Андрей Канчельскис: спасибо ребятам, что достигли такого результата, но кричать "Ура!" все равно нельзя

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|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Уругвай
|3
|3
|0
|0
|5
|0
|+5
|9
|2
|Россия
|3
|2
|0
|1
|8
|4
|+4
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|1
|0
|2
|3
|7
|-4
|3
|4
|Египет
|3
|0
|0
|3
|2
|6
|-4
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Испания
|3
|1
|2
|0
|6
|5
|+1
|5
|2
|Португалия
|3
|1
|2
|0
|5
|4
|+1
|5
|3
|Иран
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|4
|Марокко
|3
|0
|1
|2
|2
|4
|-2
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|Франция
|3
|2
|1
|0
|3
|1
|+2
|7
|2
|Дания
|3
|1
|2
|0
|2
|1
|+1
|5
|3
|Перу
|3
|1
|0
|2
|2
|2
|0
|3
|4
|Австралия
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Хорватия
|3
|3
|0
|0
|7
|1
|+6
|9
|2
|Аргентина
|3
|1
|1
|1
|3
|5
|-2
|4
|3
|Нигерия
|3
|1
|0
|2
|3
|4
|-1
|3
|4
|Исландия
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бразилия
|3
|2
|1
|0
|5
|1
|+4
|7
|2
|Швейцария
|3
|1
|2
|0
|5
|4
|+1
|5
|3
|Сербия
|3
|1
|0
|2
|2
|4
|-2
|3
|4
|Коста-Рика
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Швеция
|3
|2
|0
|1
|5
|2
|+3
|6
|2
|Мексика
|3
|2
|0
|1
|3
|4
|-1
|6
|3
|Южная Корея
|3
|1
|0
|2
|3
|3
|0
|3
|4
|Германия
|3
|1
|0
|2
|2
|4
|-2
|3
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бельгия
|3
|3
|0
|0
|9
|2
|+7
|9
|2
|Англия
|3
|2
|0
|1
|8
|3
|+5
|6
|3
|Тунис
|3
|1
|0
|2
|5
|8
|-3
|3
|4
|Панама
|3
|0
|0
|3
|2
|11
|-9
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Колумбия
|3
|2
|0
|1
|5
|2
|+3
|6
|2
|Япония
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|0
|4
|3
|Сенегал
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|0
|4
|4
|Польша
|3
|1
|0
|2
|2
|5
|-3
|3
|Полная таблица
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|A02
|17:00 30.06
|Франция
|4:3
|Аргентина
|Казань
|A01
|21:00 30.06
|Уругвай
|2:1
|Португалия
|Cочи
|A05
|17:00 01.07
|Испания
|1:1 (3:4)
|Россия
|Москва, Лужники
|A06
|21:00 01.07
|Хорватия
|1:1 (3:2)
|Дания
|Нижний Новгород
|A03
|17:00 02.07
|Бразилия
|2:0
|Мексика
|Самара
|A04
|21:00 02.07
|Бельгия
|3:2
|Япония
|Ростов-на-Дону
|A07
|17:00 03.07
|Швеция
|1:0
|Швейцария
|Санкт-Петербург
|A08
|21:00 03.07
|Колумбия
|1:1 (3:4)
|Англия
|Москва, Спартак
|Подробнее о 1/8 финала
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|QF1
|17:00 06.07
|Уругвай
|0:2
|Франция
|Нижний Новгород
|QF2
|21:00 06.07
|Бразилия
|1:2
|Бельгия
|Казань
|QF4
|17:00 07.07
|Швеция
|0:2
|Англия
|Самара
|QF3
|17:00 07.07
|Россия
|
2:2
(3:4)
|Хорватия
|Сочи
|Подробнее о 1/4 финала
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|SF1
|21:00 10.07
|Франция
|10.07
|Бельгия
|Санкт-Петербург
|SF2
|21:00 11.07
|Хорватия
|11.07
|Англия
|Москва, Лужники
|Подробнее о полуфиналах
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|F3
|21:00 14.07
|Проигравший SF1
|14.07
|Проигравший SF2
|Санкт-Петербург
|Подробнее
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|F1
|18:00 15.07
|Победитель SF1
|15.07
|Победитель SF2
|Москва, Лужники
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Андрей Канчельскис: спасибо ребятам, что достигли такого результата, но кричать "Ура!" все равно нельзя
Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой поделился мыслями по поводу выступления российской сборной на чемпионате мира, а также рассказал о своих ожиданиях по поводу полуфинальных матчей турнира.
