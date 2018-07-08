Федор Смолов - болельщикам: на вашем месте я бы испытывал по отношению ко мне то же самое

Нападающий сборной России Федор Смолов на встрече с болельщиками заявил, что счастлив быть гражданином РФ и пожелал всем здоровья.- Всем привет! На вашем месте я бы испытывал по отношению ко мне то же самое. Спасибо большое, что вы нас поддерживали. Я искренне счастлив, что являюсь гражданином России. Такой души, как у нашего народа, нет больше ни у кого. Спасибо вам, дай Бог каждому из Вас здоровья!