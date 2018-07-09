Станислав Черчесов: попросил Игнашевича не менять номер телефона

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, как отреагировал на решение Сергея Игнашевича завершить карьеру игрока.– Не задумываемся пока об этом. Как говорится, выпьем по 150 граммов и на трезвую голову порассуждаем. Нужно, чтобы эмоции улеглись, чтобы всё успокоилось. Помните же, что два года назад Игнашевич тоже закончил карьеру в сборной. А я ему в воскресенье сказал, когда он закончил: "Ты, друг мой, телефон не меняй, чтобы я тебя нашёл, когда нужно будет". А если без шуток, то снимаю перед ним шляпу. Вы видите, какую работу он проделал на поле и за его пределами. Можно только гордиться, что такие ребята есть, – заявил Черчесов в эфире "Первого канала".