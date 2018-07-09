Гражданин Таджикистана обокрал британского болельщика на 2 млн рублей

В Москве был задержан уроженец Таджикистана, который подозревается в краже в такси у болельщика из Великобритании денег и других ценностей на общую сумму около 2 миллионов рублей.В воскресенье утром полиции стало известно, что у футбольного болельщика из Великобритании 1961 года рождения при неизвестных обстоятельствах пропали наручные часы Rolex, мобильный телефон марки iPhone и денежные средства. Общий ущерб составил около 2 миллионов рублей.В тот же день полиция задержала гражданина Таджикистана 1988 года рождения. Он признался в краже имущества у болельщика. Следствием установлено, что кража произошла рано утром в такси. Возбуждено уголовное дело.