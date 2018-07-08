Александр Головин: спасибо за поддержку, это останется в моём сердце на всю жизнь

Полузащитник сборной России Александр Головин поблагодарил болельщиков за поддержку на чемпионате мира.- Ребят, в первую очередь хочется сказать спасибо за такую поддержку, это останется в моём сердце на всю жизньВыделить какой-то матч не могу, все были очень хорошими. Такое невозможно забыть. Спасибо нашим тренерам!