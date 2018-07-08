Сергей Игнашевич: трудно сказать, слёзы были от поражения или от счастья

Защитник сборной России Сергей Игнашевич на встрече с болельщиками в Москве поблагодарил их за поддержку команды на протяжении чемпионата мира — 2018.- Спасибо всем большое. Нам очень приятно было наблюдать за вашей реакцией. Мы видели вас по телевизору, в Москве.- Вчера были слёзы. Слёзы у меня, у многих ребят. Трудно сказать, слёзы от поражения или от счастья. Очень рады, что праздник удался.