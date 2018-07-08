Домагой Вида: футбол - вне политики, я с уважением отношусь к русскому народу

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06 ФранцияФранция 4:3 АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06 УругвайУругвай 2:1 ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07 ИспанияИспания 1:1 (3:4) РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07 ХорватияХорватия 1:1 (3:2) ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07 БразилияБразилия 2:0 МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07 БельгияБельгия 3:2 ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07 ШвецияШвеция 1:0 ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07 КолумбияКолумбия 1:1 (3:4) АнглияАнглия Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07 УругвайУругвай 0:2 ФранцияФранция Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07 БразилияБразилия 1:2 БельгияБельгия Казань
QF4 17:00 07.07 ШвецияШвеция 0:2 АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07 РоссияРоссия 2:2
(3:4) 		ХорватияХорватия Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07 ФранцияФранция 10.07 БельгияБельгия Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07 ХорватияХорватия 11.07 АнглияАнглия Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 21:00 14.07 Проигравший SF1 14.07 Проигравший SF2 Санкт-Петербург
Подробнее
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07 Победитель SF1 15.07 Победитель SF2 Москва, Лужники
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Домагой Вида: футбол - вне политики, я с уважением отношусь к русскому народу

Защитник сборной Хорватии Домагой Вида прокомментировал видеоролик, адресованный украинцам и болельщикам киевского "Динамо", после победы над Россией (2:2, 4:3 по пенальти) в матче 1/4 финала чемпионата мира — 2018.

"Я с уважением отношусь к русскому народу. Это была просто шутка для моих друзей из Украины. Футбол — вне политики. Я не имел в виду ничего плохого", - цитирует Виду "Чемпионат.сом".
Теги: Сборная Хорватии
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№42 Написал: Graf г. Москва (Сегодня, 12:04) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: ластелинОвец
Что оскорбительного для России в словосочетании " Слава Украине " ?

Действительно и в "москиляку на гиляку" ничего оскорбительного, ведь мы не москали а россияне! Да и за что "Слава", что сделала это страна, чтоб ею кто-то "гордился"?
Регистрация: 16.01.2006 [жалоба]
№41 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 11:53) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Пшел на х..!! Е5 хорватов!!! Е5!!!
Регистрация: 5.04.2017 [жалоба]
№40 Написал: ластелинОвец (Сегодня, 11:53) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Alter ego
Если официальная хорватская делегация не сочтет нужным извиниться за глупую выходку пары индивидуумов из своего стана, то есть поддержит их по факту, то можно будет ретранслировать их позицию на всю сборную и сделать соответствующие выводы.
а эти двое либо недоумки либо негодяи


За что извиняться? Что оскорбительного для России в словосочетании " Слава Украине " ?


--------------------
Властелин Овец.
Регистрация: 26.04.2018 [жалоба]
№39 Написал: Frankenstein (Сегодня, 11:50) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Александр Иванов
Цитата: Frankenstein
#

Вот и я про то. Теперь кто за хорватов болеть будет?)) пара идиотов подставили всю команду, хах

Всё верно
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№38 Написал: Александр Иванов Санкт-Петербург (Сегодня, 11:49) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Frankenstein
#

Вот и я про то. Теперь кто за хорватов болеть будет?)) пара идиотов подставили всю команду, хах
А чемпами французы будут
Регистрация: 8.11.2015 [жалоба]
№37 Написал: Alter ego (Сегодня, 11:46) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Если официальная хорватская делегация не сочтет нужным извиниться за глупую выходку пары индивидуумов из своего стана, то есть поддержит их по факту, то можно будет ретранслировать их позицию на всю сборную и сделать соответствующие выводы.
а эти двое либо недоумки либо негодяи
Регистрация: 17.05.2017 [жалоба]
№36 Написал: Graf г. Москва (Сегодня, 11:45) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: ластелинОвец
И я скажу Слава Украине! Пускай ватные пердаки взрываются


Кто ж тебе твой, жовто-блакытный от 144 реформ, после "освобождения" Севастополя, штопать будет?! open_mouth
Регистрация: 16.01.2006 [жалоба]
№35 Написал: Влад Тарнанов (Сегодня, 11:40) #
  • -3
  •  (3)
online

нарoд, недавнo нашел yникальный cпоcоб как быcтро накачать преcc [и другие мышцы] без физичесkих уcилий, диет и прочей лабyды. Пoсле двух недель использования миостиmулятора убрал пивное пyзу и начали прocтупать kубики, пoдkачал бицепc и нoги, а жена убрала в талии парy cантиmетров и cделала краcивый живoт. Дa и приkoл что нe надo ничeгo дeлать прocTo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocoб похyдеть и подkaчатьcя, да и cтoит kопейки! Вoт здеcь я o нем и вычитал--- https://nnna.ru/pres
Регистрация: 8.07.2018 [жалоба]
№34 Написал: yuri спб (Сегодня, 11:37) #
  • 0
  •  (6)

Цитата: utekay
авно эти хорваты

А ты не гавно?


