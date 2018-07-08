Молодцы! Окончание сказки получилось достойным: Россия уступила по пенальти Хорватии

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06 ФранцияФранция 4:3 АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06 УругвайУругвай 2:1 ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07 ИспанияИспания 1:1 (3:4) РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07 ХорватияХорватия 1:1 (3:2) ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07 БразилияБразилия 2:0 МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07 БельгияБельгия 3:2 ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07 ШвецияШвеция 1:0 ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07 КолумбияКолумбия 1:1 (3:4) АнглияАнглия Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07 УругвайУругвай 0:2 ФранцияФранция Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07 БразилияБразилия 1:2 БельгияБельгия Казань
QF4 17:00 07.07 ШвецияШвеция 0:2 АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07 РоссияРоссия 1:2
(3:4) 		ХорватияХорватия Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07 ФранцияФранция 10.07 БельгияБельгия Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07 ХорватияХорватия 11.07 АнглияАнглия Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 21:00 14.07 Проигравший SF1 14.07 Проигравший SF2 Санкт-Петербург
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07 Победитель SF1 15.07 Победитель SF2 Москва, Лужники
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Молодцы! Окончание сказки получилось достойным: Россия уступила по пенальти Хорватии

Россия остановилась в шаге от выхода в полуфинал домашнего чемпионата мира. Второй матч плей-офф Мундиаля россияне довели до серии послематчевых пенальти, но на этот раз удача отвернулась от хозяев. Rusfootball.info – о последнем матче российской сборной на турнире.

Футболисты сборных России и Хорватии на чемпионате мира получили шанс всей жизни. Не являясь командами из числа топ-сборных, они оказались в четвертьфинале, сотворив мини-сенсации. Несмотря на довольно качественный и боеспособный состав с Модричем, Ракитичем и Манджукичем, хорваты, за хорватами, как и за россиянами, закрепился имидж и реноме неудачников. Дело в том, что в последний раз «шашечные» пробивались в плей-офф чемпионатов мира ещё в 1998 году, когда за сборную выступало «золотое» поколение Славена Билича, Звонимира Бобана и Давора Шукера. Тогда хорваты заняли третье место, завоевав бронзовые медали.

После этого «шашечные» трижды принимали участие в финальном турнире чемпионата мира, но всякий раз ограничивались программой-минимум. Например, четыре года назад в Бразилии они сумели обыграть лишь Камерун, потерпев поражения в остальных матчах.

История выступления хорватов на чемпионатах мира в определённой степени напоминает российскую. Россияне до домашнего Мундиаля также никогда не выходили в плей-офф. У российской сборной также было три попытки, но всё заканчивалось провалами. Четыре года назад в Бразилии россияне не сумели одержать ни одной победы на турнире, завершив его бесславной ничьей с Алжиром, когда нужно было набирать три очка.

Шлейф неудач тянулся за Россией и Хорватией, но на ЧМ-2018 обе команды удивили. Хорваты уверенно «прихлопнули» Аргентину, отправив латиноамериканцев на ядерную Францию. Также «шашечные» довольно легко расправились с Нигерией и Исландией, показав 100% результат. Впрочем, как это часто бывает с балканскими футболистами, в самый ответственный момент их начали подводить то ли нервы, то ли возможности. Игра против сборной Дании в 1/8 финала превратилась для хорватов в настоящее испытание. Обе команды отвратительно исполняли пенальти в послематчевой серии, но хуже оказались датчане.

России в первой стадии плей-офф досталась Испания. «Красная фурия» на российском Мундиале была явно не в себе. Крайне невзрачные матчи с Ираном и Марокко запомнились лишь запредельным процентом владения мячом и огромным количеством передач. В аналогичный футбол испанцы, сменившие главного тренера за два дня до своего старта на турнире, сыграли и против России. Пожалуй, подопечные Фернандо Йерро были лучше, но хозяева дотерпели до серии послематчевых пенальти, где сработала магия Игоря Акинфеева.

С надеждой на большее

Накануне перед матчем состоялась традиционная пресс-конференция с участием главных тренеров сборных. Станислав Черчесов был явно доволен происходящим, шутил, хотя и сохранял своё уже ставшее фирменным несколько высокомерное отношение к журналистам. На вопрос о том, считает ли он матч против Хорватии главным в своей жизни, Черчесов ответил, что хотел бы оставить важнейшие матчи на потом, намекнув на выход в полуфинал и даже большее. Действительно, добравшись до четвертьфинала, да ещё и в «лайтовой» версии сетки плей-офф, трудно не думать о борьбе за медали. Потенциальный полуфинал против Швеции или Англии казался вполне заманчивой перспективой.



Важность момента почувствовали и болельщики В день матча на железнодорожном вокзале Адлера было не протолкнуться. Уже с обеда фанаты российской сборной заполонили транспортный узел, а также олимпийский парк. Хорватов слышно и видно не было, зато довольно много хорватских журналистов находилось в медиа-центре «Фишта».

