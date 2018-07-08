Роман Зобнин: спасибо, команда! Спасибо, болельщики!

Полузащитник сборной России Роман Зобнин поблагодарил болельщиков за поддержку на чемпионате мира-2018.Россияне дошли до четвертьфинала, где уступили Хорватии (2:2, пенальти - 3:4)."Спасибо, команда! Спасибо, болельщики!" - написал Зобнин в Инстаграме.