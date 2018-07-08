Владимир Путин пригласил сборную России обсудить итоги ЧМ-2018

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин пригласил сборную России на подведение итогов ЧМ-2018.В 1/4 финала национальная команда уступила Хорватии (2:2, 3:4 пен.)."Президент пригласил главного тренера и футболистов сборной на мероприятие, посвященное подведению итогов чемпионата и вопросам определения наследия ЧМ в России", – сказал Песков.