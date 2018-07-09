Член Парламента РФ: вообще то хорваты всегда были предателями славянского мира

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06 ФранцияФранция 4:3 АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06 УругвайУругвай 2:1 ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07 ИспанияИспания 1:1 (3:4) РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07 ХорватияХорватия 1:1 (3:2) ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07 БразилияБразилия 2:0 МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07 БельгияБельгия 3:2 ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07 ШвецияШвеция 1:0 ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07 КолумбияКолумбия 1:1 (3:4) АнглияАнглия Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07 УругвайУругвай 0:2 ФранцияФранция Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07 БразилияБразилия 1:2 БельгияБельгия Казань
QF4 17:00 07.07 ШвецияШвеция 0:2 АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07 РоссияРоссия 2:2
(3:4) 		ХорватияХорватия Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07 ФранцияФранция 10.07 БельгияБельгия Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07 ХорватияХорватия 11.07 АнглияАнглия Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 21:00 14.07 Проигравший SF1 14.07 Проигравший SF2 Санкт-Петербург
Подробнее
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07 Победитель SF1 15.07 Победитель SF2 Москва, Лужники
Подробнее

Опрос:

Стал ли для вас трагедией вылет России с ЧМ?
Показать все опросы

Новости партнеров

Член Парламента РФ: вообще то хорваты всегда были предателями славянского мира

Член Совета Федерации Франц Клинцевич раскритиковал защитника сборной Хорватии Домагоя Виду, который после победы над командой России (2:2, по пенальти 4:3) опубликовал видео со словами "слава Украине".

"Это был вызов, это была провокация, и эта провокация была заготовленная. Ему не 15 лет, он взрослый человек, он все это знает и понимает. Он пошел на эту провокацию умышленно. И заметьте, за все время чемпионата ничего такого не было – никто кроме хорватов себе такого не позволял. Только хорваты.

Радуюсь тому, что никогда не болел за хорватов, потому что они всегда были предателями нашего славянского мира. И я абсолютно четко убежден, что необходимо всеми дипломатическими и политическими методами потребовать ответа за эту провокацию. Не надо раздувать, но потребовать ответа нужно обязательно", – сказал российский политик.

Федеральное агентство новостей
Теги: Сборная Хорватии
Сегодня, 12:51
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
34
(13)
Вернуться назад   1 2   Следующая страница
№34 Написал: Сибирячок (Сегодня, 14:48) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: foxship
Причем тут народ?

Так изучи историю и поймешь все о народе. Хорваты - это одни из наиболее пакостных народов по недоразумению примазавшихся к славянам, как поляки. Враги сербов и друзья хохлов.Целуйте в жопу хорвата, там под его жопой жопа хохла и немытый зад НАТО.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№33 Написал: utekay Россия (Сегодня, 14:44) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
А хорваты славяне?


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№32 Написал: Agasphere Москва (Сегодня, 14:44) #
  • +1
  •  (1)
online

Цитата: brysy
все они одним миром мазаны, ходят радуются по нашей земле, а сами косо смотрят на нас и при первой возможности с удовольствием вцепились бы нам в глотку.

Где-то так? flushed
Регистрация: 4.09.2013 [жалоба]
№31 Написал: brysy москва (Сегодня, 14:34) #
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Если честно, то Хорваты являются членами нато большие друзья америкосов и также ввели санкции против нас, а как эти их большие друзья бомбили Югославию, такие-же фашисты, которые теперь в хохляндии орудуют и правят и которым дай волю в то время, также бомбили бы их и убивали, а они уже про это и не вспоминают, а особенно этот урод, который восхваляет этих фашистов и он ещё будет говорить, что его неправильно поняли, что он так сразу проникся любовью к Российскому народу, нет конечно, все они одним миром мазаны, ходят радуются по нашей земле, а сами косо смотрят на нас и при первой возможности с удовольствием вцепились бы нам в глотку.
Регистрация: 7.05.2018 [жалоба]
№30 Написал: Agasphere Москва (Сегодня, 14:20) #
  • 0
  •  (0)
online

