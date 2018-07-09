Евгений Cелезнев о промахе Смолова: он хотел лучшего, но это футбол

Бывший форвард "Кубани" Евгений Селезнев выразил поддержку нападающему сборной России Федору Смолову, который в игре 1/4 финала ЧМ с Хорватией (2:2, 3:4 пен.) не реализовал послематчевый пенальти."Сейчас много критики в адрес моего друга Федора Смолова. Бывают подъемы и спады. Тот, кто не падает, тот не поднимается.Он хотел лучшего, но это футбол и ошибки свойственны людям. У тебя еще все впереди!" – написал Селезнев.