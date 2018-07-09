Сборная Бельгии прибыла в Санкт-Петербург на полуфинал ЧМ против Франции

Сборная Бельгии прилетела в Санкт-Петербург на полуфинальный матч чемпионата мира с Францией, сообщает пресс-служба национальной команды.В пятницу сборная Бельгии обыграла бразильцев в четвертьфинальном матче со счетом 2:1.