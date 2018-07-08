Артем Дзюба: надеюсь, когда буду умирать, вспомню, как мы сражались на ЧМ-2018

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06 ФранцияФранция 4:3 АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06 УругвайУругвай 2:1 ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07 ИспанияИспания 1:1 (3:4) РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07 ХорватияХорватия 1:1 (3:2) ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07 БразилияБразилия 2:0 МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07 БельгияБельгия 3:2 ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07 ШвецияШвеция 1:0 ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07 КолумбияКолумбия 1:1 (3:4) АнглияАнглия Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07 УругвайУругвай 0:2 ФранцияФранция Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07 БразилияБразилия 1:2 БельгияБельгия Казань
QF4 17:00 07.07 ШвецияШвеция 0:2 АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07 РоссияРоссия 2:2
(3:4) 		ХорватияХорватия Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07 ФранцияФранция 10.07 БельгияБельгия Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07 ХорватияХорватия 11.07 АнглияАнглия Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 21:00 14.07 Проигравший SF1 14.07 Проигравший SF2 Санкт-Петербург
Подробнее
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07 Победитель SF1 15.07 Победитель SF2 Москва, Лужники
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Новости партнеров

Артем Дзюба: надеюсь, когда буду умирать, вспомню, как мы сражались на ЧМ-2018

Нападающий сборной России Артём Дзюба прокомментировал выступление национальной команды на домашнем чемпионате мира – 2018.

"Сборная России росла и превратилась в дерзкую команду, которая никого не боялась и мечтала сотворить чудо. Но футбол — такая вещь, нужно это просто принять. Впервые за долгое время мы гордимся друг другом. Надеюсь, через долгие годы, когда буду умирать, одним из воспоминаний будет то, как мы сражались, бились. Это незабываемые ощущения", - сказал Дзюба.

Сборная России
Теги: Дзюба Сборная России
Сегодня, 20:44
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15
(7)
№15 Написал: yuri спб (Сегодня, 22:16) #
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  •  (2)
online

Сборная России росла и превратилась в дерзкую команду, которая никого не боялась и мечтала сотворить чудо. Но футбол — такая вещь, нужно это просто принять. Впервые за долгое время мы гордимся друг другом. Надеюсь, через долгие годы, когда буду умирать, одним из воспоминаний будет то, как мы сражались, бились. Это незабываемые ощущения", - сказал Дзюба.

ни куя себе столько слов. Почем миллион?


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№14 Написал: lelik-7272 Самара (Сегодня, 22:05) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Артем спасибо за игру.Вы все большие молодцы!!!!!Вы подарили нам большое удовольствие.
Регистрация: 8.07.2018 [жалоба]
№13 Написал: yuri спб (Сегодня, 22:04) #
  • -4
  •  (4)
online

да пошел бы ты на куй , вот и всё


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№12 Написал: CHUCK NORRISS Россия (Сегодня, 21:42) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Артем,долгих лет жизни тебе! Не знаю о чем ты будешь вспоминать на смертном одре ,но шутить,наверное,будешь точно!)))
Регистрация: 21.08.2014 [жалоба]
№11 Написал: оптимист чебоксары (Сегодня, 21:41) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Лучше вспомни медаль ЧМ-2022
Регистрация: 10.10.2009 [жалоба]
№10 Написал: DimonYA Одинцово (Сегодня, 21:34) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Надгробье будет "Великий Дзюбинью!"

молодец бился до конца, воин !
Регистрация: 26.07.2014 [жалоба]
№9 Написал: diego milito 22 (Сегодня, 21:19) #
  • -9
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Кишка у вас только, тонка оказалась. Особо, у Стасика Черчесова.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
№8 Написал: ДЯДЬКА (Сегодня, 21:17) #
  • +7
  •  (7)

Что бы про Дзюбу плохого не говорили (в т.ч. и я), но на этом ЧМ он проявил себя с лучшей стороны во всех отношениях.
Регистрация: 15.05.2015 [жалоба]
№7 Написал: Игорь Владимирович Н. Москва (Сегодня, 21:13) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Сыграли на редкость рационально, рассчитывая свои силы и учитывая силу соперника.
По результату, за полстолетия лучший, что я видел.
Артем, нет к тебе претензий, ты выдал отличную игру на этом ЧМ, и Черчесов мудрый бля тренер оказался,
Респект, в общем!
Странно, видимо, аппетит приходит...
Ждем!


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«Per aspera ad astra».
Регистрация: 17.08.2007 [жалоба]
№6 Написал: Agasphere Москва (Сегодня, 21:09) #
  • -8
  •  (8)

Цитата: Батька
Помню.в ЦСКА играл Олич вот человек был всегда до конца даже безнадежно мяч уходи а он все равно бежит...

Да уж. Был бы вчера Олич на поле, до пенальти бы не мучились.
Регистрация: 4.09.2013 [жалоба]
№5 Написал: Батька (Сегодня, 21:07) #
  • +1
  •  (7)

Бейся так всегда кто мешает ? И в чемпионате и в товарниках ....и в еврокубках ....и за сборную ....

Помню.в ЦСКА играл Олич вот человек был всегда до конца даже безнадежно мяч уходи а он все равно бежит...
И этим своим желанием борьбой немало пользы приносил !!
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
№4 Написал: анд самара (Сегодня, 21:03) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Крылья Сов»
А я надеюсь, что еще что будет вспомнить,Вы подарили надежду
Регистрация: 11.04.2012 [жалоба]
№3 Написал: MIG Piter (Сегодня, 20:55) #
  • +5
  •  (5)

Боец, Дзюба, не отнять. Но при должной мотивации.
За чемпионат спасибо!


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http://fckrasnodar.ru/academy/info/photo/
Регистрация: 12.06.2008 [жалоба]
№2 Написал: Hazar1950 (Сегодня, 20:47) #
  • +7
  •  (9)
Болеет за:
«Анжи»
А что, ведь правда...
Регистрация: 1.05.2011 [жалоба]
№1 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 20:46) #
  • +9
  •  (13)

Артём нельзя говорить о смерти.....примета очень плохая....лучше бы сказал ....буду внукам рассказывать об этой команде....


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016 [жалоба]
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