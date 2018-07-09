Андрей Канчельскис: люди, что с вами? Мы всего лишь обыграли стоячую Испанию

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06 ФранцияФранция 4:3 АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06 УругвайУругвай 2:1 ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07 ИспанияИспания 1:1 (3:4) РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07 ХорватияХорватия 1:1 (3:2) ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07 БразилияБразилия 2:0 МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07 БельгияБельгия 3:2 ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07 ШвецияШвеция 1:0 ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07 КолумбияКолумбия 1:1 (3:4) АнглияАнглия Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07 УругвайУругвай 0:2 ФранцияФранция Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07 БразилияБразилия 1:2 БельгияБельгия Казань
QF4 17:00 07.07 ШвецияШвеция 0:2 АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07 РоссияРоссия 2:2
(3:4) 		ХорватияХорватия Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07 ФранцияФранция 10.07 БельгияБельгия Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07 ХорватияХорватия 11.07 АнглияАнглия Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 21:00 14.07 Проигравший SF1 14.07 Проигравший SF2 Санкт-Петербург
Подробнее
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07 Победитель SF1 15.07 Победитель SF2 Москва, Лужники
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Новости партнеров

Андрей Канчельскис: люди, что с вами? Мы всего лишь обыграли стоячую Испанию

Известный в прошлом футболист Андрей Канчельскис призвал не переоценивать успех сборной России на ЧМ-2018.

"Для меня происходящая вокруг эйфория проста смешна. Все гордятся выходом в четвертьфинал. Мы всего лишь обыграли стоячую Испанию. Испанию без тренера, которая абсолютно не знала, что ей делать и где ворота. Они за матч отдали больше тысячи передач, только вдумайтесь! Это единичный, разовый всплеск, помноженный на невероятную удачу.

Если мы будем такие результаты показывать в течение 10 лет, тогда другое дело. Тогда можно сказать, что да, действительно, это правильное направление работы и наш футбол развивается. Сейчас же во время чемпионата мира закрылось несколько профессиональных клубов, но об этом почему-то никто не говорит. У всех эйфория", - сказал Канчельскис.

Sport24
Теги: Сборная России Сборная Испании Канчельскис
Сегодня, 15:51
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№41 Написал: Bairys Санкт-Петербург (Сегодня, 17:32) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Он как Юрий Лоза))
Регистрация: 10.09.2012 [жалоба]
№40 Написал: diego milito 22 (Сегодня, 17:23) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Визгу, воплей и соплей сверх всякой меры от провального выступления сборной России на домашнем чемпионате. Андрей предложил опуститься всем с небес на землю, вполне реально оценивая мнимый "успех" Черчесова и Ко.
Здесь же была также, оценка и высказывания Винсенте дель Боске, это не футбол, а анти-футбол.
Игроки сборной и её тренер заслуживают самых негативных оценок, поскольку к чемпионату мира оказались не готовы, как и к ключевому матчу со сборной Хорватии.
Вывод один. Черчесов и его штаб- на выход.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
№39 Написал: iDEAD Череповец (Сегодня, 17:21) #
  • -3
  •  (3)
online

Цитата: FanatFCSM
О, еще одна бездарность, как и мандрыкин, которые за всю жизнь ни*** не сделали.

ты совсем чтоле там боярки обпился нарадостях? Анрюха погремел в Европе дайбоже , иди проспись !
Регистрация: 29.03.2013 [жалоба]
№38 Написал: Сибирячок (Сегодня, 17:15) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yukap
Умерите этого деприсанта из ленты.

Пиздец, как деградировали питерцы...полная безграмотность и скудость мысли. А ещё что то вякать смеют.

Не абисуть - тоже творения питерца.

Вас там жопа учит языку? Или мозг настолько тупой от рождения?
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№37 Написал: iDEAD Череповец (Сегодня, 17:14) #
  • +3
  •  (5)
online

Хоть кто то говорит неудобные вещи . А Андрюха шарит .
Регистрация: 29.03.2013 [жалоба]
№36 Написал: gym Senegal (Сегодня, 17:13) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Всё верно говорит. Вот ЧМ закончится и те же самые люди начнут гадить на сборную. Потому что только больше такого везения как на ЧМ не будет. Бабла не хватит ))))))
Регистрация: 8.07.2018 [жалоба]
№35 Написал: Илья Викрунов (Сегодня, 17:12) #
  • -1
  •  (1)

