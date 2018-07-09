Хорватский футбольный союз призвал игроков своей сборной воздержаться от спорных высказываний

Футболисты "Баварии" уже провели первую тренировочную неделю в рамках подготовки к сезону 2018/19.Как сообщает официальный сайт мюнхенцев, грядущий сезон принесет игрокам и болельщикам несколько изменений в формате Бундеслиги.Наушники и планшеты на тренерской скамейке, которые можно повсеместно видеть во время чемпионата мира в России, будет разрешено использовать в Бундеслиге и второй Бундеслиге, начиная с грядущего сезона. Немецкая футбольная лига выразила согласие на использование тренерами технических средств, с помощью которых члены тренерского штаба могут коммуницировать со своими коллегами, находящимися на трибунах. Также будет позволено использовать регистрирующую систему ELAS для сбора данных футболистов в режиме реального времени.Также техника может использоваться для медицинских целей. Новые средства помимо всего прочего будут способствовать быстрому установлению диагноза в случае получения травмы, а также облегчат коммуникацию между медицинскими работниками, обеспечивающими помощь на футбольном поле и их коллегами на тренерской скамейке. Количество вспомогательных устройств на команду ограничено до трех