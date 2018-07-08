Глава ФФУ: многие патриоты Украины чувствовали себя немножко хорватами

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06 ФранцияФранция 4:3 АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06 УругвайУругвай 2:1 ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07 ИспанияИспания 1:1 (3:4) РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07 ХорватияХорватия 1:1 (3:2) ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07 БразилияБразилия 2:0 МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07 БельгияБельгия 3:2 ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07 ШвецияШвеция 1:0 ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07 КолумбияКолумбия 1:1 (3:4) АнглияАнглия Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07 УругвайУругвай 0:2 ФранцияФранция Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07 БразилияБразилия 1:2 БельгияБельгия Казань
QF4 17:00 07.07 ШвецияШвеция 0:2 АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07 РоссияРоссия 2:2
(3:4) 		ХорватияХорватия Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07 ФранцияФранция 10.07 БельгияБельгия Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07 ХорватияХорватия 11.07 АнглияАнглия Москва, Лужники
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 21:00 14.07 Проигравший SF1 14.07 Проигравший SF2 Санкт-Петербург
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07 Победитель SF1 15.07 Победитель SF2 Москва, Лужники
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Глава ФФУ: многие патриоты Украины чувствовали себя немножко хорватами

Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко поздравил главу Хорватского футбольного союза Давора Шукера с выходом хорватской сборной в полуфинал ЧМ-2018.

"Поздравляю моего хорватского коллегу и друга Давора Шукера с победой и выходом сборной Хорватии в полуфинал чемпионата мира — 2018! Многие патриоты Украины явно чувствовали себя немножко хорватами", - написал Павелко в фэйсбуке.
Теги: сборная Украины Сборная России Сборная Хорватии
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№43 Написал: паровоз (Сегодня, 14:32) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Локомотив»
раз Россия вылетела с ЧМ, то укры могут спокойно до финала дойти!
Регистрация: 25.06.2016 [жалоба]
№42 Написал: acetophenon Пискарёвка (Сегодня, 14:22) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: sparwik53
Так усташи и бандеровцы и были одного поля ягоды.

Возможно. Но на ЧМ поехали одни, а другие остались на украдине, в мордокниге пописывать.
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
№41 Написал: Nemo (Сегодня, 14:07) #
  • +4
  •  (6)

Уверен,что так же многие на Украине болели за сб России!


--------------------
...
Регистрация: 10.06.2015 [жалоба]
№40 Написал: FC VOLGA Нижний Новгород (Сегодня, 14:05) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Волга НН»
Отсоси ещё Давору Шукеру ,мудила бл...
Регистрация: 28.12.2012 [жалоба]
№39 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 14:02) #
  • +5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Такие, как Андрей Павелко и подобные, своими умозаключниями "опускают" украинцев и все, что с ними связано на уровень овощей. Понятие "патриот" превратили в "пресмыкание" перед всем и всеми....такое не стоит трогать, будет вонять и не отмоешься.
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
№38 Написал: Spielhur Зажопинск (Сегодня, 13:58) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Да не ведитесь вы на эти провокации.
Регистрация: 10.12.2017 [жалоба]
№37 Написал: Volodia379 (Сегодня, 13:52) #
  • +4
  •  (8)

Это типо немножко беременна!? Бандеровцами вы себя чувствуете и не фиг примазываться! rage
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
№36 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 13:51) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Так усташи и бандеровцы и были одного поля ягоды.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
№35 Написал: Radomir Krasnodar (Сегодня, 13:48) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Краснодар»
Патриоты Украины чувствуют себя хорватами. dizzy_face

А как же Украина? И где патриоты? scream
Регистрация: 1.04.2014 [жалоба]
№34 Написал: junga Сочи (Сегодня, 13:39) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Филимонов
Цитата: junga2-0 небратья досвидосТвой коммент на игре Украина - Хорватия осенью 2017. Чувствовали хохлы тогда тоже самое, что сегодня чувствуешь ты


И где здесь про немножко хорватов? Досвидос тем, кто к нам очень не хотел ехать, это просто констатация, относится к хохлам, к хорватам я нейтрален, и в братья к ним не лезу, как твои подзащитные


--------------------
ДА, МЫ БОМЖИ!!!
Регистрация: 28.09.2010 [жалоба]
№33 Написал: utekay Россия (Сегодня, 13:39) #
  • +6
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
чувствуется, что патриоты украины долбайобы...это диагноз, а не национальность.