нарoд, недавнo нашел yникальный cпоcоб как быcтро накачать преcc [и другие мышцы] без физичесkих уcилий, диет и прочей лабyды. Пoсле двух недель использования миостиmулятора убрал пивное пyзу и начали прocтупать kубики, пoдkачал бицепc и нoги, а жена убрала в талии парy cантиmетров и cделала краcивый живoт. Дa и приkoл что нe надo ничeгo дeлать прocTo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocoб похyдеть и подkaчатьcя, да и cтoит kопейки! Вoт здеcь я o нем и вычитал--- https://nnna.ru/pres
Регистрация: 9.07.2018 [жалоба]
№34 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 17:10) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Всегда найдется гнус...есть результат, как он добыт, это уже неважно, эйфория от достигнутого уровня именно сегодня, в этом розыгрыше ЧМ. У обычного люда и так причин для праздника души мало, а еще тут это скулит.
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
№33 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 17:08) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Ну вот адекватное мнение, а не истерика с соплями. Выползли из группы и вползли обратно.

такой же "понадусер", как и ты...вшивый
Регистрация: 6.09.2013 [жалоба]
№32 Написал: yukap С-Пб (Сегодня, 17:06) #
  • -3
  •  (3)

Умерите этого деприсанта из ленты.


--------------------
Город над вольной Невой, где болеют за Зенит родной...
Регистрация: 9.03.2007 [жалоба]
№31 Написал: Makar61 Москва (Сегодня, 17:04) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Вот ты за свою карьеру точно нечего выдающегося не сделал.Только можеш обсуждать....
Регистрация: 8.07.2018 [жалоба]
№30 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 17:02) #
  • -2
  •  (10)
Болеет за:
«Локомотив»
Прорвало, а долго прикидывался "своим". Не удивительно, литовец украинского происхождения, русофоб на генетическом уровне. Не надо обращать внимания на смешные попытки испортить нам праздник, собака лает, караван идёт.
Регистрация: 29.10.2010 [жалоба]
№29 Написал: Академия (Сегодня, 16:53) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Рубин»
Ну по сути за пять игр мы чисто проиграли только одну игру. Мне не особо нравиться когда наши допускают бездарные ошибки на ровном месте, но результат 1/4, плюс отдача в концовке с хорватами любого нормального убедят, что не смотря на класс команды, а я на секунду напомню, что центром у хорватов рулили не последние парни Реала и Барсы, команда билась и старалась. Мы про это уже давно говорим, этого нам не хватало и это было на мой взгляд самой большой нашей проблемой. Можно по разному проиграть, либо стоять и смириться с поражением, либо биться до конца. В данном случаи бились до конца. Надеюсь в дальнейшем данный настрой только сохраниться.
Регистрация: 20.06.2016 [жалоба]
№28 Написал: FanatFCSM Moscow (Сегодня, 16:53) #
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
О, еще одна бездарность, как и мандрыкин, которые за всю жизнь ни*** не сделали.


--------------------
Только Спартак!
Регистрация: 21.07.2013 [жалоба]
№27 Написал: utekay Россия (Сегодня, 16:53) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
не порть людям праздник, козёл


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№26 Написал: какзайчонок Москва (Сегодня, 16:52) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Злой какой....
Регистрация: 15.03.2009 [жалоба]
№25 Написал: patriot Russia Krasnodar (Сегодня, 16:47) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: Александр Иванов
Цитата: patriot
Канчельскис, хорваты прошли в полуфинал только из-за ошибок Смолова и Марио! Или они нас обыграли по делу?!
Вот утырок! Заткнись, падла прибалтийская!

Ну а что, он не прав что ли? Долго будете все неадекватить? Так себе сборная играет, это они жопы рвали на своём чемпионате, очень много везло. Пусть сначала стабильность покажут. Единственное, что они показали -характер, но насколько его хватит, сказать сложно. Пока что я тоже не считаю, что уровень нашего футбола поднялся, особенно если учесть, что Фернандес вообще не русский)

не суди по себе, жопу себе рви, а наши сборники выкладывались за страну и болельщиков. Первый раз играли с душой, боролись действительно как львы, показав характер и русский дух. Вспомни слова вашего питерца Аршавина в адрес ожидания болельщиков и слова плачущего Дзюбы в интервью. В этой разнице и заключается перерождение психологии сборной, которая поверила в свои силы и переоценила отношение к согражданам. Повезло сборной? Это хорватам повезло, что мы так бездарно отдали пенали! Тоже прибалтиец, небось?


--------------------
"Вам душу русскую понять
Не суждено, дебилы, плять!" (С.Лавров)
Регистрация: 29.01.2011 [жалоба]
№24 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 16:43) #
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Как же плохо всё хорошее, к которому он непричастен!


