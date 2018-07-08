Источник: до конца июля Черчесову будет предложен 4-летний контракт - до окончания ЧМ-2022

РФС планирует предложить новый контракт главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову.По информации источнкиа это будет сделано до конца июля. Предположительно, Черчесову будет предложен контракт на 4 года - то есть до конца ЧМ-2022 в Катаре.Напомним, что под руководством Черчесова сборная России дошла до четвертьфинала ЧМ-2018, где в серии пенальти уступила Хорватии.