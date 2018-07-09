Роман Зобнин занимает 1-е место по пробегу на ЧМ-2018

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06 ФранцияФранция 4:3 АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06 УругвайУругвай 2:1 ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07 ИспанияИспания 1:1 (3:4) РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07 ХорватияХорватия 1:1 (3:2) ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07 БразилияБразилия 2:0 МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07 БельгияБельгия 3:2 ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07 ШвецияШвеция 1:0 ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07 КолумбияКолумбия 1:1 (3:4) АнглияАнглия Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07 УругвайУругвай 0:2 ФранцияФранция Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07 БразилияБразилия 1:2 БельгияБельгия Казань
QF4 17:00 07.07 ШвецияШвеция 0:2 АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07 РоссияРоссия 2:2
(3:4) 		ХорватияХорватия Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07 ФранцияФранция 10.07 БельгияБельгия Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07 ХорватияХорватия 11.07 АнглияАнглия Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 21:00 14.07 Проигравший SF1 14.07 Проигравший SF2 Санкт-Петербург
Подробнее
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07 Победитель SF1 15.07 Победитель SF2 Москва, Лужники
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Новости партнеров

Роман Зобнин занимает 1-е место по пробегу на ЧМ-2018

Хавбек сборной России Роман Зобнин показал высокую работоспособность на ЧМ-2018.

Российский хавбек сейчас лидирует в категории "пробег" среди всех футболистов, принявших участие в турнире. Зобнин пробежал 62 километра за 5 матчей.

FIFA
Теги: Зобнин Сборная России
Сегодня, 12:17
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23
(9)
№23 Написал: utekay Россия (Сегодня, 14:49) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Уверен он забил бы пенальти... ну почему блеадь пробить первым доверили петуху разрисованному? confused


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№22 Написал: Spielhur Зажопинск (Сегодня, 14:01) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
ЧМ закончился, срач начался:)

к сожалению
Регистрация: 10.12.2017 [жалоба]
№21 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 13:45) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
ЧМ закончился, срач начался:)


--------------------
Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006 [жалоба]
№20 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 13:36) #
  • -8
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
В сборную легкой атлетики его.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№19 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 13:30) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Charodei
Базелюк, Траоре,Оланаре играли на уровне о котором шлак свинарни мог только мечтать.Но клубу с чемпионским духом они не подошли.


Жги еще клоун joy
Регистрация: 2.02.2012 [жалоба]
№18 Написал: diego milito 22 (Сегодня, 13:25) #
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Всем бы так, но предпочли отсиживаться за спиной Зобнина.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
№17 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 13:20) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Charodei
Но клубу с чемпионским духом

это не чемпионский дух, это вонь из авгиевых конюшен.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№16 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 13:16) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Charodei
Цитата: Frankenstein
Цитата: Charodei
Молодец!Это единственный пока игрок из перешедших в Саартак и не деградировавших там.Один из десятков.Как раз то самое исключение подчеркивающее правило.Слава футбольным богам,что сейчас в Европу уйдет,а то то свинная трясина могла бы и его засосать.

Расскажи это Траоре Базелюку ,Оланаре и ТД))У Спартака нет цели во чтобы то не стало продать Рому и он не нуждается в пиаре как Головин,который куда только не переходил виртуально)

Базелюк, Траоре,Оланаре играли на уровне о котором шлак свинарни мог только мечтать.Но клубу с чемпионским духом они не подошли.


Cогласен полностью с вами,они играли на "уровне".
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№15 Написал: Frankenstein (Сегодня, 13:15) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Charodei
Цитата: Frankenstein
Цитата: Charodei
Молодец!Это единственный пока игрок из перешедших в Саартак и не деградировавших там.Один из десятков.Как раз то самое исключение подчеркивающее правило.Слава футбольным богам,что сейчас в Европу уйдет,а то то свинная трясина могла бы и его засосать.

Расскажи это Траоре Базелюку ,Оланаре и ТД))У Спартака нет цели во чтобы то не стало продать Рому и он не нуждается в пиаре как Головин,который куда только не переходил виртуально)

Базелюк, Траоре,Оланаре играли на уровне о котором шлак свинарни мог только мечтать.Но клубу с чемпионским духом они не подошли.

