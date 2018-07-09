Василий Уткин о словах Виды: я не прекращу своих симпатий к сборной Хорватии из-за одного ********

Известный российский комментатор Василий Уткин прокомментировал поведение защитника сборной Хорватии Домагоя Виды."Думаю, если вы когда-либо выигрывали принципиальный матч, вам еще и хотелось воцариться над соперником и сказать: "Вот так вам и надо". Это примерно такое же явление. Вида долгое время играл за киевское «Динамо», и его отношение к России и российской сборной неотделимо от того, как к нам относятся его друзья, в том числе и по этой украинской команде. В конце концов, ничего уничижительного о России Вида не сказал, а его отношение – это его отношение. Мое отношение к Хорватии не будет основываться на том, что сказал Домагой Вида. В конце концов, ему уже однажды здорово не повезло в жизни. Вы когда-нибудь слышали о человеке по имени Домагой? Знаете, что это за имя? Это имя хорватского князя, который правил Хорватией в 876 году.Представляете себе, какая у человека травма с самого детства? Если бы вас назвали Гостомыслом, вы бы любили окружающий вас мир, вы бы не хотели отомстить родителям и всему миру? Домагою Виде представился такой шанс, и господь ему судья. В матче Хорватия – Англия я буду болеть за Хорватию. Во-первых, я еще не избыл вот то чувство, которое будит во мне эта команда, памятуя о 2007 годе, когда в Лондоне Хорватия обыграла англичан, когда ей это было совсем не нужно, но было нужно нам. Я надеюсь, что хорваты это сделали для себя, а не для нас.Я не прекращу своих симпатий к сборной Хорватии из-за одного ********. Это слово употребляют даже на "Первом канале", поэтому я считаю возможным говорить его на YouTube", – сказал Уткин.