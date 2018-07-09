Роман Зобнин занимает 1-е место по пробегу на ЧМ-2018

Хавбек сборной России Роман Зобнин показал высокую работоспособность на ЧМ-2018.Российский хавбек сейчас лидирует в категории "пробег" среди всех футболистов, принявших участие в турнире. Зобнин пробежал 62 километра за 5 матчей.