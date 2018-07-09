Матч Франции против Бельгии рассудит уругвайская бригада арбитров во главе с Андресом Куньей

ФИФА назначила судей на матч 1/2 финала ЧМ-2018 между сборными Франции и Бельгии.Главным арбитром встречи будет 41-летний уругваец Андрес Кунья. Его ассистентами станут его соотечественники, а четвертым и резервным рефери – мексиканцы.