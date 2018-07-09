Андрей Канчельскис: люди, что с вами? Мы всего лишь обыграли стоячую Испанию

Известный в прошлом футболист Андрей Канчельскис призвал не переоценивать успех сборной России на ЧМ-2018."Для меня происходящая вокруг эйфория проста смешна. Все гордятся выходом в четвертьфинал. Мы всего лишь обыграли стоячую Испанию. Испанию без тренера, которая абсолютно не знала, что ей делать и где ворота. Они за матч отдали больше тысячи передач, только вдумайтесь! Это единичный, разовый всплеск, помноженный на невероятную удачу.Если мы будем такие результаты показывать в течение 10 лет, тогда другое дело. Тогда можно сказать, что да, действительно, это правильное направление работы и наш футбол развивается. Сейчас же во время чемпионата мира закрылось несколько профессиональных клубов, но об этом почему-то никто не говорит. У всех эйфория", - сказал Канчельскис.