Солнце после дождя

Накануне Адлерский район Сочи накрыло тропическими дождями. За день выпало около трети месячной нормы, в результате чего основную дорогу к стадиону «Фишт» фактически залило водой. Движение было полностью парализовано, а хорватам даже пришлось перенести официальную тренировку из Адлера на «Парк-Арену», расположенную прямо напротив «Фишта». Впрочем, временные неудобства не превратились в катастрофу. В день матча с самого удара светило палящее солнце, а о вчерашнем наводнении напоминали лишь грязевые комки на клумбах. Сам газон, судя по всему, не пострадал. Скорее напротив осадки помогли восстановить траву, которая изрядно повредилась во время предыдущих матчей. В 1/8 финала Уругвай – Португалия состояние газона не выдерживало никакой критики, а игроки обеих команд то и дело скользили по траве. К счастью, россияне и хорваты сыграли на изумрудном поле отличного качества.

Команды начали этот матч предельно осторожно. Хорваты нервничали даже больше, чем россияне. В результате стартовый отрезок прошёл с небольшим преимуществом подопечных Черчесова, а первый полумомент создал Артём Дзюба, пробивший с полулёта. Удар российского форварда заблокировали защитники.

Постепенно стало вырисовываться преимущество «клетчатых». Хозяевам становилось всё сложнее сдерживать атаки соперника, но и у хорватов мало что получалось впереди. Всё ограничивалось лишь тотальным преимуществом по владению мячом, которое не помогало гостям. К тому же, на 31-й минуте россияне охладили пыл соперника. Редкая контратака завершилась классным ударом Черышева в самую девятку без каких-либо шансов для Субашича. Голкипер хорватов даже не прыгнул в угол, а мяч оказался в сетке.

Молодцы! Окончание сказки получилось достойным: Россия уступила по пенальти Хорватии


Казалось бы, после того, как подопечные Черчесова вышли вперёд, россияне могли полностью сосредоточиться в обороне. Тем более удивительным получился ответный мяч хорватов, который они забили в контратаке. Хозяева явно не доработали в обороне, не успев вернуться назад, Манджукич ворвался в штрафную и навесил на Крамарича, который головой с близкого расстояния отправил мяч в цель.

Второй тайм также пришёл с заметным преимуществом «шашечных». Станислав Черчесов начал проводить замены и даже поиграл около 20 минут с двумя форвардами, но навязать контригру не удавалось. В то же время хорваты также были не слишком изобретательны впереди, но свой момент подкараулили. Перишич во время одной из атак бил, казалось, наверняка, но попал в штангу. В итоге матч перешёл в стадию экстратаймов.

Рисунок игры до окончания матча не изменился. Но россиянам пришлось-таки обнажать тылы. Случилось это после того, как на 101-й минуте хорваты использовали стандарт. Вида пробил головой, а Чорлука подставил ногу, дезориентировав Акинфеева. В результате мяч оказался в сетке. К игре первым номером россияне оказались готовы, на поле тут же появился Дзагоев, заменивший подуставшего Головина. И когда уже болельщики готовились расходиться, Дзагоев на пару с Фернандесом организовал ответный мяч. Хавбек ЦСКА навесил со штрафного, а крайний защитник отправил мяч головой в ворота!

Русская рулетка в пользу хорватов

Во второй раз на этом турнире россияне и хорваты довели дело до серии пенальти. Но если в матче с испанцами хозяева били точно, то теперь проблемы у подопечных Черчесова начались с самого начала. Первый же удар смазал Фёдор Смолов, исполнивший абсолютно неприемлемую «паненку», ставшую лёгкой добычей Субашича. Акинфеев вернул россиян в игру, справившись с ударом Ковачича, но затем уже Марио Фернандес промахнулся в нижний угол. Ключевым был удар Модрича: Акинфеев вновь среагировал, отбил мяч в штангу, но от стойки ворот он влетел в сетку. Дальше соперники уже не ошибались, а решающий удар нанёс Ракитич, отправивший хорватов на свидание с англичанами. «Фишт» и Сочи шумно попрощались с чемпионатом мира, как и российская сборная, которую ещё долго провожали криками «молодцы» с трибун.

Антон Мозговой, Сочи, Rusfootball.info
Теги: Сборная России Сборная Хорватии
Сегодня, 00:12
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5
(1)
№5 Написал: Angelsh (Сегодня, 00:22) #
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online

Это был первый и последний шанс для России выиграть что-то на чемпионате мира. Домашней поддержки трибун больше не будет, а как Россия играет на ЧМ и ЧЕ давно известно. Увы.
Регистрация: 19.07.2016 [жалоба]
№4 Написал: Gnome Алматы (Сегодня, 00:22) #
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online

СПАСИБО ЗА ЧЕМП, РЕБЯТА!!!!!


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Удача и Бог!

http://turizm-puteshestvuem.ru - весь мир в мониторе
Регистрация: 20.11.2008 [жалоба]
№3 Написал: Agasphere Москва (Сегодня, 00:22) #
  • +1
  •  (1)
online

Смолов -- нечто... Ну-да ладно. Сыграли в свою силу, а право вылетать от англов, которые нацелились на титул всерьез, уступили Хорватии. Молодцы! bowtie
Регистрация: 4.09.2013 [жалоба]
№2 Написал: Рома Евсеенко (Сегодня, 00:22) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Завтра хохляцкие СМИ:гол гравця динамо кыив выбив Россию з чемпионату миру
Регистрация: 15.08.2016 [жалоба]
№1 Написал: Fint Москва (Сегодня, 00:17) #
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
«Реал»
ЧЕРЧЕСОВУ ОГРОМНЫЙ РЕСПЕКТ, СПАСИБО СТАС ЗА ТАКУЮ КОМАНДУ!
Регистрация: 15.06.2018 [жалоба]
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