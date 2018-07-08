Молодцы! Окончание сказки получилось достойным: Россия уступила по пенальти Хорватии

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|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Уругвай
|3
|3
|0
|0
|5
|0
|+5
|9
|2
|Россия
|3
|2
|0
|1
|8
|4
|+4
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|1
|0
|2
|3
|7
|-4
|3
|4
|Египет
|3
|0
|0
|3
|2
|6
|-4
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Испания
|3
|1
|2
|0
|6
|5
|+1
|5
|2
|Португалия
|3
|1
|2
|0
|5
|4
|+1
|5
|3
|Иран
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|4
|Марокко
|3
|0
|1
|2
|2
|4
|-2
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|Франция
|3
|2
|1
|0
|3
|1
|+2
|7
|2
|Дания
|3
|1
|2
|0
|2
|1
|+1
|5
|3
|Перу
|3
|1
|0
|2
|2
|2
|0
|3
|4
|Австралия
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Хорватия
|3
|3
|0
|0
|7
|1
|+6
|9
|2
|Аргентина
|3
|1
|1
|1
|3
|5
|-2
|4
|3
|Нигерия
|3
|1
|0
|2
|3
|4
|-1
|3
|4
|Исландия
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бразилия
|3
|2
|1
|0
|5
|1
|+4
|7
|2
|Швейцария
|3
|1
|2
|0
|5
|4
|+1
|5
|3
|Сербия
|3
|1
|0
|2
|2
|4
|-2
|3
|4
|Коста-Рика
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Швеция
|3
|2
|0
|1
|5
|2
|+3
|6
|2
|Мексика
|3
|2
|0
|1
|3
|4
|-1
|6
|3
|Южная Корея
|3
|1
|0
|2
|3
|3
|0
|3
|4
|Германия
|3
|1
|0
|2
|2
|4
|-2
|3
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бельгия
|3
|3
|0
|0
|9
|2
|+7
|9
|2
|Англия
|3
|2
|0
|1
|8
|3
|+5
|6
|3
|Тунис
|3
|1
|0
|2
|5
|8
|-3
|3
|4
|Панама
|3
|0
|0
|3
|2
|11
|-9
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Колумбия
|3
|2
|0
|1
|5
|2
|+3
|6
|2
|Япония
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|0
|4
|3
|Сенегал
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|0
|4
|4
|Польша
|3
|1
|0
|2
|2
|5
|-3
|3
|Полная таблица
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|A02
|17:00 30.06
|Франция
|4:3
|Аргентина
|Казань
|A01
|21:00 30.06
|Уругвай
|2:1
|Португалия
|Cочи
|A05
|17:00 01.07
|Испания
|1:1 (3:4)
|Россия
|Москва, Лужники
|A06
|21:00 01.07
|Хорватия
|1:1 (3:2)
|Дания
|Нижний Новгород
|A03
|17:00 02.07
|Бразилия
|2:0
|Мексика
|Самара
|A04
|21:00 02.07
|Бельгия
|3:2
|Япония
|Ростов-на-Дону
|A07
|17:00 03.07
|Швеция
|1:0
|Швейцария
|Санкт-Петербург
|A08
|21:00 03.07
|Колумбия
|1:1 (3:4)
|Англия
|Москва, Спартак
|Подробнее о 1/8 финала
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|QF1
|17:00 06.07
|Уругвай
|0:2
|Франция
|Нижний Новгород
|QF2
|21:00 06.07
|Бразилия
|1:2
|Бельгия
|Казань
|QF4
|17:00 07.07
|Швеция
|0:2
|Англия
|Самара
|QF3
|17:00 07.07
|Россия
|
1:2
(3:4)
|Хорватия
|Сочи
|Подробнее о 1/4 финала
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|SF1
|21:00 10.07
|Франция
|10.07
|Бельгия
|Санкт-Петербург
|SF2
|21:00 11.07
|Хорватия
|11.07
|Англия
|Москва, Лужники
|Подробнее о полуфиналах
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|F3
|21:00 14.07
|Проигравший SF1
|14.07
|Проигравший SF2
|Санкт-Петербург
|Подробнее
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|F1
|18:00 15.07
|Победитель SF1
|15.07
|Победитель SF2
|Москва, Лужники
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Молодцы! Окончание сказки получилось достойным: Россия уступила по пенальти Хорватии
Россия остановилась в шаге от выхода в полуфинал домашнего чемпионата мира. Второй матч плей-офф Мундиаля россияне довели до серии послематчевых пенальти, но на этот раз удача отвернулась от хозяев. Rusfootball.info – о последнем матче российской сборной на турнире.
