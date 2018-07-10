Максим Калиниченко: Вукоевич и Вида попали в точку, а хорватская федерация просто трусы!

Бывший полузащитник "Спартака" и сборной Украины Максим Калиниченко считает, что Федерация футбола Хорватии испугалась и решила отстранить Огнена Вукоевича от работы со сборной Хорватии."Этот "эпизод" показывает насколько Вида и Вуко попали в точку. Конечно, они знали, что говорят. Конечно, это было вызывающе. Но по факту, тут даже придраться не к чему. Хорватская федерация футбола просто трусы!Могли бы просто "официально пожурить" за типа неспортивное поведение на официальном сайте федерации или где-то еще... А отстранение – чистая трусость, ничего более", – написал Калиниченко.