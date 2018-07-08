Домагой Вида избежал дисквалификации за выкрик "Слава Украине" после матча с Россией

Защитник сборной Хорватии Домагой Вида избежал дисквалификации за своё поведение после матча 1/4 финала чемпионата мира – 2018 с Россией, по итогам которого его команда сумела пробиться в полуфинал турнира.Напомним, после победы сборной Хорватии над Россией Вида записал совместное видео с бывшим игроком команды Огненом Вукоевичем, в котором выкрикнул лозунг "Слава Украине", адресованный болельщикам киевского "Динамо", за которое футболисты выступали вместе ранее. Сообщалось, что футболисту грозило наказание в виде дисквалификации на два матча и штрафа.