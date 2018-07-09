Хорватский футбольный союз принес извинения за инцидент с участием Виды и Вукоевича

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06 ФранцияФранция 4:3 АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06 УругвайУругвай 2:1 ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07 ИспанияИспания 1:1 (3:4) РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07 ХорватияХорватия 1:1 (3:2) ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07 БразилияБразилия 2:0 МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07 БельгияБельгия 3:2 ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07 ШвецияШвеция 1:0 ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07 КолумбияКолумбия 1:1 (3:4) АнглияАнглия Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07 УругвайУругвай 0:2 ФранцияФранция Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07 БразилияБразилия 1:2 БельгияБельгия Казань
QF4 17:00 07.07 ШвецияШвеция 0:2 АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07 РоссияРоссия 2:2
(3:4) 		ХорватияХорватия Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07 ФранцияФранция 10.07 БельгияБельгия Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07 ХорватияХорватия 11.07 АнглияАнглия Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 21:00 14.07 Проигравший SF1 14.07 Проигравший SF2 Санкт-Петербург
Подробнее
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07 Победитель SF1 15.07 Победитель SF2 Москва, Лужники
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Хорватский футбольный союз принес извинения за инцидент с участием Виды и Вукоевича

Хорватский футбольный союз на своём официальном сайте выступил с заявлением по поводу ситуации с защитником сборной страны Домагоем Виды и его бывшим партнёром по киевскому "Динамо" Огненом Вукоевичем, которые записали видео после победы над Россией в 1/4 финала чемпионата мира – 2018, вызвавшее общественный резонанс.

"Хорватский футбольный союз приносит свои извинения российской общественности в связи с произошедшим. Также за свои слова приносят извинения Огнен Вукоевич и Домагой Вида. Хотя игроки не вкладывали в слова политического подтекста, посыл видео получился двусмысленным и вызвал множество дискуссий", — говорится в заявлении союза.

Хорватский футбольный союз
Теги: Сборная Хорватии
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(1)
№10 Написал: Илья Викрунов (Сегодня, 17:11) #
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  •  (2)

нарoд, недавнo нашел yникальный cпоcоб как быcтро накачать преcc [и другие мышцы] без физичесkих уcилий, диет и прочей лабyды. Пoсле двух недель использования миостиmулятора убрал пивное пyзу и начали прocтупать kубики, пoдkачал бицепc и нoги, а жена убрала в талии парy cантиmетров и cделала краcивый живoт. Дa и приkoл что нe надo ничeгo дeлать прocTo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocoб похyдеть и подkaчатьcя, да и cтoит kопейки! Вoт здеcь я o нем и вычитал--- https://nnna.ru/pres
Регистрация: 9.07.2018 [жалоба]
№9 Написал: Сибирячок (Сегодня, 16:56) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: meboyo
Цитата: Урал
засуньте свои извинения куда поглубже...

.... сборной россии в задницу :)

Молодцы Хорваты, показали русским раков вовремя игры, и в раздевалке тоже :)

И это маленькая страна с населением меньше миллиона человек :)

А ты тявкай дальше, ущербный
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№8 Написал: Ziggy Йошкар-Ола (Сегодня, 16:55) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Член тренерского штаба сборной Хорватии Огнен Вукоевич отстранен от работы на чемпионате мира в России, сообщает официальный сайт футбольной федерации страны. Он более не входит в состав хорватской делегации, он лишен аккредитации на турнир.

Ранее в интернете появилось видео с участием Виды и тренера команды экс-игрока сборной Огнена Вукоевича после матча с Россией. Вида выкрикивает лозунг, взятый на вооружение украинскими националистами, "Слава Украине!", а Вукоевич заявляет, что посвящает Украине победу хорватов в матче с Россией.


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Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008 [жалоба]
№7 Написал: meboyo Italia (Сегодня, 16:38) #
  • -6
  •  (10)
Болеет за:
«Ювентус»
Цитата: Урал
засуньте свои извинения куда поглубже...

.... сборной россии в задницу :)

Молодцы Хорваты, показали русским раков вовремя игры, и в раздевалке тоже :)

И это маленькая страна с населением меньше миллиона человек :)
Регистрация: 22.06.2018 [жалоба]
№6 Написал: anonymous (Сегодня, 16:23) #
  • 0
  •  (6)

Цитата: Филимонов
Поздно. Клинцевич вас уже в предатели славян записал, а киселевоголовые навеки прокляли весь хорватский народ

поддерживаю, докуя долпоёпов теперь всех хорватов ненавидит из за двух уёпков
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
№5 Написал: net.81 (Сегодня, 16:09) #
  • -6
  •  (10)
Болеет за:
«Крылья Сов»
Цитата: скальп
Псы

Интересно, а если бы эти хорваты прокричали -"Да здравствует Туркмения", то кем бы они были? Баранами?
Регистрация: 23.04.2009 [жалоба]
№4 Написал: Урал Магадан (Сегодня, 16:05) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
засуньте свои извинения куда поглубже...
Регистрация: 9.01.2015 [жалоба]
№3 Написал: скальп (Сегодня, 15:58) #
  • -3
  •  (7)

Псы
Регистрация: 24.12.2016 [жалоба]
№2 Написал: Филимонов Eбeня Российской Империи (Сегодня, 15:57) #
  • -4
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Поздно. Клинцевич вас уже в предатели славян записал, а киселевоголовые навеки прокляли весь хорватский народ
Регистрация: 23.03.2018 [жалоба]
№1 Написал: foxship Стая бандерлогов (Сегодня, 15:54) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Это правильно.


--------------------
Я один из них.
Регистрация: 4.09.2009 [жалоба]
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