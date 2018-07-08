Стадион "Фишт" проводил сборную России аплодисментами

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06 ФранцияФранция 4:3 АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06 УругвайУругвай 2:1 ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07 ИспанияИспания 1:1 (3:4) РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07 ХорватияХорватия 1:1 (3:2) ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07 БразилияБразилия 2:0 МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07 БельгияБельгия 3:2 ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07 ШвецияШвеция 1:0 ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07 КолумбияКолумбия 1:1 (3:4) АнглияАнглия Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07 УругвайУругвай 0:2 ФранцияФранция Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07 БразилияБразилия 1:2 БельгияБельгия Казань
QF4 17:00 07.07 ШвецияШвеция 0:2 АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07 РоссияРоссия 1:2
(3:4) 		ХорватияХорватия Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07 ФранцияФранция 10.07 БельгияБельгия Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07 ХорватияХорватия 11.07 АнглияАнглия Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 21:00 14.07 Проигравший SF1 14.07 Проигравший SF2 Санкт-Петербург
Подробнее
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07 Победитель SF1 15.07 Победитель SF2 Москва, Лужники
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Стадион "Фишт" проводил сборную России аплодисментами

Стадион "Фишт" аплодировал сборной России после матча 1/4 финала чемпионата мира против Хорватии.

Российская команда уступила хорватам в серии послематчевых пенальти (1:1, 3:4).
Теги: Сборная России
Сегодня, 00:05
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13
(7)
№13 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 00:35) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Сибирячок,
В Англию смотайся - там на каждой игре обстановка камерная. И так и должно быть: футбол должен быть искусством.
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
№12 Написал: Сибирячок (Сегодня, 00:28) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Камерная обстановка конечно угнетала. Сидят, как в театре, а не как на футболе...Болельщикам огромный минус. Огромнейший
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№11 Написал: 91800bsp Ставрополье (Сегодня, 00:16) #
  • 0
  •  (4)

На стадионе сидели уроды. Ни гимн не спели,ни поддержали сборную,как надо. Через 5 минут весь стадик слился. Могли бы задержаться-игроки к вам шли,а вы на выходах толпились


--------------------
Не болею за конкретный клуб. Переживаю за весь российский футбол!
Регистрация: 8.08.2012 [жалоба]
№10 Написал: iDEAD Череповец (Сегодня, 00:15) #
  • -1
  •  (5)
online

отвратительное боление ... херль большая часть на матче это люди которые на футбол то и не ходят , либо обычные кузьмичи бухачи и мажоры
Регистрация: 29.03.2013 [жалоба]
№9 Написал: ustas Новокузнецк (Сегодня, 00:15) #
  • +4
  •  (6)
online

Если бы мне кто нибудь сказал месяц назад что сборная России проиграет в 1/4 финала по пенальти,я бы этого богохульника палкой поколотил ! М О Л О Д Ц Ы !
Регистрация: 15.04.2018 [жалоба]
№8 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 00:13) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Спасибо, Сборная!


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Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010 [жалоба]
№7 Написал: Fint Москва (Сегодня, 00:13) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Реал»
Цитата: Corner
Это Команда. Тем и сильна. За самоотдачу все прощу

Мы смело можем смотреть в завтра, очередные турниры с надеждой ожидая, будучи уверенными и в команде, и в тренере!
Регистрация: 15.06.2018 [жалоба]
№6 Написал: Sip Метра нет (Сегодня, 00:11) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Герои спорта !!!
Регистрация: 14.11.2010 [жалоба]
№5 Написал: Белый Лис (Сегодня, 00:11) #
  • +2
  •  (4)
online

Заслужили.
Регистрация: 18.03.2018 [жалоба]
№4 Написал: Corner планета Земля (Сегодня, 00:09) #
  • +5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Ростов»
Это Команда. Тем и сильна. За самоотдачу все прощу


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В спокойствии сила (с)
Регистрация: 21.05.2016 [жалоба]
№3 Написал: Спартак-навсегда Орёл (Сегодня, 00:08) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Да! Ничем не были хуже, ничем!!!


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Наши танки будут летать!
Победа будет за нами!!!
Регистрация: 6.03.2007 [жалоба]
№2 Написал: CHUCK NORRISS Россия (Сегодня, 00:07) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Присоеденяюсь,к аплодисментам!!! Это одна из лучших сборных,за всю нашу( российскую) историю!
Регистрация: 21.08.2014 [жалоба]
№1 Написал: Gnome Алматы (Сегодня, 00:07) #
  • +6
  •  (8)
online

мы все аплодируем! Ребята, вы молодцы!!!!


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Удача и Бог!

http://turizm-puteshestvuem.ru - весь мир в мониторе
Регистрация: 20.11.2008 [жалоба]
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