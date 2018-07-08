Роман Зобнин: я сегодня все отдал на поле. Мы сделали все, что могли

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06 ФранцияФранция 4:3 АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06 УругвайУругвай 2:1 ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07 ИспанияИспания 1:1 (3:4) РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07 ХорватияХорватия 1:1 (3:2) ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07 БразилияБразилия 2:0 МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07 БельгияБельгия 3:2 ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07 ШвецияШвеция 1:0 ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07 КолумбияКолумбия 1:1 (3:4) АнглияАнглия Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07 УругвайУругвай 0:2 ФранцияФранция Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07 БразилияБразилия 1:2 БельгияБельгия Казань
QF4 17:00 07.07 ШвецияШвеция 0:2 АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07 РоссияРоссия 1:2
(3:4) 		ХорватияХорватия Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07 ФранцияФранция 10.07 БельгияБельгия Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07 ХорватияХорватия 11.07 АнглияАнглия Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 21:00 14.07 Проигравший SF1 14.07 Проигравший SF2 Санкт-Петербург
Подробнее
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07 Победитель SF1 15.07 Победитель SF2 Москва, Лужники
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Новости партнеров

Роман Зобнин: я сегодня все отдал на поле. Мы сделали все, что могли

Полузащитник сборной России Роман Зобнин прокомментировал игру с Хорватией в 1/4 финала чемпионата мира.

"Я сегодня все отдал на поле, эмоций не осталось. Всем болельщикам спасибо. Все что могли, мы все отдали, не повезло, к сожалению", - сказал Зобнин во флеш-интервью.
Теги: Зобнин Сборная России
Сегодня, 00:07
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22
(3)
№22 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 00:36) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Спасибо, Роман...один из лучших. Боец и красавец


--------------------
Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006 [жалоба]
№21 Написал: dima0501 (Сегодня, 00:30) #
  • -1
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online

Роман ты был лидером этой сборной.
Регистрация: 28.09.2016 [жалоба]
№20 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 00:30) #
  • 0
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online
Болеет за:
ЦСКА
Роман Зобнин: я сегодня все отдал на поле. Мы сделали все, что могли
Рома, верим!
Спасибо!


--------------------
Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010 [жалоба]
№19 Написал: ryzpm999 Сибирь (Сегодня, 00:22) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Молодец, Роман. На ровне с Марио, Черышевым и Дзюбой. Вы были лучшими!
Регистрация: 29.08.2010 [жалоба]
№18 Написал: бородач счётная палата (Сегодня, 00:21) #
  • -6
  •  (6)
online
Болеет за:
«Динамо» М
Цитата: Gnome
Рома, мы с Вами!!!!!!!!!!


На куй вы там нужны..


--------------------
за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012 [жалоба]
№17 Написал: Lord Подольск-Москва-Тверь (Сегодня, 00:18) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Отлично сыграл, молорик, был один из лучших в нашей Сборной!
Регистрация: 11.07.2006 [жалоба]
№16 Написал: Weranda Spb (Сегодня, 00:18) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
КАМАЗ
Еще 3-4 игрока твоего уровня в разные линии, глядишь и по качеству игры вопросов бы не было...
Регистрация: 1.07.2018 [жалоба]
№15 Написал: VeNdA Республика Венда (Сегодня, 00:16) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Игрок, которого нужно ставить в пример большинству молодых и "одаренных" футболистов. Только старанием и упорством можно чего-то добиться, а не понтами и регалиями.
Регистрация: 14.03.2009 [жалоба]
№14 Написал: fc zenit spb-Russia Дудинка (Красноярский край) - Оренбург (Сегодня, 00:15) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Рома красавец! Для меня начал идти по восходящей со второго тайма против Египта.
Регистрация: 19.11.2009 [жалоба]
№13 Написал: Rasmuz (Сегодня, 00:14) #
  • +3
  •  (3)

Роман за твою игру не стыдно!!
Регистрация: 29.08.2017 [жалоба]
№12 Написал: Wilshere (Сегодня, 00:14) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Браво
Регистрация: 4.05.2014 [жалоба]
№11 Написал: Спартак-навсегда Орёл (Сегодня, 00:12) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Один из самых лучших!!! Будь в игре, побеждай! Ты наша гордость!!!


--------------------
Наши танки будут летать!
Победа будет за нами!!!
Регистрация: 6.03.2007 [жалоба]
№10 Написал: Tofik Москва (Сегодня, 00:12) #
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Роман был одним из лучших. Спасибо ему, спасибо парням.


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Все ИМХО
Регистрация: 15.08.2007 [жалоба]
№9 Написал: нетрал (Сегодня, 00:11) #
  • +9
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
дай шалабан смолу от всех нас!
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
№8 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 00:11) #
  • +7
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Роман - ты боец, а Смолову - не наливать.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
№7 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 00:11) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Достойно!
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
№6 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 00:10) #
  • +5
  •  (5)

Ромка, ты один из лучших!


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
№5 Написал: tantara002 (Сегодня, 00:10) #
  • +6
  •  (6)

Рома и бразил лучшие игроки сборной на этом чемпионате !!
Теперь в отпуск , и в Спартак !!


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Lokoflesh = Копрофаг лоховской
Регистрация: 12.05.2018 [жалоба]
№4 Написал: FanatFCSM Moscow (Сегодня, 00:10) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Твои рывки через все поле на 115 минуте это ЧТО ТО!!!


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Только Спартак!
Регистрация: 21.07.2013 [жалоба]
№3 Написал: Белый Лис (Сегодня, 00:10) #
  • +4
  •  (4)
online

Лучший игрок сегодня на поле.
Регистрация: 18.03.2018 [жалоба]
№2 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 00:09) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Зобнину навтыкали за первый тайм, второй провёл отлично, всю игру вёл.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№1 Написал: Gnome Алматы (Сегодня, 00:08) #
  • +7
  •  (7)
online

Рома, мы с Вами!!!!!!!!!!


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Удача и Бог!

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Регистрация: 20.11.2008 [жалоба]
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