Игроки сборной России сегодня встретятся с болельщиками в фан-зоне ЧМ в Москве в 16.00

Игроки сборной России встретятся с болельщиками в Москве на Воробьевых горах."В воскресенье в 16.00 на фан-зоне на Воробьевых горах будет встреча с командой, она хочет поблагодарить своих болельщиков", – сообщили в пресс-службе РФС.Сообщается также, что доступ в фан-зону будет открыт с 14.00.