Цитата: Spielhur
Кто б..дь тебя выбрал, мразота путинская

Цитата: Вики
В сентябре 2011 вошёл в список кандидатов в депутаты Госдумы, выдвинутый партией «Единая Россия» на выборах в Государственную думу 6 созыва. Баллотировался от Смоленской области, был первым в списке из четырёх кандидатов[8]. По итогам выборов, состоявшихся 4 декабря 2011 года, Единая Россия набрала в Смоленской области 36,23 % и из единороссов депутатский мандат получил лишь Клинцевич. После выборов он сказал: «Наша победа на Смоленской земле абсолютно оправданна, законна, достойна»

Источником инфы названа: http://smolgazeta.ru/, но там материал уже удален за давностью. bowtie
Регистрация: 4.09.2013 [жалоба]
№29 Написал: meboyo Italia (Сегодня, 14:18) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Ювентус»
Цитата: ryzpm999
Один светоч у нас и надежда

Ким Чен Ир???
Регистрация: 22.06.2018 [жалоба]
№28 Написал: Юлий Цезарь (Сегодня, 14:16) #
  • +2
  •  (2)

Цитата: stepanmlc
еврей рассуждает на тему славянского мира, пистец...

он еще и поляк, а потому и не любит украинцев smile
Регистрация: 1.12.2017 [жалоба]
№27 Написал: meboyo Italia (Сегодня, 14:14) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Ювентус»
foxship,
Стопудово этот представитель славянского мира учит детей, лечится и отдыхает на гнилом, гомосяцком западе

Agasphere,
А имя у него очень даже русское - Франц Клинцевич,

это же сколько дедов-предателей у него было с таким-то именем?
Регистрация: 22.06.2018 [жалоба]
№26 Написал: Александр из Тюмени Тюмень (Сегодня, 14:12) #
  • -2
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Эй щеглы Клинцевич правильно высказался, не надо гадить в чужом доме, а вы еще от титьки не оторвались или спити как зомби, день давно наступил.
Регистрация: 6.02.2018 [жалоба]
№25 Написал: foxship Стая бандерлогов (Сегодня, 14:06) #
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Боже мой, кто нами правит ???!!!!
Причем тут народ? Из-за одного двух хорватов, которые сами себе испортили праздник такие вещи говорить? Ладно они молодые, горячие, еще не остыли от игры. И только от себя лично. Но вы то депутат!!! Государственный муж. И сознательно говорите такие вещи. Зачем вы нам всем портите праздник? Рассказать сколько было предателей русских во вторую мировую?
Хотя нет, не буду. Не мое это дело осуждать и обсуждать людей с которыми я в тот момент не был рядом. А, вы, государственный, как вас назвать помягче, изучайте вопрос сами. Я вам не нянька тут.


--------------------
Я один из них.
Регистрация: 4.09.2009 [жалоба]
№24 Написал: Agasphere Москва (Сегодня, 14:06) #
  • +1
  •  (3)
online

Цитата: ryzpm999
Только слово православие не нужно употреблять к христианской религии, оно абсолютно к ней(религии) не имеет никакого отношения, если вы не поверхностно знаете этот вопрос.

Я не поверхностно знаю вопрос. Но если в него тут углубиться, то заминусуют так, что основной смысл послания сделается невидим без наведения курсора.
Регистрация: 4.09.2013 [жалоба]
№23 Написал: stepanmlc (Сегодня, 14:00) #
  • +3
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
еврей рассуждает на тему славянского мира, пистец...


--------------------
A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
№22 Написал: Spielhur Зажопинск (Сегодня, 13:57) #
  • +3
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Кто б..дь тебя выбрал, мразота путинская
Регистрация: 10.12.2017 [жалоба]
№21 Написал: Урфин СПб (Сегодня, 13:56) #
  • +4
  •  (6)

Цитата: Пивовед
я не удивлюсь, если после его безумной метлы хорваты в ближайшее время разорвут дипломатические отношения с РФ.

не надо ждать.нужно действовать на упреждение.есть даже и план по пунктам : дипотношения с хорватией разорвать самим(перед выдворением посла насыпать последнему в кастрюлю новичка.полкило),газовую трубу заварить,все запасы на складах вегеты сжечь,ношение клетчатых рубашек в рф запретить,с хорватских адриатических пляжей всех наших самолетами перебросить в гагру,клинцевича наградить именным оружием и перевести в мид на должность заместителя лаврова по европейским вопросам.