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№32 Написал: nami-sv (Сегодня, 13:39) #
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
У хохлов национальный праздник.Петушку потрашенко-вайцману пора сделать этот день всехохляцким праздником.А вообще это в духе рогулей.Сидя в дерьме по самые уши радоваться что сосед споткнулся.
Регистрация: 9.08.2015 [жалоба]
№31 Написал: Radomir Krasnodar (Сегодня, 13:39) #
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
«Краснодар»
Когда сами ничего не смогли, хочется хоть за что-то зацепиться.
Вот и нашёл говно, подобное себе: Говно к говну - говна стало больше и вони тоже.

(говно - те пара хорватов, что выложили в твитере, что свою победу над Россией посвящают украинцам)
Регистрация: 1.04.2014 [жалоба]
№30 Написал: aimu Москва (Сегодня, 13:38) #
  • +4
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Вот с таким вот "патриотизмом" вы и будете находимся там, где сейчас находитесь. В глубокой .... Я всегда думал, что патриот, этот тот, кто желает лучшего своей стране, а не радуется неудачам другой. Вы болели против наших хоккеистов (на ЧМ по хоккею, на котором вас не было). Вы болели против нашей сборной по футболу (на ЧМ по футболу, на котором вас не было). Вы болеете против, а не за и так во многих сферах жизни. Истинного патриота Украины, видимо не волнует, что страна в #ерьме, ему достаточно для радости, что капля этого #ерьма попала на соседа. Молодцы! Продолжайте в этом-же духе.
Регистрация: 20.11.2009 [жалоба]
№29 Написал: Charodei Борзя (Сегодня, 13:35) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: fd65
Многие патриоты украины чувствовали себя немножко ***асами.....

Почемк это немножко? joy Как раз так и множко.
Регистрация: 27.07.2013 [жалоба]
№28 Написал: Филимонов Eбeня Российской Империи (Сегодня, 13:27) #
  • -5
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: junga
я всегда был и буду русским, топить могу за кого хочу, это мое дело! Но я никогда не буду немножечко хорватом,

Ты дoлбoёб, просто дoлбoёб без привязки к национальности. Дoлбoёбы национальности не имеют

Цитата: Стратег
У них есть успехи?

Выход на ЧМ был бы для них успехом. Вы же тогда в едином порыве за хорватов топили. Специально для киселевоголовых кинул ссылки на комменты той игры. Кули вы сейчас тогда скулите, если сами такие же?

Киселевоголовые, подгорают пeрдаки от ссылок на свои же комменты? Узнали, cуки в сегодняшних хохлах себя прошлогодних?
Регистрация: 23.03.2018 [жалоба]
№27 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 13:20) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Филимонов
Это нормально. Россиян тоже жаба поддавливает в случае успехов Украины и они начинают топить против Украины
Один народ, кули

У них есть успехи?
Регистрация: 29.10.2010 [жалоба]
№26 Написал: Филимонов Eбeня Российской Империи (Сегодня, 13:20) #
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: junga
Когда хорваты вас унизили в Киеве, по пути в Россию, вы тоже чувствовали себя немножечко хорватами

Цитата: junga
2-0 небратья досвидос


Твой коммент на игре Украина - Хорватия осенью 2017. Чувствовали хохлы тогда тоже самое, что сегодня чувствуешь ты
Регистрация: 23.03.2018 [жалоба]
№25 Написал: junga Сочи (Сегодня, 13:14) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Филимонов
Кули ты сегодня на хохлов обижаешься если сам хорватом прошлой осенью был?


