Хорхе Сампаоли продолжит тренировать сборную Аргентины

Хорхе Сампаоли, по итогам встречи с президентом Ассоциации футбола Аргентины Клаудио Тапией, сохранил должность главного тренера сборной Аргентины.Контракт Сампаоли со сборной рассчитан на пять лет. Он может быть расторгнут после Кубка Америки-2019. В случае досрочного увольнения AFA должна была бы выплатить тренеру компенсацию в размере 8 миллионов долларов.Напомним, что латиноамериканская команда под руководством 58-летнего специалиста вылетела с ЧМ-2018 на стадии 1/8 финала.