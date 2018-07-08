В Тайланде спасли четырёх юных футболистов из затопленной пещеры

В Тайланде начали проводить операцию по спасению юношеской футбольной команды, которая попала в затопленную пещеру, сообщает Reuters.Отмечается, что на поверхность уже вывели четырёх школьников, после чего их на вертолёте доставили в больницу. В пещере продолжают оставаться восемь юных футболистов, а также их тренер.Напомним, игроки вместе с тренером зашли в пещеру Тхам Луанг 23 июня и оказались отрезаны от выхода из-за внезапного наводнения. Поиски пропавших продолжались 10 дней.Ожидается, что следующая часть эвакуации начнётся в течение 10 часов. В операции принимают участие 90 водолазов — 50 иностранных и 40 тайских.