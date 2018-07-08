Глава ФФУ: многие патриоты Украины чувствовали себя немножко хорватами

Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко поздравил главу Хорватского футбольного союза Давора Шукера с выходом хорватской сборной в полуфинал ЧМ-2018."Поздравляю моего хорватского коллегу и друга Давора Шукера с победой и выходом сборной Хорватии в полуфинал чемпионата мира — 2018! Многие патриоты Украины явно чувствовали себя немножко хорватами", - написал Павелко в фэйсбуке.