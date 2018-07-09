На Украине встали на защиту игрока сборной Хорватии Виды

Президент Федерации футбола Украины (ФФУ) Андрей Павелко встал на защиту игрока сборной Хорватии Домагоя Виды, который произнес фразу "Слава Украине!" после победы над командой России в четвертьфинальной встрече чемпионата мира 2018 года."За последние несколько лет обращение "Слава Украине!" стало для наших граждан символом несгибаемости и патриотизма! И вполне естественно, что человек, которому наша страна дала очень много, с большим уважением относится к ней, к ее гражданам", — написал Павелко в фейсбуке.По мнению функционера, Вида, выступавший за киевское "Динамо" имеет право публично выказывать поддержку Украине.Отмечается, что ФФУ направила письма в Международную федерацию футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с требованием защитить хорватского игрока.