Футболисты сборных России и Хорватии на чемпионате мира получили шанс всей жизни. Не являясь командами из числа топ-сборных, они оказались в четвертьфинале, сотворив мини-сенсации. Несмотря на довольно качественный и боеспособный состав с Модричем, Ракитичем и Манджукичем, хорваты, за хорватами, как и за россиянами, закрепился имидж и реноме неудачников. Дело в том, что в последний раз «шашечные» пробивались в плей-офф чемпионатов мира ещё в 1998 году, когда за сборную выступало «золотое» поколение Славена Билича, Звонимира Бобана и Давора Шукера. Тогда хорваты заняли третье место, завоевав бронзовые медали.
После этого «шашечные» трижды принимали участие в финальном турнире чемпионата мира, но всякий раз ограничивались программой-минимум. Например, четыре года назад в Бразилии они сумели обыграть лишь Камерун, потерпев поражения в остальных матчах.
История выступления хорватов на чемпионатах мира в определённой степени напоминает российскую. Россияне до домашнего Мундиаля также никогда не выходили в плей-офф. У российской сборной также было три попытки, но всё заканчивалось провалами. Четыре года назад в Бразилии россияне не сумели одержать ни одной победы на турнире, завершив его бесславной ничьей с Алжиром, когда нужно было набирать три очка.
Шлейф неудач тянулся за Россией и Хорватией, но на ЧМ-2018 обе команды удивили. Хорваты уверенно «прихлопнули» Аргентину, отправив латиноамериканцев на ядерную Францию. Также «шашечные» довольно легко расправились с Нигерией и Исландией, показав 100% результат. Впрочем, как это часто бывает с балканскими футболистами, в самый ответственный момент их начали подводить то ли нервы, то ли возможности. Игра против сборной Дании в 1/8 финала превратилась для хорватов в настоящее испытание. Обе команды отвратительно исполняли пенальти в послематчевой серии, но хуже оказались датчане.
России в первой стадии плей-офф досталась Испания. «Красная фурия» на российском Мундиале была явно не в себе. Крайне невзрачные матчи с Ираном и Марокко запомнились лишь запредельным процентом владения мячом и огромным количеством передач. В аналогичный футбол испанцы, сменившие главного тренера за два дня до своего старта на турнире, сыграли и против России. Пожалуй, подопечные Фернандо Йерро были лучше, но хозяева дотерпели до серии послематчевых пенальти, где сработала магия Игоря Акинфеева.
С надеждой на большее
Накануне перед матчем состоялась традиционная пресс-конференция с участием главных тренеров сборных. Станислав Черчесов был явно доволен происходящим, шутил, хотя и сохранял своё уже ставшее фирменным несколько высокомерное отношение к журналистам. На вопрос о том, считает ли он матч против Хорватии главным в своей жизни, Черчесов ответил, что хотел бы оставить важнейшие матчи на потом, намекнув на выход в полуфинал и даже большее. Действительно, добравшись до четвертьфинала, да ещё и в «лайтовой» версии сетки плей-офф, трудно не думать о борьбе за медали. Потенциальный полуфинал против Швеции или Англии казался вполне заманчивой перспективой.
Важность момента почувствовали и болельщики В день матча на железнодорожном вокзале Адлера было не протолкнуться. Уже с обеда фанаты российской сборной заполонили транспортный узел, а также олимпийский парк. Хорватов слышно и видно не было, зато довольно много хорватских журналистов находилось в медиа-центре «Фишта».
