На матче Бельгии и Франции в Санкт-Петербурге ожидают более 20 тысяч иностранных болельщиков

В Санкт-Петербурге на полуфинальном матче ЧМ-2018 между сборными Франции и Бельгии ожидают более 20 тысяч иностранных болельщиков.Предполагается, что на стадионе "Санкт-Петербург" будет аншлаг.В Санкт-Петербург к игре, которая состоится 10 июля, приедут более 20 тысяч болельщиков из Франции, Бельгии, Китая и ряда других стран. Они посетят матч. Остальные места займут российские болельщики.