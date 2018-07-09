Глава ФФУ Павелко: разве Вида не имеет право публично высказывать уважение к Украине?

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06 ФранцияФранция 4:3 АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06 УругвайУругвай 2:1 ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07 ИспанияИспания 1:1 (3:4) РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07 ХорватияХорватия 1:1 (3:2) ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07 БразилияБразилия 2:0 МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07 БельгияБельгия 3:2 ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07 ШвецияШвеция 1:0 ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07 КолумбияКолумбия 1:1 (3:4) АнглияАнглия Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07 УругвайУругвай 0:2 ФранцияФранция Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07 БразилияБразилия 1:2 БельгияБельгия Казань
QF4 17:00 07.07 ШвецияШвеция 0:2 АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07 РоссияРоссия 2:2
(3:4) 		ХорватияХорватия Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07 ФранцияФранция 10.07 БельгияБельгия Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07 ХорватияХорватия 11.07 АнглияАнглия Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 21:00 14.07 Проигравший SF1 14.07 Проигравший SF2 Санкт-Петербург
Подробнее
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07 Победитель SF1 15.07 Победитель SF2 Москва, Лужники
Подробнее

Опрос:

Стал ли для вас трагедией вылет России с ЧМ?
Показать все опросы

Новости партнеров

Глава ФФУ Павелко: разве Вида не имеет право публично высказывать уважение к Украине?

Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко прокомментировал поведение защитника сборной Хорватии Домагоя Виды, выложившего в интернет видео, на котором он произносит слова "Слава Украине" вместе с бывшим игроком команды Огненом Вукоевичем.

"Федерация футбола Украины и я лично заняли жесткую позицию в ситуации, сложившейся вокруг футболиста сборной Хорватии Домагоя Виды после победы команды в четвертьфинале ЧМ-2018.

Своей яркой игрой и бойцовскими качествами Вида, как и вся сборная Хорватии, заслужил право участвовать в полуфинале турнира!

У футболиста, который много лет защищал честь киевского Динамо и жил в столице Украины в очень тяжелое для нашей страны время, осталось здесь много друзей и болельщиков, заслуживших, чтобы частичку этой победы он посвятил именно им!

За последние несколько лет обращение "Слава Украине!" стало для наших граждан символом несгибаемости и патриотизма! И вполне естественно, что человек, которому наша страна дала очень много, с большим уважением относится к ней, к ее гражданам. Он имеет право публично высказать уважение и к Украине, и к ее гражданам!

Мы оперативно направили в соответствующие органы ФИФА и УЕФА письма с целью защитить не только футболиста хорватской сборной, но и, в первую очередь, человека, который имеет право на свою позицию и уважает нашу страну!

И Вида сыграет в полуфинале ЧМ-2018! Слава Хорватии! Слава Украине!" – написал Павелко в фейсбуке.

Фейсбук Андрея Павелко
Теги: Сборная Хорватии
Сегодня, 08:31
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
27
(3)
№27 Написал: casabl (Сегодня, 11:16) #
  • 0
  •  (0)
online

Пивовед,
Ну, +стошыссот, пля.


--------------------
Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015 [жалоба]
№26 Написал: GS Москва (Сегодня, 11:11) #
  • -1
  •  (1)
online

А хорваты, играющие в Германии, могут из уважения кричать "Хайль Гитлер!" или "Дойчланд юбер аллес!"
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
№25 Написал: casabl (Сегодня, 11:11) #
  • -1
  •  (1)
online

ГЛАВА ФФУ ПАВЕЛКО:

Отвечаю главе фуфла:
русские имеют право и обязаны остро реагировать на всё, что связано с честью и достоинством России и касаемого КАЖДОГО россиянина.
Может вам , хохлоуйопкам, разрешить публичные манифестации вместе с херватами и прочей шлоипенью в российских городах?
No passaran, Passaremos!


--------------------
Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015 [жалоба]
№24 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 11:08) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Огромная страна, и рядом плачущая девочка(Украина).

ага..щаззз..

