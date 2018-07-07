Ольга Бузова: Денис Черышев, я согласна выйти за тебя замуж

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06 ФранцияФранция 4:3 АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06 УругвайУругвай 2:1 ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07 ИспанияИспания 1:1 (3:4) РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07 ХорватияХорватия 1:1 (3:2) ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07 БразилияБразилия 2:0 МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07 БельгияБельгия 3:2 ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07 ШвецияШвеция 1:0 ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07 КолумбияКолумбия 1:1 (3:4) АнглияАнглия Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07 УругвайУругвай 0:2 ФранцияФранция Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07 БразилияБразилия 1:2 БельгияБельгия Казань
QF4 17:00 07.07 ШвецияШвеция 0:2 АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07 РоссияРоссия 1:2
(3:4) 		ХорватияХорватия Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07 ФранцияФранция 10.07 БельгияБельгия Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07 ХорватияХорватия 11.07 АнглияАнглия Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 21:00 14.07 Проигравший SF1 14.07 Проигравший SF2 Санкт-Петербург
Подробнее
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07 Победитель SF1 15.07 Победитель SF2 Москва, Лужники
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Новости партнеров

Ольга Бузова: Денис Черышев, я согласна выйти за тебя замуж

32-летняя российская певица и телеведущая Ольга Бузова в Инстаграме заявила, что готова выйти замуж за 27-летнего полузащитника сборной России Дениса Черышева. Игрок забил гол в ворота Хорватии в четвертьфинале чемпионата мира.

"Денис Черышев, я согласна выйти за тебя замуж. Ты кстати симпатичный, я хочу сказать. Меня не смущает разница в возрасте. Я без макияжа выгляжу на 18. Денис, до связи. Ты попал в хит-парад моих мыслей. Жду звонка, подружки одобрил", - сказала Бузова.
Теги: Черышев Сборная России
Вчера, 23:12
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(10)
№16 Написал: Сибирячок (Сегодня, 00:26) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Вот ведь мразь циничная. Ничего святого..
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№15 Написал: andrews74 Ухта (Сегодня, 00:19) #
  • +2
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online
Болеет за:
«Спартак»
Парень в Европе играет, зачем ему б/у-шная Тарасова из Дома 2?
Регистрация: 6.07.2018 [жалоба]
№14 Написал: rocker31 К-G (Сегодня, 00:19) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Нет,Ольга:- в этот раз по йогурту от Смолова и Фернандеса и баиньки...
Регистрация: 14.02.2007 [жалоба]
№13 Написал: fc zenit spb-Russia Дудинка (Красноярский край) - Оренбург (Сегодня, 00:17) #
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Болеет за:
«Зенит»
Господи... за что такое родилось на свет, которое болеет за Россию, когда надо быть в трэнде.
Регистрация: 19.11.2009 [жалоба]
№12 Написал: utekay Россия (Сегодня, 00:16) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Vlad-ОБЖ 66
уё пи ще..
и тут влезла..

а как иначе? за свиней топит вот и лезет везде, вот и уё.ище


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№11 Написал: Corner планета Земля (Сегодня, 00:15) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
Ептыть, куда ж без российской Чиччолины, блеать....


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В спокойствии сила (с)
Регистрация: 21.05.2016 [жалоба]
№10 Написал: Gnome Алматы (Сегодня, 00:15) #
  • +3
  •  (3)
online

как была идиоткой, так и осталась.......
Хоть бы предложила просто отсосать, все бы поняли.


--------------------
Удача и Бог!

http://turizm-puteshestvuem.ru - весь мир в мониторе
Регистрация: 20.11.2008 [жалоба]
№9 Написал: kent71 Рим (Сегодня, 00:06) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Огласите весь список,а так идиотка


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Лучше ничего не сказать,чем сказать ничего !!!
Регистрация: 17.07.2015 [жалоба]
№8 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 00:03) #
  • 0
  •  (2)

уё пи ще..
и тут влезла..


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
№7 Написал: Чесайнаг Сочи (Сегодня, 00:03) #
  • +7
  •  (7)

Зв Смолова эту суку выдавать надо.Это ему за все наши страдания и слезы.Большего он не заслужил
Регистрация: 23.09.2016 [жалоба]
№6 Написал: Charodei Борзя (Сегодня, 00:00) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
ЦСКА
Эта лахудра попутала что-то.. Денису эта помойка не нужна однозначно.
Регистрация: 27.07.2013 [жалоба]
№5 Написал: Skyline СПБ (Вчера, 23:40) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
ш***а


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Манчини в отставку
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
№4 Написал: нетрал (Вчера, 23:25) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
потасканая шамотра ..
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
№3 Написал: Rasmuz (Вчера, 23:22) #
  • +2
  •  (6)

Дура дурой
Регистрация: 29.08.2017 [жалоба]
№2 Написал: Egorysche (Вчера, 23:19) #
  • +9
  •  (11)

так вот почему он в России играть не хочет
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
№1 Написал: VirGON (Вчера, 23:17) #
  • +6
  •  (10)
online

Нахрен ты ему нужна
Регистрация: 14.12.2016 [жалоба]
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