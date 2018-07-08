Роман Зобнин: я сегодня все отдал на поле. Мы сделали все, что могли

Полузащитник сборной России Роман Зобнин прокомментировал игру с Хорватией в 1/4 финала чемпионата мира."Я сегодня все отдал на поле, эмоций не осталось. Всем болельщикам спасибо. Все что могли, мы все отдали, не повезло, к сожалению", - сказал Зобнин во флеш-интервью.