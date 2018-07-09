Патриарх Кирилл поздравил сборную России

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил сборную России по футболу с успешным выступлением на чемпионате мира 2018 года, который проходит в России."Главному тренеру сборной России по футболу С.С. ЧерчесовуУважаемый Станислав Саламович!Примите сердечные поздравления с выдающимся результатом российской команды на Чемпионате мира по футболу 2018 года.Достигнутые успехи стали убедительным свидетельством высокого профессионализма тренера и спортсменов, целеустремленности игроков, командного духа, а также воли к победе.Особо хотел бы отметить роль болельщиков, оказавших исключительно важную поддержку национальной сборной. Яркая игра футболистов и искренние сопереживания наших соотечественников содействовали единению российского общества, формированию чувства солидарности у наших сограждан.Прошу передать слова поздравления всем членам возглавляемой Вами команды вместе с пожеланиями крепости сил, бодрости духа и новых свершений на спортивном поприще.С уважениемКирилл, Патриарх Московский и всея Руси", - говорится на официальном сайте Русской православной церкви.