я всегда был и буду русским, топить могу за кого хочу, это мое дело! Но я никогда не буду немножечко хорватом, эфиопом, аравийцем, египтянином чтоб только насолить соседу, нельзя быть немножко беременым, эти кастрюлеголовые давно залетели от всех кому не лень, тех кто их же и имел и вынашивают это нечто чтобы нам поднасрать. Причем на уровне официальных лиц. У нас такого не было и не будет


--------------------
ДА, МЫ БОМЖИ!!!
Регистрация: 28.09.2010 [жалоба]
№24 Написал: Bierbauch Germany (Сегодня, 13:12) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Бавария»
Цитата: sssh53
Я был в Хорватии, они там все милые

Хорваты ещё остались в Хорватии? Я думал, они все в Германию уехали на заработки! Судя по сегодняшней ночи, так точно все здесь!


--------------------
Lieber einen Bauch vom Saufen, als einen Buckel vom Schaffen!
Регистрация: 25.03.2010 [жалоба]
№23 Написал: Филимонов Eбeня Российской Империи (Сегодня, 13:11) #
  • -6
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Bierbauch
Главное, чтоб у соседа корова сдохла!

Точно. ЖМИ
Регистрация: 23.03.2018 [жалоба]
№22 Написал: truLALA Milano (Сегодня, 13:07) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Милан»
Цитата: sssh53
Зачем это вообще размещать? Я был в Хорватии, они там все милые им до лампочки до Украины. Ну по крайней мере до их нынешнего правительства

так же как им до лампочки до россии, а вообще в Европе ОЧЕНЬ нравится как у вас русских подгорает нащет украины, польши, албании, англии УЖ очень вы русские потешные с вашими фобиями stuck_out_tongue_closed_eyes sweat_smile
Регистрация: 9.06.2017 [жалоба]
№21 Написал: лунатик Санкт-Петербург (Сегодня, 13:07) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
неудавшийся шумер.как П-А-Т-Р-И-О-Т своей страны может себя чувствовать представителем другого государства?
Регистрация: 16.11.2009 [жалоба]
№20 Написал: Филимонов Eбeня Российской Империи (Сегодня, 13:04) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sssh53
Зачем это вообще размещать?

для разжигания ненависти
Регистрация: 23.03.2018 [жалоба]
№19 Написал: Сибирячок (Сегодня, 13:04) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Ублюдки.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№18 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 13:04) #
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Сначала немного саудитами, потом немного египтянами, потом уругвайцами, потом танго танцевали и отбивали ритм, а затем уже в клеточку))
Красная политика, всё пидо...сы


--------------------
аргентинский бродячий театр и петушок
Регистрация: 8.09.2008 [жалоба]
№17 Написал: fd65 (Сегодня, 13:04) #
  • +6
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Многие патриоты украины чувствовали себя немножко ***асами.....
Регистрация: 3.12.2016 [жалоба]
№16 Написал: sssh53 Москва (Сегодня, 13:03) #
  • -1
  •  (3)

Зачем это вообще размещать? Я был в Хорватии, они там все милые им до лампочки до Украины. Ну по крайней мере до их нынешнего правительства
Регистрация: 23.09.2008 [жалоба]
№15 Написал: Филимонов Eбeня Российской Империи (Сегодня, 13:01) #
  • -5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: junga
Когда хорваты вас унизили в Киеве, по пути в Россию, вы тоже чувствовали себя немножечко хорватами уходя враскоряк со стадиона

Не, в тот день хорватами патриотические россияне себя чувствовали. Вы же дoлбоeбы киселевоголовые бревно в своем глазу не замечаете. Кули ты сегодня на хохлов обижаешься если сам хорватом прошлой осенью был?
Регистрация: 23.03.2018 [жалоба]
№14 Написал: Урал Магадан (Сегодня, 12:58) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: zen-it
А хохлы и к пи.д.орам присоединятся,

они к ним уже присоединились...
Регистрация: 9.01.2015 [жалоба]
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