Андрей Канчельскис: спасибо ребятам, что достигли такого результата, но кричать "Ура!" все равно нельзя

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06 ФранцияФранция 4:3 АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06 УругвайУругвай 2:1 ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07 ИспанияИспания 1:1 (3:4) РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07 ХорватияХорватия 1:1 (3:2) ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07 БразилияБразилия 2:0 МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07 БельгияБельгия 3:2 ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07 ШвецияШвеция 1:0 ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07 КолумбияКолумбия 1:1 (3:4) АнглияАнглия Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07 УругвайУругвай 0:2 ФранцияФранция Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07 БразилияБразилия 1:2 БельгияБельгия Казань
QF4 17:00 07.07 ШвецияШвеция 0:2 АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07 РоссияРоссия 2:2
(3:4) 		ХорватияХорватия Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07 ФранцияФранция 10.07 БельгияБельгия Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07 ХорватияХорватия 11.07 АнглияАнглия Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 21:00 14.07 Проигравший SF1 14.07 Проигравший SF2 Санкт-Петербург
Подробнее
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07 Победитель SF1 15.07 Победитель SF2 Москва, Лужники
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Андрей Канчельскис: спасибо ребятам, что достигли такого результата, но кричать "Ура!" все равно нельзя

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой поделился мыслями по поводу выступления российской сборной на чемпионате мира, а также рассказал о своих ожиданиях по поводу полуфинальных матчей турнира.

- Перед чемпионатом мира у многих наших болельщиков были скептические ожидания по поводу выступления сборной России на чемпионате мира. Быть может, суперигры наша команда не продемонстрировала, но добилась очень серьезного результата, проявив характер и волю к победе. Согласны?

- Если играть в группе со смешными командами, то и результат будет. Игра сборной Саудовской Аравии — это детский сад. Египтяне? У них очень средняя команда. Мы за два года, можно сказать, обыграли одного соперника. И этой командой была сборная Испании, которая играла «без ворот». Кого здесь можно удивить? О каком развитии, прогрессе можно здесь говорить, когда у нас растет количество клубов, которые закрывают? Сколько футболистов остаются без работы! Почему так происходит? Это стыдно. Ничего не понимаю... Конечно, мне очень понравилось, что наши футболисты добились на чемпионате мира этого результата. Я этому очень рад. Спасибо ребятам за то, что у них нашлось самолюбие, когда я сказал, что мы не выйдем из группы. Кто не понимает, что я сказал, глупые люди. То, что я говорил, говорил от души, и это были правильные вещи. Мне тоже говорили, что я не буду футболистом, но я им стал. Опять же у ребят есть самолюбие, спасибо им, я благодарен им за то, что они достигли такого результата, но все равно нельзя кричать «Ура!». В 66-м году, когда сборная СССР заняла на чемпионате мира в Англии четвертое место, команду никто не встречал в аэропорту, не кричал «Ура!». Когда в 64-м году сборная СССР проиграла в финале чемпионата Европы в Испании, Бескова, руководившего тогда командой, уволили с работы. Я о том, что нам надо стремиться к таким результатам. Но опять же в группе мы играли с «плюшевыми» командами, надо уважать себя — это самое главное.

- Чего ждете от полуфинальных матчей чемпионата мира?

- Думаю, что сборные Англии и Бельгии встретятся в финале.

- Почему?

- Англичане сейчас поймали свою игру, свой ритм. Плюс мастерство игроков. Конечно, в сборной Хорватии тоже есть хорошие футболисты. Но, мое мнение, что в команде Англии игроки на порядок выше. Что касается матча Франция — Бельгия, то по игре мне бельгийская сборная больше нравится. Она играет в открытый футбол. Команда бежит, атакует. У французов игра тяжеловата.
Теги: Канчельскис Сборная России
Сегодня, 20:53
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13
(3)
№13 Написал: Урал Магадан (Сегодня, 22:26) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: NeD
Он боец старой школы и имеет право на такое мнение

бойцы старой школы это Симонян,Ярцев и другие,а эти "бойцы" постперестроечного периода,которые решили что они профессионалы,что раз пришла дерьмократия,то она должна быть и в тренировочном процессе,сами хотели диктовать как им тренироваться,я уж не говорю,что в большинстве своём плевали они на страну за которую играли,а поэтому и успехов у нас не было,хотя состав был суперталантливый...
Регистрация: 9.01.2015 [жалоба]
№12 Написал: XERX - (Сегодня, 22:21) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
как же настоиграл уже этот прибалт!!!
Регистрация: 23.05.2009 [жалоба]
№11 Написал: NeD Российская Империя (Сегодня, 22:16) #
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Конечно, он во многом прав, чего уж там...
Особенно разителен контраст со сборной СССР, когда тренера за финал снимали.
Он боец старой школы и имеет право на такое мнение.