Солнце после дождя
Накануне Адлерский район Сочи накрыло тропическими дождями. За день выпало около трети месячной нормы, в результате чего основную дорогу к стадиону «Фишт» фактически залило водой. Движение было полностью парализовано, а хорватам даже пришлось перенести официальную тренировку из Адлера на «Парк-Арену», расположенную прямо напротив «Фишта». Впрочем, временные неудобства не превратились в катастрофу. В день матча с самого удара светило палящее солнце, а о вчерашнем наводнении напоминали лишь грязевые комки на клумбах. Сам газон, судя по всему, не пострадал. Скорее напротив осадки помогли восстановить траву, которая изрядно повредилась во время предыдущих матчей. В 1/8 финала Уругвай – Португалия состояние газона не выдерживало никакой критики, а игроки обеих команд то и дело скользили по траве. К счастью, россияне и хорваты сыграли на изумрудном поле отличного качества.
Команды начали этот матч предельно осторожно. Хорваты нервничали даже больше, чем россияне. В результате стартовый отрезок прошёл с небольшим преимуществом подопечных Черчесова, а первый полумомент создал Артём Дзюба, пробивший с полулёта. Удар российского форварда заблокировали защитники.
Постепенно стало вырисовываться преимущество «клетчатых». Хозяевам становилось всё сложнее сдерживать атаки соперника, но и у хорватов мало что получалось впереди. Всё ограничивалось лишь тотальным преимуществом по владению мячом, которое не помогало гостям. К тому же, на 31-й минуте россияне охладили пыл соперника. Редкая контратака завершилась классным ударом Черышева в самую девятку без каких-либо шансов для Субашича. Голкипер хорватов даже не прыгнул в угол, а мяч оказался в сетке.
Казалось бы, после того, как подопечные Черчесова вышли вперёд, россияне могли полностью сосредоточиться в обороне. Тем более удивительным получился ответный мяч хорватов, который они забили в контратаке. Хозяева явно не доработали в обороне, не успев вернуться назад, Манджукич ворвался в штрафную и навесил на Крамарича, который головой с близкого расстояния отправил мяч в цель.
Второй тайм также пришёл с заметным преимуществом «шашечных». Станислав Черчесов начал проводить замены и даже поиграл около 20 минут с двумя форвардами, но навязать контригру не удавалось. В то же время хорваты также были не слишком изобретательны впереди, но свой момент подкараулили. Перишич во время одной из атак бил, казалось, наверняка, но попал в штангу. В итоге матч перешёл в стадию экстратаймов.
Рисунок игры до окончания матча не изменился. Но россиянам пришлось-таки обнажать тылы. Случилось это после того, как на 101-й минуте хорваты использовали стандарт. Вида пробил головой, а Чорлука подставил ногу, дезориентировав Акинфеева. В результате мяч оказался в сетке. К игре первым номером россияне оказались готовы, на поле тут же появился Дзагоев, заменивший подуставшего Головина. И когда уже болельщики готовились расходиться, Дзагоев на пару с Фернандесом организовал ответный мяч. Хавбек ЦСКА навесил со штрафного, а крайний защитник отправил мяч головой в ворота!
Русская рулетка в пользу хорватов
Во второй раз на этом турнире россияне и хорваты довели дело до серии пенальти. Но если в матче с испанцами хозяева били точно, то теперь проблемы у подопечных Черчесова начались с самого начала. Первый же удар смазал Фёдор Смолов, исполнивший абсолютно неприемлемую «паненку», ставшую лёгкой добычей Субашича. Акинфеев вернул россиян в игру, справившись с ударом Ковачича, но затем уже Марио Фернандес промахнулся в нижний угол. Ключевым был удар Модрича: Акинфеев вновь среагировал, отбил мяч в штангу, но от стойки ворот он влетел в сетку. Дальше соперники уже не ошибались, а решающий удар нанёс Ракитич, отправивший хорватов на свидание с англичанами. «Фишт» и Сочи шумно попрощались с чемпионатом мира, как и российская сборная, которую ещё долго провожали криками «молодцы» с трибун.
