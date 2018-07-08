Черчесов - игрокам сборной: самое главное - это единение с болельщиками, с целой страной

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов считает, что ключевым достижением сборной России на чемпионате мира 2018 года стало единение игроков со всей страной."Ваше главное достижение заключается в том, что вы стали со страной по-настоящему единым целым! И я горжусь вами" - сказал Черчесов во время встречи с фанатами в Москве.