пусть знают,здесь вам не тут.
Регистрация: 21.09.2008 [жалоба]
№20 Написал: iDEAD Череповец (Сегодня, 13:52) #
  • +2
  •  (10)
online

Просто Идиот ! Ты лучше этих двух хорватов чтоле ? На счет всей нации зачем высказывать ...дебил
Регистрация: 29.03.2013 [жалоба]
№19 Написал: mustang (Сегодня, 13:48) #
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
что можно было ожидать от кремлядей?
Хорватов уважаю и будет болеть за них дальше , надеюсь вынесут англосаксов поганных


--------------------
за спартак болеет интеллигенция
Регистрация: 23.12.2015 [жалоба]
№18 Написал: ryzpm999 Сибирь (Сегодня, 13:46) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Agasphere
Нет, хорваты, как и прочие западные славяне (чехи, поляки и прочие словенцы) -- не предатели славянского мира, а просто-напросто католики, в отличие от православных восточных и южных славян. А предатели нынче -- православные болгары, македонцы и отчасти даже сербы и черногорцы, которые на Великую Русь также теперь кладут болт по причине её выпадения из европейской цивилизационной матрицы и возврата к ордынской культуре. Беларусы -- потенциальные предатели (ждут своего часа). Украинцы из предателей превратились во врагов. Короче, кругом враги и предатели. Один светоч у нас и надежда.

По сути всё правильно пишите. Я с Вами согласен. Только слово православие не нужно употреблять к христианской религии, оно абсолютно к ней(религии) не имеет никакого отношения, если вы не поверхностно знаете этот вопрос.
Регистрация: 29.08.2010 [жалоба]
№17 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 13:24) #
  • -3
  •  (13)

Франц, ты для чего участвовал в расстреле Дома Советов в Москве в 1993 году? Большая часть, находившихся в здании были славяне, мало того граждане России.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
№16 Написал: casabl (Сегодня, 13:20) #
  • -4
  •  (10)

Жду от хервата виды когда он скажет хайльгитлер, скажем, в Польше.
Посмотрим на высеры здешних умников.


--------------------
Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015 [жалоба]
№15 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 13:17) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Agasphere
Пивовед,
Не путайте меня с Клинцевичем. Я общую картину ЦВЕ описываю, а "дом труба шатал" -- это Ф. Клинцевич делает.


да с Клинцевичем трудно теперь кого-либо спутать.
я не удивлюсь, если после его безумной метлы хорваты в ближайшее время разорвут дипломатические отношения с РФ.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№14 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 13:14) #
  • +5
  •  (17)
Болеет за:
«Зенит»
Бывал в Хорватии.Нормальные,доброжелательные люди.Сми Хорватии к слову осудили поступок Виды и не думаю что это добавит ему дома уважения.Безусловно Францу Веркенштейну,истинному славянину судя по имени виднее кто там предатели.Пусть еще предложит войну объявить.Совсем там ополоумели на фоне мегазарплат и обжорства.Футболистам то еще понятно за что платят столько-и здоровье гробят,и в данном случае страну прославляют,а какая польза от всяких Францев?Вот кому зарплату к прожиточному минимуму опустить надо,большего наша Дума не заслуживает.Не нужно смешивать спорт и политику.Надо быть выше этого.


--------------------
Полный сраптак головного мозга-психопатическое заболевание,перерастающее в параноидальный психоз.
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
№13 Написал: сеноповал спб (Сегодня, 13:13) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Shekel
Штаты — cуки. Немцы — бяки.
Турки — подлые собаки.
С Грузией — была война.
Украина — не страна.
Террористы — египтяне.
Вражья морда — англичане.
Индия — марионетки.
Пакистан — зверята в клетке.
Греция — пособник Штатов.
Латвия — подстилка НАТО.
Европейцы — пидaрaсы.
Чурки — люди низшей расы.
Белоруссия — и та
партизанит из куста!
Мексика, Вьетнам, Канада —
даром нам говна не надо!
Не особо-то Китай
с нами дружит, и пускай!
Остаются Сомали
и пигмеи Чада —
вот с кем мы дружить могли!
Только нaxуй оно надо!

