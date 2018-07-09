Конфедерация футбола Бразилии заступилась за Фернандинью, ставшего жертвой травли

Конфедерация футбола Бразилии заступилась за полузащитника сборной Фернандинью, ставшего жертвой травли в соцсетях. Многие болельщики оскорбляли его и его маму после вылета сборной с чемпионата мира-2018. Ряд оскорблений носил расистский характер. В четвертьфинале турнира бразильцы уступили Бельгии, Фернандинью срезал мяч в свои ворота."CBF осуждает расистскую атаку на игрока Фернандинью и его родственников. Футбол - это единение цветов, жанров, культур и людей. Мы с тобой. Расизм не пройдет!" - говорится в заявлении конфедерации.