Антон Мозговой, Сочи, Rusfootball.info
Футболисты сборных России и Хорватии на чемпионате мира получили шанс всей жизни. Не являясь командами из числа топ-сборных, они оказались в четвертьфинале, сотворив мини-сенсации. Несмотря на довольно качественный и боеспособный состав с Модричем, Ракитичем и Манджукичем, хорваты, за хорватами, как и за россиянами, закрепился имидж и реноме неудачников. Дело в том, что в последний раз «шашечные» пробивались в плей-офф чемпионатов мира ещё в 1998 году, когда за сборную выступало «золотое» поколение Славена Билича, Звонимира Бобана и Давора Шукера. Тогда хорваты заняли третье место, завоевав бронзовые медали.
После этого «шашечные» трижды принимали участие в финальном турнире чемпионата мира, но всякий раз ограничивались программой-минимум. Например, четыре года назад в Бразилии они сумели обыграть лишь Камерун, потерпев поражения в остальных матчах.
История выступления хорватов на чемпионатах мира в определённой степени напоминает российскую. Россияне до домашнего Мундиаля также никогда не выходили в плей-офф. У российской сборной также было три попытки, но всё заканчивалось провалами. Четыре года назад в Бразилии россияне не сумели одержать ни одной победы на турнире, завершив его бесславной ничьей с Алжиром, когда нужно было набирать три очка.
Шлейф неудач тянулся за Россией и Хорватией, но на ЧМ-2018 обе команды удивили. Хорваты уверенно «прихлопнули» Аргентину, отправив латиноамериканцев на ядерную Францию. Также «шашечные» довольно легко расправились с Нигерией и Исландией, показав 100% результат. Впрочем, как это часто бывает с балканскими футболистами, в самый ответственный момент их начали подводить то ли нервы, то ли возможности. Игра против сборной Дании в 1/8 финала превратилась для хорватов в настоящее испытание. Обе команды отвратительно исполняли пенальти в послематчевой серии, но хуже оказались датчане.
России в первой стадии плей-офф досталась Испания. «Красная фурия» на российском Мундиале была явно не в себе. Крайне невзрачные матчи с Ираном и Марокко запомнились лишь запредельным процентом владения мячом и огромным количеством передач. В аналогичный футбол испанцы, сменившие главного тренера за два дня до своего старта на турнире, сыграли и против России. Пожалуй, подопечные Фернандо Йерро были лучше, но хозяева дотерпели до серии послематчевых пенальти, где сработала магия Игоря Акинфеева.
С надеждой на большее
Накануне перед матчем состоялась традиционная пресс-конференция с участием главных тренеров сборных. Станислав Черчесов был явно доволен происходящим, шутил, хотя и сохранял своё уже ставшее фирменным несколько высокомерное отношение к журналистам. На вопрос о том, считает ли он матч против Хорватии главным в своей жизни, Черчесов ответил, что хотел бы оставить важнейшие матчи на потом, намекнув на выход в полуфинал и даже большее. Действительно, добравшись до четвертьфинала, да ещё и в «лайтовой» версии сетки плей-офф, трудно не думать о борьбе за медали. Потенциальный полуфинал против Швеции или Англии казался вполне заманчивой перспективой.
Россия - Хорватия, Чм2018 pic.twitter.com/9jVRjQw70N— Anton Mozgovoy (@AntonMozgovoy) July 7, 2018
Важность момента почувствовали и болельщики В день матча на железнодорожном вокзале Адлера было не протолкнуться. Уже с обеда фанаты российской сборной заполонили транспортный узел, а также олимпийский парк. Хорватов слышно и видно не было, зато довольно много хорватских журналистов находилось в медиа-центре «Фишта».
