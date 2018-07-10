Станислав Черчесов: сейчас стоит оставить Смолова наедине с собой

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался на тему критики в адрес нападающего Федора Смолова, который не реализовал послематчевый пенальти в 1/4 финала ЧМ-2018 против Хорватии (2:2, 3:4 пен.)."Наверное, после таких матчей человека лучше не трогать. Поэтому предлагаю всем оставить Федора наедине с самим собой.Время пройдет, спокойно проанализируем, встретимся, пообщаемся, как исправлять, чтобы в следующий раз этого не было", – сказал Черчесов.