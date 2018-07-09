Хорватский футбольный союз принес извинения за инцидент с участием Виды и Вукоевича

Хорватский футбольный союз на своём официальном сайте выступил с заявлением по поводу ситуации с защитником сборной страны Домагоем Виды и его бывшим партнёром по киевскому "Динамо" Огненом Вукоевичем, которые записали видео после победы над Россией в 1/4 финала чемпионата мира – 2018, вызвавшее общественный резонанс."Хорватский футбольный союз приносит свои извинения российской общественности в связи с произошедшим. Также за свои слова приносят извинения Огнен Вукоевич и Домагой Вида. Хотя игроки не вкладывали в слова политического подтекста, посыл видео получился двусмысленным и вызвал множество дискуссий", — говорится в заявлении союза.