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№33 Написал: utekay Россия (Сегодня, 11:28) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
гавно эти хорваты


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№32 Написал: Frankenstein (Сегодня, 11:24) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Слово не воробей,удачи Англии!
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№31 Написал: GS Москва (Сегодня, 11:21) #
  • -3
  •  (3)

Цитата: Witt
подставил всю сборную

Поторопился куевский хорват, на Руине ессно лишний кусок сала отрежут. Но так бы наши в игре с бритыми за хорватов болели бы, а теперь освистывать будут.
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
№30 Написал: Witt Германия (Сегодня, 11:19) #
  • -3
  •  (3)

подставил всю сборную
Регистрация: 10.07.2014 [жалоба]
№29 Написал: Бриг (Сегодня, 11:02) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Сразу в зад потянуло...А че так сразу не сказал....
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
№28 Написал: Lestat Москва (Сегодня, 11:00) #
  • 0
  •  (2)

Пида он и есть пида, что с него взять. smile
Регистрация: 26.03.2009 [жалоба]
№27 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 11:00) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Очко сжалось у Видишки?Надо бы случайно Виду арестовать за что нибудь и депортировать из страны.Тоже шутка будет.Аж обхохочется.Фифа как всегда засунет лицо в опу и промолчит?


--------------------
Полный сраптак головного мозга-психопатическое заболевание,перерастающее в параноидальный психоз.
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
№26 Написал: FanatFCSM Moscow (Сегодня, 10:49) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ластелинОвец
И я скажу Слава Украине! Пускай ватные пердаки взрываются laughing

Когда твою девушку ебет негр, то ты кричишь "Пусть пердаки расистов взрываются" ????
Куколд, плиз.


--------------------
Только Спартак!
Регистрация: 21.07.2013 [жалоба]
№25 Написал: ластелинОвец (Сегодня, 10:47) #
  • -13
  •  (17)
online
Болеет за:
ЦСКА
И я скажу Слава Украине! Пускай ватные пердаки взрываются laughing


--------------------
Властелин Овец.
Регистрация: 26.04.2018 [жалоба]
№24 Написал: Рома Евсеенко (Сегодня, 10:40) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Вообще идиот,конечно,подставил всю сборную,я уже представляю реакцию трибун,когда он выйдет на поле.Если выйдет конечно
Регистрация: 15.08.2016 [жалоба]
№23 Написал: Одиссей Иерусалим-Армавир (Сегодня, 10:38) #
  • +7
  •  (7)
Болеет за:
«Краснодар»
Однозначно болеть за англичан.Хорватским усташам крупного проигрыша.
Регистрация: 20.02.2013 [жалоба]
№22 Написал: Ильюша золото Тушино (Сегодня, 10:33) #
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
«Ливерпуль»
Шалава, взять бы за косичку и уе*ать об столб)
или отдать кафхату на растерзание


--------------------
Est. 2008
пердак мой звенит, копытное - мой прародитель! (Ц) плешивый кафхат
Регистрация: 29.04.2018 [жалоба]
№21 Написал: Рома Евсеенко (Сегодня, 10:32) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
brysy,не ляпнул и не опомнился,два выплядка готовились сто процентов,все продумано.Если не будет дискача ,наверное буду болеть против Хорватии
Регистрация: 15.08.2016 [жалоба]
№20 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 10:31) #
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Гнилье.


--------------------
ФК Локомотив 36635.
Люди как свечи....Одни горят, другие в жо....... у.
Регистрация: 27.12.2008 [жалоба]
№19 Написал: brysy москва (Сегодня, 10:28) #
  • +7
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Ляпнул, а теперь опомнился козёл, только вот ляпать-то надо думать что ляпаешь, уроды, вы находитесь в России, а то что было сказано, относится к врагам российского народа ещё с времён 41-ого года, клич хохлятских фашистов, за это надо наказывать по полной. С этого момента, больше хорватской нации для меня не существует.
Регистрация: 7.05.2018 [жалоба]
№18 Написал: Graf г. Москва (Сегодня, 10:22) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: yuri
Сэр, пожалстта не сердчайте!-У бью всех собак- как доклад ?. Сэр, полземли уничтожена, не хватает зарядов, сэр!. -Убью на куй всех-Что значит не хватает зарядов?


Обижаете милейший... Жовто-блакытный харант, приняв очередную дозу, сказал что альтернативы "Молоту" нет, так что жовто-блакытные собаки будут дохнуть регулярно! bowtie
Регистрация: 16.01.2006 [жалоба]
№17 Написал: Charodei Борзя (Сегодня, 10:21) #
  • +9
  •  (13)
Болеет за:
ЦСКА
Ушлепок бесявый...теперь из-за такого говна как ты обеспечено негативное отношение к сборной Хорватии в целом....
Регистрация: 27.07.2013 [жалоба]
№16 Написал: нетрал (Сегодня, 10:19) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
поздняк метаться! запалился ты Гондурас!
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
№15 Написал: Л. Месси Антарктида (Сегодня, 10:19) #
  • +8
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Это не более чем желание сгладить вчерашнее. Суки они.
Регистрация: 24.02.2018 [жалоба]
№14 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 10:19) #
  • +7
  •  (9)

Гнилой чел.
Регистрация: 6.10.2009 [жалоба]
№13 Написал: mongolor СПБ (Сегодня, 10:13) #
  • -6
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
Хорваты дружелюбные ребята, во всяком случае когда отдыхаешь в Хорватии, негатива не ощущаешь.....
Регистрация: 24.04.2009 [жалоба]
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