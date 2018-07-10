Максим Калиниченко: Вукоевич и Вида попали в точку, а хорватская федерация просто трусы!

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06 ФранцияФранция 4:3 АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06 УругвайУругвай 2:1 ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07 ИспанияИспания 1:1 (3:4) РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07 ХорватияХорватия 1:1 (3:2) ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07 БразилияБразилия 2:0 МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07 БельгияБельгия 3:2 ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07 ШвецияШвеция 1:0 ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07 КолумбияКолумбия 1:1 (3:4) АнглияАнглия Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07 УругвайУругвай 0:2 ФранцияФранция Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07 БразилияБразилия 1:2 БельгияБельгия Казань
QF4 17:00 07.07 ШвецияШвеция 0:2 АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07 РоссияРоссия 2:2
(3:4) 		ХорватияХорватия Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07 ФранцияФранция 10.07 БельгияБельгия Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07 ХорватияХорватия 11.07 АнглияАнглия Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 21:00 14.07 Проигравший SF1 14.07 Проигравший SF2 Санкт-Петербург
Подробнее
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07 Победитель SF1 15.07 Победитель SF2 Москва, Лужники
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Новости партнеров

Максим Калиниченко: Вукоевич и Вида попали в точку, а хорватская федерация просто трусы!

Бывший полузащитник "Спартака" и сборной Украины Максим Калиниченко считает, что Федерация футбола Хорватии испугалась и решила отстранить Огнена Вукоевича от работы со сборной Хорватии.

"Этот "эпизод" показывает насколько Вида и Вуко попали в точку. Конечно, они знали, что говорят. Конечно, это было вызывающе. Но по факту, тут даже придраться не к чему. Хорватская федерация футбола просто трусы!

Могли бы просто "официально пожурить" за типа неспортивное поведение на официальном сайте федерации или где-то еще... А отстранение – чистая трусость, ничего более", – написал Калиниченко.

Твиттер Максима Калиниченко
Теги: Калиниченко
Сегодня, 11:28
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26
(13)
№26 Написал: tar-tas Moskwa (Сегодня, 13:11) #
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online

Кот от не хрен делать яйца лижет, а у нас - про хохлов языком чешут. С утра до вечера.


--------------------
От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008 [жалоба]
№25 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 13:11) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Цитата: Пивовед
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.

Без газа и его продавцов, сидел полностью в темноте и в гавне.


ну, какой ты кот?
ты воняешь, а ,значит, ты- скунс.
без газа и его продавцов я сложил бы печь и камин и грелся бы их добрым теплом, как встарь.
и в бане бы печь разместил, и на кухне готовил бы на ней.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№24 Написал: truten74 (Сегодня, 13:07) #
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online

Цитата: pfkegjbl 2
Я просто угораю с ваты. Ржу в голос. Пацриоты сратые. Всех своих кумиров продали, все у них гнилые. Идите иконы солнцеликого целуйте дауны)))

У СВОЕГО ПАРАШИ ВАЛЬЦМАНА ИДИ НЮХНИ ХОХЛОДРОН.
Регистрация: 16.08.2017 [жалоба]
№23 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 13:04) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: pfkegjbl 2
угораю

маладэц! главное не угори в усмерть.
Цитата: pfkegjbl 2
целуйте

немедленно последую твоему совету :))) благо у меня есть кого целовать :)))
Регистрация: 8.02.2011 [жалоба]
№22 Написал: pfkegjbl 2 Мценск (Сегодня, 13:01) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Я просто угараю с ваты. Ржу в голос. Пацриоты сратые. Всех своих кумиров продали, все у них гнилые. Идите иконы солнцеликого целуйте дауны)))


--------------------
Never cared for what they do
Never cared for what they know
But I know (с) Metallica
Регистрация: 3.05.2012 [жалоба]
№21 Написал: arte.garipov город Белгород (Сегодня, 12:55) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
калиниченок гнилой все таки оказался!
Регистрация: 9.07.2018 [жалоба]
№20 Написал: yuri спб (Сегодня, 12:50) #
  • 0
  •  (4)
online

Цитата: Пивовед
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.

Без газа и его продавцов, сидел полностью в темноте и в гавне.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№19 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 12:45) #
  • 0
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Пивовед
лишнее..

ну да ладно :))))
Цитата: Пивовед
да буй с ним.

:))) воистину...чё я то парюсь? :))) это его трудности....:)))
Регистрация: 8.02.2011 [жалоба]
№18 Написал: avnik море (Сегодня, 12:45) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yanus0407
Вида, за снятие футболки после гола, автоматом должен был получить горчичник, а в дополнительное время ему показали жёлтую за подкат сзади. Он должен был получить красную и покинуть поле, а судья этот момент прощёлкал ! Странно, что РФС не подало на этот момент жалобу в УЕФА. Конечно переигровки бы не было, но этот клоун пропустил бы игру с Англией.


Много странного на этом ЧМ. Странно, например, что гений-Черчесов два раза снимал "живого" Дзюбу и ставил "мертвого" Смолова - у которого не заладилось еще в первом матче. )))
Зачем ему давать красную, если нам положено было на вылет, а хорватам дальше? )))


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
№17 Написал: yanus0407 Санкт - Петербург (Сегодня, 12:39) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Вида, за снятие футболки после гола, автоматом должен был получить горчичник, а в дополнительное время ему показали жёлтую за подкат сзади. Он должен был получить красную и покинуть поле, а судья этот момент прощёлкал ! Странно, что РФС не подало на этот момент жалобу в УЕФА. Конечно переигровки бы не было, но этот клоун пропустил бы игру с Англией.


