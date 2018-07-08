24 тысячи болельщиков пришли на встречу со сборной России

Сегодня, 8 июля, игроки сборной России встретились с болельщиками в столичной фан-зоне на Воробьевых горах.На мероприятии присутствовало 24 тысячи болельщиков.Накануне на чемпионате мира-2018 сборная России в четвертьфинале проиграла Хорватии (2:2, 3:4 по пенальти).