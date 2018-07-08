Давор Шукер: не убивайте Смолова. У него есть яйца, чтобы так пробить

Президент Хорватского футбольного союза Давор Шукер после победы над сборной России (2:2, пенальти – 4:3) высказался о Федоре Смолове, который не реализовал пенальти."Не убивайте Смолова, поддержите его. Легко "убить" игрока. Он человек, он хотел забить за Россию. Не важно как.У Смолова есть яйца, чтобы так пробить", - приводит слова Шукера в своем твиттере журналист Дмитрий Симонов.