России.Форвард отдал результативный пас за национальную команду впервые за 1197 дней. Последний раз ему это удавалось в марте 2015 года в игре против Норвегии, 21 матч назад.