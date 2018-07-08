Домагой Вида избежал дисквалификации за выкрик "Слава Украине" после матча с Россией

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06 ФранцияФранция 4:3 АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06 УругвайУругвай 2:1 ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07 ИспанияИспания 1:1 (3:4) РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07 ХорватияХорватия 1:1 (3:2) ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07 БразилияБразилия 2:0 МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07 БельгияБельгия 3:2 ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07 ШвецияШвеция 1:0 ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07 КолумбияКолумбия 1:1 (3:4) АнглияАнглия Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07 УругвайУругвай 0:2 ФранцияФранция Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07 БразилияБразилия 1:2 БельгияБельгия Казань
QF4 17:00 07.07 ШвецияШвеция 0:2 АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07 РоссияРоссия 2:2
(3:4) 		ХорватияХорватия Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07 ФранцияФранция 10.07 БельгияБельгия Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07 ХорватияХорватия 11.07 АнглияАнглия Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 21:00 14.07 Проигравший SF1 14.07 Проигравший SF2 Санкт-Петербург
Подробнее
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07 Победитель SF1 15.07 Победитель SF2 Москва, Лужники
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Домагой Вида избежал дисквалификации за выкрик "Слава Украине" после матча с Россией

Защитник сборной Хорватии Домагой Вида избежал дисквалификации за своё поведение после матча 1/4 финала чемпионата мира – 2018 с Россией, по итогам которого его команда сумела пробиться в полуфинал турнира.

Напомним, после победы сборной Хорватии над Россией Вида записал совместное видео с бывшим игроком команды Огненом Вукоевичем, в котором выкрикнул лозунг "Слава Украине", адресованный болельщикам киевского "Динамо", за которое футболисты выступали вместе ранее. Сообщалось, что футболисту грозило наказание в виде дисквалификации на два матча и штрафа.
Теги: Сборная Хорватии
Сегодня, 18:13
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(3)
№11 Написал: Ssakoll2 Столица Российской Империи (Сегодня, 18:38) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Сибирячок
Ну ничего, вся Россия в полуфинале будет болеть против Хорватии. Посмотрите праведную реакцию на свои двойные стандарты.

Вчера тоже болели и чо?
За Англов в любом в случае болеть западло. Посмотрим, что они еще напишут после ЧМ. Что придумают и сколько дерьма выльют.
Вы уже совсем ипанулись за этих уродов-бритешей болеть из-за двух хорватских придурков?
Регистрация: 28.01.2016 [жалоба]
№10 Написал: Юлий Цезарь (Сегодня, 18:36) #
  • +1
  •  (1)
online

Цитата: Zamba
но стоит стадиону посвистеть сразу расизм увидят

со стороны кого? Россия играть не будет, так штрафовать можно будет только хорватов или англичан smile
Регистрация: 1.12.2017 [жалоба]
№9 Написал: АБВ М (Сегодня, 18:35) #
  • 0
  •  (0)
online

ДомаГей! Надо по любому освистывать всем стадионом его,как только мяч получать будет!
Регистрация: 5.08.2015 [жалоба]
№8 Написал: скальп (Сегодня, 18:25) #
  • +2
  •  (4)
online

Ссыкливое УЕФА,двух дебилов не могут осечь
Регистрация: 24.12.2016 [жалоба]
№7 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 18:23) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
но стоит стадиону посвистеть сразу расизм увидят


--------------------
Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
№6 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 18:23) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Это хорошо: значит, он на себе почувствует всю "славу" - не вылетят же наши второй раз с чемпионата. Если он, конечно, в заявку попадёт, чего бы я ему не советовал. Трибуны на него точно монет жалеть не станут.


--------------------
Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
№5 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 18:23) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Кто то другого ждал? "Орлы" по полю летали и штрафом отделались.
Регистрация: 21.12.2010 [жалоба]
№4 Написал: Юлий Цезарь (Сегодня, 18:21) #
  • +1
  •  (5)
online

эти двое играли за киевскую дырку и неудивительно, что этот высер был именно от них. Я не представляю, чтобы такое орали Ракитич или Модрич
Регистрация: 1.12.2017 [жалоба]
№3 Написал: Сибирячок (Сегодня, 18:17) #
  • +4
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ну ничего, вся Россия в полуфинале будет болеть против Хорватии. Посмотрите праведную реакцию на свои двойные стандарты.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№2 Написал: перс Ростов на Дону (Сегодня, 18:14) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Ростов»
Гомасеки рулят пилять
Регистрация: 9.11.2013 [жалоба]
№1 Написал: Филимонов Eбeня Российской Империи (Сегодня, 18:14) #
  • -4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Просто пожурили, но он же и не поле это кричал. Дисквалифицировать не за что
Регистрация: 23.03.2018 [жалоба]
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