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
№23 Написал: Belanov1986 (Сегодня, 16:37) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Барселона»
Да, у всех эйфория! Мы гордимся НАШЕЙ КОМАНДОЙ!
А ты лишь получай свою английскую пенсию и отдели себя от нашей страны!
Тебе не надо говорить "мы", потому, что ты себя давно отделил от НАС!
P.S. Извини, но тыкать тебе могу, я постарше.


--------------------
Прежде чем писать - подумай, а дорос ли ты до комментариев?
Регистрация: 7.11.2009 [жалоба]
№22 Написал: Александр Иванов Санкт-Петербург (Сегодня, 16:33) #
  • +1
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: patriot
Канчельскис, хорваты прошли в полуфинал только из-за ошибок Смолова и Марио! Или они нас обыграли по делу?!
Вот утырок! Заткнись, падла прибалтийская!

Ну а что, он не прав что ли? Долго будете все неадекватить? Так себе сборная играет, это они жопы рвали на своём чемпионате, очень много везло. Пусть сначала стабильность покажут. Единственное, что они показали -характер, но насколько его хватит, сказать сложно. Пока что я тоже не считаю, что уровень нашего футбола поднялся, особенно если учесть, что Фернандес вообще не русский)
Регистрация: 8.11.2015 [жалоба]
№21 Написал: yuri спб (Сегодня, 16:32) #
  • -2
  •  (22)

Ну вот адекватное мнение, а не истерика с соплями. Выползли из группы и вползли обратно.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№20 Написал: Л. Месси Антарктида (Сегодня, 16:31) #
  • -1
  •  (13)
online
Болеет за:
«Спартак»
Сука, заткнись уже!
Регистрация: 24.02.2018 [жалоба]
№19 Написал: meboyo Italia (Сегодня, 16:29) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Ювентус»
patriot,
Ха-ха, а русская сборная не ошибалась.

Я не фанат Черчесова но у него есть главное - приличный результат

FanAttack,
Ну, а пока вы ему платите :)
Регистрация: 22.06.2018 [жалоба]
№18 Написал: patriot Russia Krasnodar (Сегодня, 16:25) #
  • -2
  •  (10)
Болеет за:
«Краснодар»
Канчельскис, хорваты прошли в полуфинал только из-за ошибок Смолова и Марио! Или они нас обыграли по делу?! В игре мы им не уступили, и, в-целом, сыграли сильнее. А хорватская сборная далеко не подарок!
Вот утырок! Заткнись, падла прибалтийская!


--------------------
"Вам душу русскую понять
Не суждено, дебилы, плять!" (С.Лавров)
Регистрация: 29.01.2011 [жалоба]
№17 Написал: Volodia379 (Сегодня, 16:23) #
  • 0
  •  (8)

Фамилия у него прибалтийская играл за киевское Динамо вот от туда и несет гнилью! smirk
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
№16 Написал: Wismar Новочеркасск (Сегодня, 16:22) #
  • +1
  •  (11)

Вот же завистливое чмо..... Если бы тренером был Канчельскис то тогда!!!!! Заметьте Канчельскис.... Канчита Вурст ассоциация однако))))
Регистрация: 6.04.2018 [жалоба]
№15 Написал: SergioV Белгород (Сегодня, 16:21) #
  • 0
  •  (16)
online
Болеет за:
«Спартак»
Канчельскис прав. И насчёт клубов, и насчёт эйфории. Просто большинство людей у нас - "случайные гости" в футболе, знающие только, что у нас "кривоногие футболисты", "гребаные миллионеры". О клубном футболе знают, что "Спартак-чемпион, "Зенит-Газпром", "какой-то там Рубин задрипанный чемпионом стал". Этим людям нужна национальная гордость в спорте и слезное "покояние" Дзюбы в прямом эфире, а не Амкар с Тосно.


--------------------
О-ле, о-ла, вперёд Спартак Москва! Красно-бе-лый, красно-бе-лый, красно-белый НА-ВСЕГ-ДА!
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
№14 Написал: Колян Безмолвный (Сегодня, 16:20) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
МЫ ВСЕГО ЛИШЬ ОБЫГРАЛИ

Не мы а вы!Без тебя!
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
№13 Написал: avnik море (Сегодня, 16:18) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Из которой тренера почему-то (канешна совпадение) уволили... )))


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
№12 Написал: ctdthysqjktym Екатеринбург (Сегодня, 16:17) #
  • +3
  •  (7)
online

Люди добрые! Как он достал! Сколько же в нём говна, желчи и чёрной зависти. И этот урод играл за сборную нашей страны!? Тьфу на него!
Регистрация: 30.08.2008 [жалоба]
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