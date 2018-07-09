Вадим Васильев прибыл в расположение сборной Франции

Вице-президент "Монако" Вадим Васильев посетил тренировочную базу сборной Франции в подмосковной Истре.Он встретился и поддержал игроков клуба Тома Лемара и Джибриля Сидибе, а также бывших футболистов монегасков Бенжамена Менди и Кильяна Мбаппе.