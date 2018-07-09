Андрей Канчельскис: уверен, Россия бы не прошла квалификацию на ЧМ, если бы играла в ней

Известный в прошлом футболист Андрей Канчельскис заявил, что сборная России не вышла бы в финальную часть ЧМ-2018, если бы не была страной хозяйкой."Хорошо, что ЧМ прошел у нас в России. Если бы турнир получила другая страна, то мы бы не вышли на него. Я в этом уверен. Я говорю то, что вижу", - сказал Канчельскис.