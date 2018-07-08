Источник: до конца июля Черчесову будет предложен 4-летний контракт - до окончания ЧМ-2022

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06 ФранцияФранция 4:3 АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06 УругвайУругвай 2:1 ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07 ИспанияИспания 1:1 (3:4) РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07 ХорватияХорватия 1:1 (3:2) ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07 БразилияБразилия 2:0 МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07 БельгияБельгия 3:2 ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07 ШвецияШвеция 1:0 ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07 КолумбияКолумбия 1:1 (3:4) АнглияАнглия Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07 УругвайУругвай 0:2 ФранцияФранция Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07 БразилияБразилия 1:2 БельгияБельгия Казань
QF4 17:00 07.07 ШвецияШвеция 0:2 АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07 РоссияРоссия 2:2
(3:4) 		ХорватияХорватия Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07 ФранцияФранция 10.07 БельгияБельгия Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07 ХорватияХорватия 11.07 АнглияАнглия Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 21:00 14.07 Проигравший SF1 14.07 Проигравший SF2 Санкт-Петербург
Подробнее
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07 Победитель SF1 15.07 Победитель SF2 Москва, Лужники
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Новости партнеров

Источник: до конца июля Черчесову будет предложен 4-летний контракт - до окончания ЧМ-2022

РФС планирует предложить новый контракт главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову.

По информации источнкиа это будет сделано до конца июля. Предположительно, Черчесову будет предложен контракт на 4 года - то есть до конца ЧМ-2022 в Катаре.

Напомним, что под руководством Черчесова сборная России дошла до четвертьфинала ЧМ-2018, где в серии пенальти уступила Хорватии.

Спорт-Экспресс
Теги: Черчесов Сборная России
Сегодня, 21:43
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12
(10)
№12 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 22:25) #
  • -1
  •  (3)
online

Не доработает до Катара
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
№11 Написал: Филимонов Eбeня Российской Империи (Сегодня, 22:15) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: METRo
Пересмотри матч с хорватами.

Вот ты матч и смотри, а не обзор голов. Заодно и матчи с Уругваем и Испанией глянь. Снимай розовые очки, мы играя все игры дома обыграли Африку и Азию, без вариантов влетели Юж. Америке и за счет сумасшедшей самоотдачи и везению сыграли две ничьи с Европой. За счет одной самоотдачи тяжело будет на Евро попасть. Там не все игры будем дома играть
Регистрация: 23.03.2018 [жалоба]
№10 Написал: METRo Химки (Сегодня, 22:10) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Химки»
Цитата: Филимонов
По игре они днарями и остались

Пересмотри матч с хорватами. Днари такие голы-красавцы не забили бы команде ,которая разгромила Аргентину и играет в 1/2 ЧМ!
Регистрация: 9.09.2013 [жалоба]
№9 Написал: metric Ленинград-Гатчина (Сегодня, 22:08) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
главное опять не ошибиться как с предыдущими.Надо посмотреть как осенние отборочные будут сыграны.
Регистрация: 26.03.2008 [жалоба]
№8 Написал: Одиссей Иерусалим-Армавир (Сегодня, 22:07) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Краснодар»
Торопиться не надо. Надо взвесить все за и против.Исключить все неустойки и понизить сумму контракта и срок хотя бы до двух лет. Ну не продержится Черчесов до начала чемпионата мира в Катаре ну ни при каких условиях. Ну не станут терпеть его заскоки те же футболисты-сплавят как миленького и тогда придется Путину напрягать своих корешей на выплату неустойки. Черчесов нигде больше года не задерживался,за исключением пожалуй "Терека"
Регистрация: 20.02.2013 [жалоба]
№7 Написал: Филимонов Eбeня Российской Империи (Сегодня, 22:05) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Юлий Цезарь
До ЧМ ведь днари днарями были, а тут вдруг прорвало.

По игре они днарями и остались и только за счет сумасшедшей самоотдачи показали такой достойный результат, как Исландия на прошлом Евро. Далеко не факт, что такая самоотдача в отборе на Евро будет
Регистрация: 23.03.2018 [жалоба]
№6 Написал: solig65 (Сегодня, 22:05) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Все правильно..Кому как не ему.
Регистрация: 21.07.2016 [жалоба]
№5 Написал: Юлий Цезарь (Сегодня, 22:00) #
  • +5
  •  (7)
online

2+2 лучше. А то можно как с капелло лохануться. А вообще прямо чудо какое-то произошло. До ЧМ ведь днари днарями были, а тут вдруг прорвало. Может надоело, что их вся страна помоями обливала и решили доказать, что они не бревна? smirk
Регистрация: 1.12.2017 [жалоба]
№4 Написал: Agasphere Москва (Сегодня, 21:54) #
  • 0
  •  (8)
online

Ну вот что за? Контракт обязательно должен быть предложен Стасу, но по схеме 2+2:
- будет результат на Евро-2020 --> работает дальше и дороже;
- нет --> вопрос решаается отдельно.
А так что: опять с неустойками разбираться, если дело не заладится? mask
Регистрация: 4.09.2013 [жалоба]
№3 Написал: Филимонов Eбeня Российской Империи (Сегодня, 21:53) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
4 много. На отборочный турнир к Евро-2020 с пролонгацией в случае выхода на чемпионат. Дальше смотреть на результат на Евро.

В итоге все закончится выплатой Черчесову за досрочное расторжение контракта за слабые результаты
Регистрация: 23.03.2018 [жалоба]
№2 Написал: Prokurator Столица империи (Сегодня, 21:53) #
  • +2
  •  (4)

Действительно, зачем нужны контракты на два года с оценкой результатов по итогам Евро-2020...


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Сталинец надо, Сталинец!! (с)
Регистрация: 3.04.2010 [жалоба]
№1 Написал: N-52 (Сегодня, 21:52) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Чемпионат показал кто чего стоит. Черчесов - самый первый из них.
Регистрация: 13.08.2012 [жалоба]
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