Юрий Газинский: я горд быть частью этой великой страны

Полузащитник сборной России Юрий Газинский поделился впечатлениями от матча ? финала ЧМ с Хорватией (2:2, 3:4 пен.)."Опустошение на душе… Спасибо, КОМАНДА! Спасибо, БОЛЕЛЬЩИКИ! Я горд быть частью этой Великой Страны!" — написал Газинский в инстаграме.