Глава ФФУ: оплатим штраф Вукоевича из личных средств. Слава Хорватии! Слава Украине!

Глава Федерации Футбола Украины Андрей Павелко заявил, что готов рассмотреть варианты сотрудничества федерации с Огненом Вукоевичем."Огнен Вукоевич отстранен от работы в тренерском штабе сборной Хорватии и оштрафован… и это всего лишь за слова уважения по отношению к Украине. Уверен, что это недоразумение, которое можно исправить, и если Огнен будет оспаривать такое решение ФИФА, то Федерация футбола Украины окажет ему в этом юридическую и общую поддержку.Кроме того, мы готовы предоставить дополнительную аргументацию и разъяснения относительно значения приветствия "Слава Украине!".Если же санкция ФИФА останется в силе, то, посоветовавшись с другими представителями руководства ФФУ, мы решили из личных средств компенсировать Вукоевичу сумму штрафа, которую ему придется уплатить.Кроме того, мы готовы рассмотреть варианты сотрудничества ФФУ с таким высококлассным специалистом, как Огнен. Мы ценим людей, которые преданы Украине и не боятся публично демонстрировать уважение к нашему государству! Спасибо, Огнен! Слава Хорватии! Слава Украине!" – написал Павелко.