Украина- это такая пришибленная родственница.

Она приходит к тебе в гости, жрёт твои котлеты, без спросу и по-хозяйски вытаскивая их из твоего холодильника, сидит на твоей кухне, не снимая обуви, и отдуваясь за горячим чаем громко и переигрывая жалуется за свою жисть и неблагодарных родственников, попутно распихивая сласти с твоего стола в свою сумку.

Уходить не хочет, и когда ты мягко выпроваживаешь её она клянчит у тебя пять рублей на дорогу и соточку на телефон..
и конечно. ты не отказываешь ей.

После её уходя ты обнаруживаешь у себя кем-то оплёванную дверь, а она тем временем бродит по улицам и пристаёт ко всем прохожим с рассказами какой ты на самом деле куёвый.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№23 Написал: Сибирячок (Сегодня, 10:54) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: meboyo
Сибирячок,
Отвечаю тебе, далпаёп сказочный,
что имеет самое прямое, как всегда :)

Максим I,
Запретить в Росии имя Андрей - изза Андрея Чикатило, ну и так дальше

Тупой баран, даже обосновать не можешь, идиота кусок. Школа тебя ничему не учит, пятиклассник-чудак.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№22 Написал: meboyo Italia (Сегодня, 10:37) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Ювентус»
Сибирячок,
Отвечаю тебе, далпаёп сказочный,
что имеет самое прямое, как всегда :)

Максим I,
Запретить в Росии имя Андрей - изза Андрея Чикатило, ну и так дальше
Регистрация: 22.06.2018 [жалоба]
№21 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 10:33) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Интересно, что главаря усташей звали Анте Павелич. а главаря ффу Андрей Павелко. Такое "небольшое совпадение...


--------------------
Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
№20 Написал: nami-sv (Сегодня, 10:33) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
meboyo,
Одназначно.Только не за этих пидоргов.
Лично для меня из этой четвёрки в чемпионах никого не хочется видеть.
Регистрация: 9.08.2015 [жалоба]
№19 Написал: Сибирячок (Сегодня, 10:29) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: meboyo
Не-не - как это болеть за Англию?
Вчера в Англии от "Новичка" скончалась женщина,
так что снова приходиться болеть за хорватов!

И какое отношение к этому имеют футболисты? Ты можешь это объяснить, недоумок? Или тоже решил политику с футболом перемешать, как Вукоевич и Вида? Как Джака Лихштайнер и прочая албанская шваль? Так их наказали.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№18 Написал: meboyo Italia (Сегодня, 10:16) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Ювентус»
Не-не - как это болеть за Англию?
Вчера в Англии от "Новичка" скончалась женщина,
так что снова приходиться болеть за хорватов!
Регистрация: 22.06.2018 [жалоба]
№17 Написал: Сибирячок (Сегодня, 10:14) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Все мозги с Хохляндии давно утекли.

Соси толстого Евпатия Коловрата, дебил.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№16 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 10:04) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Конечно имеет право, спору нет. Но надо еще понимать, когда стоит говорить, а когда лучше промолчать. Не стоило так провоцировать и мешать футбол с политикой


--------------------
жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008 [жалоба]
№15 Написал: yuri спб (Сегодня, 10:00) #
  • -1
  •  (1)
online

Цитата: serega_user
азве только коту и выводить их)) потому что больше никому они в край не уперлись. Сыграли свою роль в спектакле...а теперь у разбитого корыта сидят. Только и остается кричать различные лозунги.

В Новом Средневековье, кот отлично ощущал себя. Девочка забралась на спину кота и они помчались подальше от лозунгов и прочей чепухи. ). кот прекрасно чувствал себя. Правда блеванул по дороге- ты съел несъедобные грибы, что ли? Съел. А теперь мы выбежим на боьшую дорогу. Кота остановил патруль- ваши документы, синьор?- Иди на куй, кот с девочкой побежал очень быстро. Пули свистели рядом с головой кота, отстрелили ухо, паразиты. Котя мы куда бежим? Девочка вцепилась в шкуру кота. Бежим в стороны границы- где там нас встретят патриоты, Меня расстреляют, но ты останешься жива, мисс.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№14 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 09:53) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: yuri
Кот, ты меня выведешь из леса?- Конечно. мисс.