Солнце после дождя
Накануне Адлерский район Сочи накрыло тропическими дождями. За день выпало около трети месячной нормы, в результате чего основную дорогу к стадиону «Фишт» фактически залило водой. Движение было полностью парализовано, а хорватам даже пришлось перенести официальную тренировку из Адлера на «Парк-Арену», расположенную прямо напротив «Фишта». Впрочем, временные неудобства не превратились в катастрофу. В день матча с самого удара светило палящее солнце, а о вчерашнем наводнении напоминали лишь грязевые комки на клумбах. Сам газон, судя по всему, не пострадал. Скорее напротив осадки помогли восстановить траву, которая изрядно повредилась во время предыдущих матчей. В 1/8 финала Уругвай – Португалия состояние газона не выдерживало никакой критики, а игроки обеих команд то и дело скользили по траве. К счастью, россияне и хорваты сыграли на изумрудном поле отличного качества.
Команды начали этот матч предельно осторожно. Хорваты нервничали даже больше, чем россияне. В результате стартовый отрезок прошёл с небольшим преимуществом подопечных Черчесова, а первый полумомент создал Артём Дзюба, пробивший с полулёта. Удар российского форварда заблокировали защитники.
Постепенно стало вырисовываться преимущество «клетчатых». Хозяевам становилось всё сложнее сдерживать атаки соперника, но и у хорватов мало что получалось впереди. Всё ограничивалось лишь тотальным преимуществом по владению мячом, которое не помогало гостям. К тому же, на 31-й минуте россияне охладили пыл соперника. Редкая контратака завершилась классным ударом Черышева в самую девятку без каких-либо шансов для Субашича. Голкипер хорватов даже не прыгнул в угол, а мяч оказался в сетке.
Казалось бы, после того, как подопечные Черчесова вышли вперёд, россияне могли полностью сосредоточиться в обороне. Тем более удивительным получился ответный мяч хорватов, который они забили в контратаке. Хозяева явно не доработали в обороне, не успев вернуться назад, Манджукич ворвался в штрафную и навесил на Крамарича, который головой с близкого расстояния отправил мяч в цель.
Второй тайм также пришёл с заметным преимуществом «шашечных». Станислав Черчесов начал проводить замены и даже поиграл около 20 минут с двумя форвардами, но навязать контригру не удавалось. В то же время хорваты также были не слишком изобретательны впереди, но свой момент подкараулили. Перишич во время одной из атак бил, казалось, наверняка, но попал в штангу. В итоге матч перешёл в стадию экстратаймов.
Рисунок игры до окончания матча не изменился. Но россиянам пришлось-таки обнажать тылы. Случилось это после того, как на 101-й минуте хорваты использовали стандарт. Вида пробил головой, а Чорлука подставил ногу, дезориентировав Акинфеева. В результате мяч оказался в сетке. К игре первым номером россияне оказались готовы, на поле тут же появился Дзагоев, заменивший подуставшего Головина. И когда уже болельщики готовились расходиться, Дзагоев на пару с Фернандесом организовал ответный мяч. Хавбек ЦСКА навесил со штрафного, а крайний защитник отправил мяч головой в ворота!
Русская рулетка в пользу хорватов
Во второй раз на этом турнире россияне и хорваты довели дело до серии пенальти. Но если в матче с испанцами хозяева били точно, то теперь проблемы у подопечных Черчесова начались с самого начала. Первый же удар смазал Фёдор Смолов, исполнивший абсолютно неприемлемую «паненку», ставшую лёгкой добычей Субашича. Акинфеев вернул россиян в игру, справившись с ударом Ковачича, но затем уже Марио Фернандес промахнулся в нижний угол. Ключевым был удар Модрича: Акинфеев вновь среагировал, отбил мяч в штангу, но от стойки ворот он влетел в сетку. Дальше соперники уже не ошибались, а решающий удар нанёс Ракитич, отправивший хорватов на свидание с англичанами. «Фишт» и Сочи шумно попрощались с чемпионатом мира, как и российская сборная, которую ещё долго провожали криками «молодцы» с трибун.
Антон Мозговой, Сочи, Rusfootball.info
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