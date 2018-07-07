"Зенит": спасибо за героизм, парни. Мы гордимся!

"Зенит" в Инстаграме поблагодарил сборную России за выступление на чемпионате мира-2018."Спасибо за героизм, парни. Мы гордимся!", - говорится в сообщении.Российская команда уступила хорватам в серии послематчевых пенальти (1:1, 3:4).