Ты клинический ослег))В таком случае пусть весь цска играет на этом запредельном уровне)
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№14 Написал: Филимонов Eбeня Российской Империи (Сегодня, 13:14) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
На Олимпийских играх у кенийцев появился достойный конкурент
Регистрация: 23.03.2018 [жалоба]
№13 Написал: Charodei Борзя (Сегодня, 13:12) #
  • -11
  •  (11)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Frankenstein
Цитата: Charodei
Молодец!Это единственный пока игрок из перешедших в Саартак и не деградировавших там.Один из десятков.Как раз то самое исключение подчеркивающее правило.Слава футбольным богам,что сейчас в Европу уйдет,а то то свинная трясина могла бы и его засосать.

Расскажи это Траоре Базелюку ,Оланаре и ТД))У Спартака нет цели во чтобы то не стало продать Рому и он не нуждается в пиаре как Головин,который куда только не переходил виртуально)

Базелюк, Траоре,Оланаре играли на уровне о котором шлак свинарни мог только мечтать.Но клубу с чемпионским духом они не подошли.
Регистрация: 27.07.2013 [жалоба]
№12 Написал: stepanmlc (Сегодня, 13:08) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Еще Зобнин совершил больше всех отборов и перехватов на чемпионате.


--------------------
A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
№11 Написал: Батька (Сегодня, 13:02) #
  • +4
  •  (6)
online

9 лет в академии Коноплева с 2004 по 2013 годы
3 года в Динамо с 13 по 16
2 года в Спатаке по настоящее время 16 по ..

Воспитанник Динамо smile
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
№10 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 12:57) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Charodei
Молодец!Это единственный пока игрок из перешедших в Саартак и не деградировавших там.Один из десятков.Как раз то самое исключение подчеркивающее правило.Слава футбольным богам,что сейчас в Европу уйдет,а то то свинная трясина могла бы и его засосать.


пока Роман Зобнин пахал на Чемпионате Мира, Александр Головин перешёл из туалета в ванную.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№9 Написал: Боже, Спартак храни (Сегодня, 12:55) #
  • -2
  •  (4)
online

Цитата: СуперШтангист
Ну само собой, динамовский же воспитанник.

В смысле, ему дорога в фнл?


--------------------
Ну что, сынок, помогли тебе твои игры Рукожопа на линии?
Регистрация: 9.07.2018 [жалоба]
№8 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 12:52) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Переборол свою психологию после "крестов", молодец, мужик,это дорогого стоит.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
№7 Написал: iDEAD Череповец (Сегодня, 12:41) #
  • +5
  •  (7)
online

Цитата: СуперШтангист
Ну само собой, динамовский же воспитанник.

Академия им. Коноплёва
Регистрация: 29.03.2013 [жалоба]
№6 Написал: Frankenstein (Сегодня, 12:39) #
  • +4
  •  (20)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Charodei
Молодец!Это единственный пока игрок из перешедших в Саартак и не деградировавших там.Один из десятков.Как раз то самое исключение подчеркивающее правило.Слава футбольным богам,что сейчас в Европу уйдет,а то то свинная трясина могла бы и его засосать.

Расскажи это Траоре Базелюку ,Оланаре и ТД))У Спартака нет цели во чтобы то не стало продать Рому и он не нуждается в пиаре как Головин,который куда только не переходил виртуально)
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№5 Написал: oksva Спб (Сегодня, 12:37) #
  • +1
  •  (17)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Charodei
Молодец!Это единственный пока игрок из перешедших в Саартак и не деградировавших там.Один из десятков.Как раз то самое исключение подчеркивающее правило.Слава футбольным богам,что сейчас в Европу уйдет,а то то свинная трясина могла бы и его засосать.


Мнение кокандского ишака - интересно только тебе самому .


--------------------
За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016 [жалоба]
№4 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 12:30) #
  • -6
  •  (16)
Болеет за:
«Терек»
Ну само собой, динамовский же воспитанник.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
№3 Написал: Charodei Борзя (Сегодня, 12:29) #
  • -16
  •  (24)
Болеет за:
ЦСКА
Молодец!Это единственный пока игрок из перешедших в Саартак и не деградировавших там.Один из десятков.Как раз то самое исключение подчеркивающее правило.Слава футбольным богам,что сейчас в Европу уйдет,а то то свинная трясина могла бы и его засосать.
Регистрация: 27.07.2013 [жалоба]
№2 Написал: Daniel Amokachi (Сегодня, 12:22) #
  • +5
  •  (11)

Цитата: serega_user
Очень полезен был.

Согласен! И Кузяев и Зобнин порадовали!
Регистрация: 16.03.2009 [жалоба]
№1 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 12:21) #
  • +10
  •  (16)
Болеет за:
ЦСКА
Очень полезен был.


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
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