Петер Шмейхель - Смолову: эй, парень! Если ты идешь бить первым - ты обязан забивать!

Бывший вратарь сборной Дании Петер Шмейхель высказался по поводу незабитого 11-метрового удара Федором Смоловым."Конечно, сложно критиковать человека, который так выложился, внес свой вклад. Но я попробую обратиться к нему напрямую.Эй, парень! У тебя еще вся карьера впереди и ты должен запомнить - если ты идешь бить первым, то обязан забивать! Ты должен убедить всех в своей силе. Дать команде уверенность", — сказал Шмейхель.