--------------------
Пока мы едины - мы непобедимы!!!
Регистрация: 31.10.2009 [жалоба]
№16 Написал: Мганга любит футбол (Сегодня, 12:37) #
  • -2
  •  (4)

трусы слава усы херня какаято футбол уже давно в гавне весь
Регистрация: 25.10.2013 [жалоба]
№15 Написал: Кристоф (Сегодня, 12:37) #
  • +2
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Sergey Nasirov_2
Но он прав! Что они такого сказали? Ну кто объяснит ?

Будучи спортсменом приедь на международные соревнования на украине и попробуй сказать Крым наш или люблю Россию. Вполне вероятно что удивление на твоем лице будут скрывать многочисленные ушибы.
Регистрация: 16.08.2008 [жалоба]
№14 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 12:35) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Филимонов
Цитата: Пивовед
потому что Вида сейчас играет за ДК

Вида зимой перешел в Бешикташ


мда..
спасибо.


Цитата: dimon_1973
Цитата: Пивовед
который для России считается провокационным...

мил человек, объясни мне, долбоёбу, нахрена это делать? просто от тупизны своей или....???


нахрена Вы так, Дмитрий ?
не нужно это.. лишнее..

а Вида.. да буй с ним..


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№13 Написал: avnik море (Сегодня, 12:32) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: dimon_1973
мил человек, объясни мне, долбоёбу, нахрена это делать? просто от тупизны своей или....???


Дык про войну уже все забы(и)ли. А скандал нужен на фоне Украины. Всё же просто в этом мире. )))


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
№12 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 12:25) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Пивовед
который для России считается провокационным...

мил человек, объясни мне, долбоёбу, нахрена это делать? просто от тупизны своей или....???
Регистрация: 8.02.2011 [жалоба]
№11 Написал: Филимонов Eбeня Российской Империи (Сегодня, 12:25) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Пивовед
потому что Вида сейчас играет за ДК

Вида зимой перешел в Бешикташ
Регистрация: 23.03.2018 [жалоба]
№10 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 12:20) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
Макс, ты всегда был идиотом! играл не плохо, но не более того! тебе бы лучше молчать, чем вякать!


отче, в первую очередь, Калиниченко- украинец.
именно поэтому он и поддерживает украиноориентированный спич хорватов..
который для России считается провокационным..
да, этот спич -для внутреннего употребления, в первую очередь, потому что Вида сейчас играет за ДК.

.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№9 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 12:19) #
  • 0
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Не...ну граждане... вроде просто всё...
Если бы он сказал (как потом оправдывался) что-то вроде "благодарю болельщиков Украины за поддержку", никто и слова бы не сказал, но этот, не побоюсь этого слова, долбоёб выкинул фразу, которая является политическим (только ли?) лозунгом. Реакция общества совершенно адекватна...С этим лозунгом на галицию.....подыхать....
Регистрация: 8.02.2011 [жалоба]
№8 Написал: Филимонов Eбeня Российской Империи (Сегодня, 12:00) #
  • -5
  •  (13)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: К.А.
сжечь пару хохлов?или виду этого?или его ресторан?

сжечь ты можешь только свой полыхающий пepдак
Регистрация: 23.03.2018 [жалоба]
№7 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 11:58) #
  • +2
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Филимонов
поэтому все россияне должны Виду поддержать и устроить какой-нибудь флешмоб


сжечь пару хохлов?или виду этого?или его ресторан?


--------------------
ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№6 Написал: Филимонов Eбeня Российской Империи (Сегодня, 11:56) #
  • -5
  •  (13)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Sergey Nasirov_2
Но он прав! Что они такого сказали? Ну кто объяснит ?

да ничего он такого не сказал, не пойму почему киселевоголовые, как с цепи сорвались. Украинцы братский нам народ, как сказал президент, поэтому все россияне голосовавшие за ВВП должны Виду поддержать и устроить какой-нибудь флешмоб
Регистрация: 23.03.2018 [жалоба]
№5 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 11:52) #
  • -1
  •  (11)

Филимонов,
Но он прав! Что они такого сказали? Ну кто объяснит ?

СТАРЫЙ СПАРТАЧ,
А что он сказал ,что ты так вежлив?
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
№4 Написал: Филимонов Eбeня Российской Империи (Сегодня, 11:39) #
  • 0
  •  (14)
online
Болеет за:
«Спартак»
Вот и бывший спартаковец голос подал
Регистрация: 23.03.2018 [жалоба]
№3 Написал: Animalize Красно-белый город (Сегодня, 11:33) #
  • -6
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Ну, по сути, Калиниченко ничего против России не сказал.
Ещё и ткнул в Виду, мол, ты знал, что говорил, не отмазывайся.


--------------------
https://www.facebook.com/ulitushat
Регистрация: 3.12.2008 [жалоба]
№2 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 11:33) #
  • +4
  •  (16)
Болеет за:
«Спартак»
И этот туда же... Майдан крепчал...
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
№1 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 11:31) #
  • +7
  •  (21)
Болеет за:
«Спартак»
Макс, ты всегда был идиотом! играл не плохо, но не более того! тебе бы лучше молчать, чем вякать!
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
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