Разве только коту и выводить их)) потому что больше никому они в край не уперлись. Сыграли свою роль в спектакле...а теперь у разбитого корыта сидят. Только и остается кричать различные лозунги.


--------------------
ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
№13 Написал: Е5 FC SM МАРС (Сегодня, 09:51) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
да хорош уже печатать тут эту бандеровскую падаль


--------------------
#КРиП
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
№12 Написал: yuri спб (Сегодня, 09:38) #
  • -3
  •  (3)
online

Цитата: serega_user
От этой девочки слишком много бед.


Она заблудилась, сэр. Кот присел рядом с девочкой. Кот, ты меня выведешь из леса?- Конечно. мисс.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№11 Написал: Александр Иванов Санкт-Петербург (Сегодня, 09:24) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
За последние несколько лет обращение "Слава Украине!" стало для наших граждан символом несгибаемости и патриотизма! - Крым где? Уже наш? Прогнулись!
И откуда такие дауничи только берутся...
Регистрация: 8.11.2015 [жалоба]
№10 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 09:21) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: yuri
Огромная страна, и рядом плачущая девочка(Украина)

От этой девочки слишком много бед.


--------------------
ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
№9 Написал: nami-sv (Сегодня, 09:16) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Задолбали уже рогули.Зачем лишний раз пиарить чудаков?
Регистрация: 9.08.2015 [жалоба]
№8 Написал: yuri спб (Сегодня, 09:14) #
  • -2
  •  (4)
online

Цитата: utekay
Устали уже все от этой Украины... по любому поводу и без е6альники свои открывают

Ебальники, сэр?. Почем хамство кот отлично знал этих дятлов коммуннистического толка. У них Ебальниники слвно корыта с идиотским примитивизмом.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№7 Написал: utekay Россия (Сегодня, 09:05) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Устали уже все от этой Украины... по любому поводу и без е6альники свои открывают


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№6 Написал: yuri спб (Сегодня, 09:03) #
  • -5
  •  (7)
online

Цитата: Одиссей
этот даун тоже после матча будет кричать бандеровский лозунг?

Я попрошу внимательно оценить слова кота. _ Итак что мы имеем в сухом остатке?. Огромная страна, и рядом плачущая девочка(Украина). Вам не стыдно совсем?- я всегда на стороне слабых, а вы можете орать сколько угодно.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№5 Написал: Урал Магадан (Сегодня, 09:02) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Barmaley
хорваты ответят за свой базар сто пудов.

очень на это надеюсь,что наши болельщики не подведут и так же мощно как они поддерживали нашу сборную,так же мощно загнобят хорватов...
Регистрация: 9.01.2015 [жалоба]
№4 Написал: Barmaley (Сегодня, 08:58) #
  • +2
  •  (8)

Это никакое не уважение Украины, а публичный плевок в адрес России. И в Лужниках на матче с Англией хорваты ответят за свой базар сто пудов.
Регистрация: 17.04.2017 [жалоба]
№3 Написал: Одиссей Иерусалим-Армавир (Сегодня, 08:55) #
  • +3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Дебил ты Павелко-однозначно. Что же этот петух не кричал-"Слава Украине" после победы хорватов над аргентинцами или датчанами? А если хорваты пройдут Англию,этот даун тоже после матча будет кричать бандеровский лозунг?
Регистрация: 20.02.2013 [жалоба]
№2 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 08:53) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Глава ФФУ Павелко: разве Вида не имеет право публично высказывать уважение к Украине?

Или дураком прикидывается, или реально не шарит, почему хорват идиот...


--------------------
ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
№1 Написал: Урал Магадан (Сегодня, 08:38) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
дебил шумерский в защиту дебила хорватского...
Регистрация: 9.01.2015 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.