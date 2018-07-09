Андрей Канчельскис: уверен, Россия бы не прошла квалификацию на ЧМ, если бы играла в ней

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06 ФранцияФранция 4:3 АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06 УругвайУругвай 2:1 ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07 ИспанияИспания 1:1 (3:4) РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07 ХорватияХорватия 1:1 (3:2) ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07 БразилияБразилия 2:0 МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07 БельгияБельгия 3:2 ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07 ШвецияШвеция 1:0 ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07 КолумбияКолумбия 1:1 (3:4) АнглияАнглия Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07 УругвайУругвай 0:2 ФранцияФранция Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07 БразилияБразилия 1:2 БельгияБельгия Казань
QF4 17:00 07.07 ШвецияШвеция 0:2 АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07 РоссияРоссия 2:2
(3:4) 		ХорватияХорватия Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07 ФранцияФранция 10.07 БельгияБельгия Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07 ХорватияХорватия 11.07 АнглияАнглия Москва, Лужники
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 21:00 14.07 Проигравший SF1 14.07 Проигравший SF2 Санкт-Петербург
Подробнее
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07 Победитель SF1 15.07 Победитель SF2 Москва, Лужники
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Новости партнеров

Андрей Канчельскис: уверен, Россия бы не прошла квалификацию на ЧМ, если бы играла в ней

Известный в прошлом футболист Андрей Канчельскис заявил, что сборная России не вышла бы в финальную часть ЧМ-2018, если бы не была страной хозяйкой.

"Хорошо, что ЧМ прошел у нас в России. Если бы турнир получила другая страна, то мы бы не вышли на него. Я в этом уверен. Я говорю то, что вижу", - сказал Канчельскис.

Sport24
Теги: Канчельскис Сборная России
Сегодня, 15:37
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18
(6)
№18 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 17:20) #
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Болеет за:
«Спартак»
Удобно выступать экспертом , делать заявления и быть уверенным, когда все закончилось, а ты вообще стоял в сторонке, причем до начала ЧМ каркал про неизбежный провал Черчесова и сборной. Заткнул бы уже свою пасть
Регистрация: 2.02.2012 [жалоба]
№17 Написал: iDEAD Череповец (Сегодня, 17:11) #
  • +2
  •  (2)
online

Правильно говоришь Андрюха . У нас у народа из в крайности в крайность . Это из серии Крымнаш , гордость , всплеск патриотизма , а каким методом не важно . Это всеравно что миллионером стать за "очко продать" . Неважно ведь как , главное миллионеры ! Пофиг что не футбол , за то прошли в 1/4 . Пофиг что физрук облажался с составом , тактикой и тд , за то дошли до 1/4 , за то у нас праздник ))) И переобуваются все налету . РЕЗУЛЬТАТ то ОГОГО ! Вот пацаны молодцы , бились , играли как могли . Горд за них . А вот все остальное себе оставьте .
Регистрация: 29.03.2013 [жалоба]
№16 Написал: brysy москва (Сегодня, 17:01) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Этот дятел с прибалтийскими корнями уже тут всех достал, пуп земли, поиграл в своё время в манчестер юн. и весь такой крутой, делать ему больше нечего, вот он и лезет во все тяжкие, запрограммированный мозг на выливание грязи и всякого дерьма, на весь Российский футбол. Всеобщее презрение этому козлу.
Регистрация: 7.05.2018 [жалоба]
№15 Написал: Илья Викрунов (Сегодня, 16:59) #
  • -3
  •  (3)
online

нарoд, недавнo нашел yникальный cпоcоб как быcтро накачать преcc [и другие мышцы] без физичесkих уcилий, диет и прочей лабyды. Пoсле двух недель использования миостиmулятора убрал пивное пyзу и начали прocтупать kубики, пoдkачал бицепc и нoги, а жена убрала в талии парy cантиmетров и cделала краcивый живoт. Дa и приkoл что нe надo ничeгo дeлать прocTo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocoб похyдеть и подkaчатьcя, да и cтoит kопейки! Вoт здеcь я o нем и вычитал--- https://nnna.ru/pres
Регистрация: 9.07.2018 [жалоба]
№14 Написал: КогдаУжеЭтоЗакончится (Сегодня, 16:55) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Ростов»
При чем тут квалификация? Надо было решить вполне конкретную заранее определенную задачу. Черчесов ее решил. Будет поставлена задача пройти квалификацию - будет и соответствующая реализация. Если Черчесов задачу не решит, то его сменит другой тренер. В чем проблема?
Регистрация: 8.04.2016 [жалоба]
№13 Написал: какзайчонок Москва (Сегодня, 16:53) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Глупец
Регистрация: 15.03.2009 [жалоба]
№12 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 16:45) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Андрей, при Вашем присутствии в сборной о таком результате можно было только мечтать


--------------------
жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008 [жалоба]
№11 Написал: Angelsh (Сегодня, 16:40) #
  • -1
  •  (3)

Так и есть. Русские неплохо играют дома при родных трибунах, при атмосфере чемпионата мира. Уже скоро российские болельщики столкнуться с той же сборной России, которая была до этого ЧМ.
Регистрация: 19.07.2016 [жалоба]
№10 Написал: Rasmuz (Сегодня, 16:33) #
  • 0
  •  (2)

Просто человек, человек-говно.
Регистрация: 29.08.2017 [жалоба]
№9 Написал: Valar (Сегодня, 16:22) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Ну не прошли бы и что с того ? Итоговый выход в четвертьфинал, как говорится на табло, остальное лишь доводы балаболов и злопыхателей.


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I am ...
Регистрация: 30.11.2009 [жалоба]
№8 Написал: Александр из Тюмени Тюмень (Сегодня, 16:19) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Если судить по товарищеским играм, то ДАААААААААААААААААААААААААА.
Регистрация: 6.02.2018 [жалоба]
№7 Написал: Работяга Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 16:12) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Zamba
звание "человек Говно" заслуженно перетекает к Андрею Канчельскису

Пожизненно.


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Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014 [жалоба]
№6 Написал: Урал Магадан (Сегодня, 16:11) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
человек-осёл...
Регистрация: 9.01.2015 [жалоба]
№5 Написал: Филимонов Eбeня Российской Империи (Сегодня, 16:00) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Forward
Черчесов допустил только одну ошибку - он взял Смолова на ЧМ

Хорошо думать задним умом. Если бы он не взял расписного - его бы сгноили
Регистрация: 23.03.2018 [жалоба]
№4 Написал: Forward Москва (Сегодня, 15:54) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
Черчесов допустил только одну ошибку - он взял Смолова на ЧМ.
Регистрация: 5.08.2013 [жалоба]
№3 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 15:53) #
  • +3
  •  (7)
online

Поэтому и жена тебя дурака бросила, достал по жизни собачим пометом.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
№2 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 15:48) #
  • +4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
звание "человек Говно" заслуженно перетекает к Андрею Канчельскису


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Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
№1 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 15:43) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
уверен...если бы.....

то бабушка была бы дедушкой?......Результат ОН результат...

не гони на Россию...
Регистрация: 6.09.2013 [жалоба]
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