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Oderint, dum metuant
Регистрация: 6.03.2009 [жалоба]
№10 Написал: ALI BABA Химки (Сегодня, 22:12) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Динамо» М
Цитата: Charodei
Жаль,что не было тренера у команды,

За всю российскую историю, у нас были разные тренеры! Как ты считаешь,они были лучше или хуже Черчесова?
Регистрация: 9.09.2013 [жалоба]
№9 Написал: Урал Магадан (Сегодня, 22:04) #
  • +2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
это высказывание из той же серии,что Россия любые свои пусть и не большие успехи должна отмечать тихо,как бы стесняясь и извиняясь перед "цивилизованными..."
Регистрация: 9.01.2015 [жалоба]
№8 Написал: Charodei Борзя (Сегодня, 21:58) #
  • -5
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Команда-точнее ряд ее игроков,молодцы большие.Добились очень хорошего результата.Жаль,что не было тренера у команды,тогда бы и до финала могди дойти с такой сеткой.Ну а так,вопреки тупизне шашлычника,они сделали максимум.Во всем остальном Андрей несомненно прав
Регистрация: 27.07.2013 [жалоба]
№7 Написал: Agasphere Москва (Сегодня, 21:58) #
  • -2
  •  (4)
online

Да, а почему молчит Бубнов? mask fearful
Регистрация: 4.09.2013 [жалоба]
№6 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 21:49) #
  • +1
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Квакнул и в тину. Сначала облил грязью сборную, теперь - ребята молодцы,неадекватный прибалт.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
№5 Написал: diego milito 22 (Сегодня, 21:45) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Перед чемпионатом мира у многих наших болельщиков были скептические ожидания по поводу выступления сборной России на чемпионате мира. Быть может, супер-игры наша команда не продемонстрировала, но добилась очень серьезного результата, проявив характер и волю к победе. Согласны?

Виктория Яковлева явно, бредит. Ни характера, ни воли к победе, ни серьезного результата сборная России не показала. Желаемое выдается за действительное, удел недалекой дамочки.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
№4 Написал: Филимонов Eбeня Российской Империи (Сегодня, 21:41) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Да и Бескова в 1964 сняли не за второе место, а за проигрыш враждебной для СССР франкистской Испания по официальной идеологии - стонавшей под сапогом фашистского режима генерала Франко. Считается, что инициатором этого шага был самодур Никита Хрущев.
Регистрация: 23.03.2018 [жалоба]
№3 Написал: Agasphere Москва (Сегодня, 21:37) #
  • +1
  •  (5)
online

Я вот с прогнозом состава финалистов Англия - Бельгия согласен, потому что после 1/8 финалов он стал мне именно так прорисовываться чисто по игре. А в остальном: Ну что Канчельскис? Канчельскис и Канчельскис. Что-то молчат другие зубры той эпохи. Где Шалимов? Где Мостовой? Мнение Горлуковича также хотелось бы узнать (да и Карпина с Ковтуном). cry
Регистрация: 4.09.2013 [жалоба]
№2 Написал: Филимонов Eбeня Российской Империи (Сегодня, 20:59) #
  • +6
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
В 66-м году, когда сборная СССР заняла на чемпионате мира в Англии четвертое место, команду никто не встречал в аэропорту, не кричал «Ура!». Когда в 64-м году сборная СССР проиграла в финале чемпионата Европы в Испании, Бескова, руководившего тогда командой, уволили с работы.

Ты не равняй советские сборные состоящие из игроков мирового уровня и сборную кривоногих паспортистов. Паспортисты прыгнули выше головы и за это им можно прокричать "Ура!"
Регистрация: 23.03.2018 [жалоба]
№1 Написал: скальп (Сегодня, 20:59) #
  • +5
  •  (19)

МИРОСЛАВ РОМАЩЕНКО ОТВЕТИЛ КАНЧЕЛЬСКИСУ. ЖЕСТКО


Помощник Станислава Черчесова в сборной России Мирослав Ромащенко ответил на критику главного тренера национальной команды со стороны Андрея Канчельскиса.

"Канчельскис, цитата: "С чего вдруг сделали героем Черчесова, кто он такой? Ничего особенного он не сделал. Обыграл одну серьезную команду по пенальти. И все гордятся выходом в четвертьфинал".

Отвечу сам. Ты, именно ты, будучи игроком сборной России, выводил команду из группы на ЧМ и ЧЕ, твои голы и передачи сводили с ума всю страну. Четвертьфинал ЧМ был для тебя обычной историей, началом турнира… И тут, вдруг, кто он такой. Он посмел позариться на твои достижения. Как же так, не может быть… Страница переписана…

Согласен, твои достижения в роли главного тренера куда более впечатляющие, "Юрмала" и "Солярис" гремели на всю Европу. И мы многому научились у тебя. И теперь самое главное: коллега, делитесь своими знаниями, мы готовы и любим учиться.

P.S. Забудь про то, как ты играл и что умел", - написал Ромащенко в Фейсбуке
Регистрация: 24.12.2016 [жалоба]
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