Член Парламента РФ: вообще то хорваты всегда были предателями славянского мира

Член Совета Федерации Франц Клинцевич раскритиковал защитника сборной Хорватии Домагоя Виду, который после победы над командой России (2:2, по пенальти 4:3) опубликовал видео со словами "слава Украине"."Это был вызов, это была провокация, и эта провокация была заготовленная. Ему не 15 лет, он взрослый человек, он все это знает и понимает. Он пошел на эту провокацию умышленно. И заметьте, за все время чемпионата ничего такого не было – никто кроме хорватов себе такого не позволял. Только хорваты.Радуюсь тому, что никогда не болел за хорватов, потому что они всегда были предателями нашего славянского мира. И я абсолютно четко убежден, что необходимо всеми дипломатическими и политическими методами потребовать ответа за эту провокацию. Не надо раздувать, но потребовать ответа нужно обязательно", – сказал российский политик.