Денис Глушаков побрился наголо после поражения сборной России (видео)

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков побрился наголо после матча 1/4 финала ЧМ-2018 против Хорватии (2:2, 3:4 пен.).31-летний хавбек обещал постричься в случае победы российской команды, но, несмотря на поражение, сдержал обещание.