- Перед чемпионатом мира у многих наших болельщиков были скептические ожидания по поводу выступления сборной России на чемпионате мира. Быть может, суперигры наша команда не продемонстрировала, но добилась очень серьезного результата, проявив характер и волю к победе. Согласны?
- Если играть в группе со смешными командами, то и результат будет. Игра сборной Саудовской Аравии — это детский сад. Египтяне? У них очень средняя команда. Мы за два года, можно сказать, обыграли одного соперника. И этой командой была сборная Испании, которая играла «без ворот». Кого здесь можно удивить? О каком развитии, прогрессе можно здесь говорить, когда у нас растет количество клубов, которые закрывают? Сколько футболистов остаются без работы! Почему так происходит? Это стыдно. Ничего не понимаю... Конечно, мне очень понравилось, что наши футболисты добились на чемпионате мира этого результата. Я этому очень рад. Спасибо ребятам за то, что у них нашлось самолюбие, когда я сказал, что мы не выйдем из группы. Кто не понимает, что я сказал, глупые люди. То, что я говорил, говорил от души, и это были правильные вещи. Мне тоже говорили, что я не буду футболистом, но я им стал. Опять же у ребят есть самолюбие, спасибо им, я благодарен им за то, что они достигли такого результата, но все равно нельзя кричать «Ура!». В 66-м году, когда сборная СССР заняла на чемпионате мира в Англии четвертое место, команду никто не встречал в аэропорту, не кричал «Ура!». Когда в 64-м году сборная СССР проиграла в финале чемпионата Европы в Испании, Бескова, руководившего тогда командой, уволили с работы. Я о том, что нам надо стремиться к таким результатам. Но опять же в группе мы играли с «плюшевыми» командами, надо уважать себя — это самое главное.
- Чего ждете от полуфинальных матчей чемпионата мира?
- Думаю, что сборные Англии и Бельгии встретятся в финале.
- Почему?
- Англичане сейчас поймали свою игру, свой ритм. Плюс мастерство игроков. Конечно, в сборной Хорватии тоже есть хорошие футболисты. Но, мое мнение, что в команде Англии игроки на порядок выше. Что касается матча Франция — Бельгия, то по игре мне бельгийская сборная больше нравится. Она играет в открытый футбол. Команда бежит, атакует. У французов игра тяжеловата.
- Перед чемпионатом мира у многих наших болельщиков были скептические ожидания по поводу выступления сборной России на чемпионате мира. Быть может, суперигры наша команда не продемонстрировала, но добилась очень серьезного результата, проявив характер и волю к победе. Согласны?
- Если играть в группе со смешными командами, то и результат будет. Игра сборной Саудовской Аравии — это детский сад. Египтяне? У них очень средняя команда. Мы за два года, можно сказать, обыграли одного соперника. И этой командой была сборная Испании, которая играла «без ворот». Кого здесь можно удивить? О каком развитии, прогрессе можно здесь говорить, когда у нас растет количество клубов, которые закрывают? Сколько футболистов остаются без работы! Почему так происходит? Это стыдно. Ничего не понимаю... Конечно, мне очень понравилось, что наши футболисты добились на чемпионате мира этого результата. Я этому очень рад. Спасибо ребятам за то, что у них нашлось самолюбие, когда я сказал, что мы не выйдем из группы. Кто не понимает, что я сказал, глупые люди. То, что я говорил, говорил от души, и это были правильные вещи. Мне тоже говорили, что я не буду футболистом, но я им стал. Опять же у ребят есть самолюбие, спасибо им, я благодарен им за то, что они достигли такого результата, но все равно нельзя кричать «Ура!». В 66-м году, когда сборная СССР заняла на чемпионате мира в Англии четвертое место, команду никто не встречал в аэропорту, не кричал «Ура!». Когда в 64-м году сборная СССР проиграла в финале чемпионата Европы в Испании, Бескова, руководившего тогда командой, уволили с работы. Я о том, что нам надо стремиться к таким результатам. Но опять же в группе мы играли с «плюшевыми» командами, надо уважать себя — это самое главное.
- Чего ждете от полуфинальных матчей чемпионата мира?
- Думаю, что сборные Англии и Бельгии встретятся в финале.
- Почему?
- Англичане сейчас поймали свою игру, свой ритм. Плюс мастерство игроков. Конечно, в сборной Хорватии тоже есть хорошие футболисты. Но, мое мнение, что в команде Англии игроки на порядок выше. Что касается матча Франция — Бельгия, то по игре мне бельгийская сборная больше нравится. Она играет в открытый футбол. Команда бежит, атакует. У французов игра тяжеловата.
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