)))))
Надо всех переписать в чурбанов - тогда и Асад будет другом и Иран с КимИрсэном ))))))))))))
Быстро всем патриотам завтра менять паспортана чурбанские во имя солидарности - все , как один )))))))))))))))))))
Может, и в Африке найдём друга на неделю )))))))))))))
Регистрация: 24.06.2018 [жалоба]
№12 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 13:13) #
  • +2
  •  (12)

Зачем мешать суда политику ??? Ну сказал и сказал ,что столько шума по этому поводу??? Из за слов?? Смешно!. И это люди в правительстве РФ!?
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
№11 Написал: Agasphere Москва (Сегодня, 13:12) #
  • +3
  •  (7)
online

Пивовед,
Не путайте меня с Клинцевичем. Я общую картину ЦВЕ описываю, а "дом труба шатал" -- это Ф. Клинцевич делает.
Регистрация: 4.09.2013 [жалоба]
№10 Написал: sssh53 Москва (Сегодня, 13:11) #
  • +7
  •  (11)

Вот это зачем было сказано? Очередной властный дебил пропиарился. у нас та одни идиоты сидят? Впрочем в думе тоже
Регистрация: 23.09.2008 [жалоба]
№9 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 13:09) #
  • +1
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Agasphere
Нет, хорваты, как и прочие западные славяне (чехи, поляки и прочие словенцы) -- не предатели славянского мира, а просто-напросто католики, в отличие от православных восточных и южных славян. А предатели нынче -- православные болгары, македонцы и отчасти даже сербы и черногорцы, которые на Великую Русь также теперь кладут болт по причине её выпадения из европейской цивилизационной матрицы и возврата к ордынской культуре. Беларусы -- потенциальные предатели (ждут своего часа). Украинцы из предателей превратились во врагов. Короче, кругом враги и предатели. Один светоч у нас и надежда.


Григорий, немедленно прекратите раскачивать духовность и отклеивать скрепу.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№8 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 13:09) #
  • +12
  •  (18)

Штаты — cуки. Немцы — бяки.
Турки — подлые собаки.
С Грузией — была война.
Украина — не страна.
Террористы — египтяне.
Вражья морда — англичане.
Индия — марионетки.
Пакистан — зверята в клетке.
Греция — пособник Штатов.
Латвия — подстилка НАТО.
Европейцы — пидaрaсы.
Чурки — люди низшей расы.
Белоруссия — и та
партизанит из куста!
Мексика, Вьетнам, Канада —
даром нам говна не надо!
Не особо-то Китай
с нами дружит, и пускай!
Остаются Сомали
и пигмеи Чада —
вот с кем мы дружить могли!
Только нaxуй оно надо!
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
№7 Написал: Филимонов Eбeня Российской Империи (Сегодня, 13:08) #
  • +2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Я ждал такую новость
Регистрация: 23.03.2018 [жалоба]
№6 Написал: сеноповал спб (Сегодня, 13:07) #
  • -1
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: duha
проблема России в том, что люди которые должны принимать таблетки, принимают у нас Законы.(с)

Именно - но за сто лет люди не научились гнать эту больную падаль в дворники
Регистрация: 24.06.2018 [жалоба]
№5 Написал: Agasphere Москва (Сегодня, 13:04) #
  • +4
  •  (8)
online

Нет, хорваты, как и прочие западные славяне (чехи, поляки и прочие словенцы) -- не предатели славянского мира, а просто-напросто католики, в отличие от православных восточных и южных славян. А предатели нынче -- православные болгары, македонцы и отчасти даже сербы и черногорцы, которые на Великую Русь также теперь кладут болт по причине её выпадения из европейской цивилизационной матрицы и возврата к ордынской культуре. Беларусы -- потенциальные предатели (ждут своего часа). Украинцы из предателей превратились во врагов. Короче, кругом враги и предатели. Один светоч у нас и надежда.
Регистрация: 4.09.2013 [жалоба]
Вернуться назад   1 2   Следующая страница
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.