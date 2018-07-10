Глава ФФУ: оплатим штраф Вукоевича из личных средств. Слава Хорватии! Слава Украине!

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06 ФранцияФранция 4:3 АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06 УругвайУругвай 2:1 ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07 ИспанияИспания 1:1 (3:4) РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07 ХорватияХорватия 1:1 (3:2) ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07 БразилияБразилия 2:0 МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07 БельгияБельгия 3:2 ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07 ШвецияШвеция 1:0 ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07 КолумбияКолумбия 1:1 (3:4) АнглияАнглия Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07 УругвайУругвай 0:2 ФранцияФранция Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07 БразилияБразилия 1:2 БельгияБельгия Казань
QF4 17:00 07.07 ШвецияШвеция 0:2 АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07 РоссияРоссия 2:2
(3:4) 		ХорватияХорватия Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07 ФранцияФранция 10.07 БельгияБельгия Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07 ХорватияХорватия 11.07 АнглияАнглия Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 21:00 14.07 Проигравший SF1 14.07 Проигравший SF2 Санкт-Петербург
Подробнее
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07 Победитель SF1 15.07 Победитель SF2 Москва, Лужники
Подробнее

Опрос:

Стал ли для вас трагедией вылет России с ЧМ?
Показать все опросы

Новости партнеров

Глава ФФУ: оплатим штраф Вукоевича из личных средств. Слава Хорватии! Слава Украине!

Глава Федерации Футбола Украины Андрей Павелко заявил, что готов рассмотреть варианты сотрудничества федерации с Огненом Вукоевичем.

"Огнен Вукоевич отстранен от работы в тренерском штабе сборной Хорватии и оштрафован… и это всего лишь за слова уважения по отношению к Украине. Уверен, что это недоразумение, которое можно исправить, и если Огнен будет оспаривать такое решение ФИФА, то Федерация футбола Украины окажет ему в этом юридическую и общую поддержку.

Кроме того, мы готовы предоставить дополнительную аргументацию и разъяснения относительно значения приветствия "Слава Украине!".

Если же санкция ФИФА останется в силе, то, посоветовавшись с другими представителями руководства ФФУ, мы решили из личных средств компенсировать Вукоевичу сумму штрафа, которую ему придется уплатить.

Кроме того, мы готовы рассмотреть варианты сотрудничества ФФУ с таким высококлассным специалистом, как Огнен. Мы ценим людей, которые преданы Украине и не боятся публично демонстрировать уважение к нашему государству! Спасибо, Огнен! Слава Хорватии! Слава Украине!" – написал Павелко.

Фэйсбук Андрея Павелко
Теги: Сборная Хорватии сборная Украины
Сегодня, 14:42
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
18
(8)
№18 Написал: SuperDimon Тула (Сегодня, 16:20) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Динамо» М
Riders1990,
Они в долг эти деньги у америкосов возьмут и заплатят. Придурки
Регистрация: 4.04.2013 [жалоба]
№17 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 16:13) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Есть деньги штраф то оплатить?


--------------------
Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009 [жалоба]
№16 Написал: Liberator Монако (Сегодня, 16:08) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
слова уважения по отношению к Украине
Бедные хохлы, что только не сделаешь, когда не хватает уважения, даже платить.
Регистрация: 3.04.2016 [жалоба]
№15 Написал: Volodia379 (Сегодня, 16:05) #
  • 0
  •  (0)

Порошенко оплатит штраф ! Продаст нам свои конфеты и все тип-топ! Как то через ж...все получается! Может пока не поздно конфетные фабрики закрыть! smirk
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
№14 Написал: Малюта_Скуратов Токио (Сегодня, 16:03) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Динамо» М
Цитата: VIOLATOR
Ну дебил...конченый дебил

У него на морде написано,что одна хромосома у него лишняя!
Регистрация: 31.10.2016 [жалоба]
№13 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 15:49) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ластелинОвец
Слава Украине! Героям слава! laughing вата бомби.
понадусер......пора унитазы чистить...пора.. smirk
Регистрация: 6.09.2013 [жалоба]
№12 Написал: Михалыч 70 г. Москва (Сегодня, 15:49) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ластелинОвец
Слава Украине! Героям слава! laughing вата бомби.

Вата у тебя вместо мозгов, хохлосрань салоежка.
Регистрация: 24.09.2008 [жалоба]
№11 Написал: Одиссей Иерусалим-Армавир (Сегодня, 15:35) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Мы ценим людей, которые преданы Украине и не боятся публично демонстрировать уважение к нашему государству! Спасибо, Огнен! Слава Хорватии! Слава Украине!" – написал Павелко.
flushed С какого перепугу он предан Украине? Почему тогда он не кричал после матча с Нигерией или Аргентиной? Значит недостаточно предан-платить за него не надо. smile
Регистрация: 20.02.2013 [жалоба]
№10 Написал: karfagen Dresden (Сегодня, 15:34) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
обеспечили Англии домашний матч


--------------------
JEDEM DAS SEINE.
Регистрация: 14.02.2010 [жалоба]
№9 Написал: ластелинОвец (Сегодня, 15:27) #
  • -6
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
Слава Украине! Героям слава! laughing вата бомби.


--------------------
Властелин Овец.
Регистрация: 26.04.2018 [жалоба]
№8 Написал: VIOLATOR Новосибирск (Сегодня, 15:05) #
  • +4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ну дебил...конченый дебил
Регистрация: 16.05.2015 [жалоба]
№7 Написал: ythe Ё-бург (Сегодня, 15:01) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Малюта_Скуратов
Цитата: KOZbIPb
Сала Украине!

Хероям Сала!

Хероям в срало!


--------------------
Куй, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010 [жалоба]
№6 Написал: Малюта_Скуратов Токио (Сегодня, 14:58) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Динамо» М
Цитата: KOZbIPb
Сала Украине!

Хероям Сала!
Регистрация: 31.10.2016 [жалоба]
№5 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 14:56) #
  • +4
  •  (10)
online
Болеет за:
ЦСКА
Угораздило же нам жить с такими соседями unamused


--------------------
Что за свинья каждый день залезает в мой профиль и ставит "минусы" всем моим комментариям?
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
№4 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 14:55) #
  • +5
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Кому вы нахрен нужны. Какие то преданные люди Укуруине. Все влажные мечты дебилов. Как только газ перестанет через вас в Европу идти про вас все забудут. Нет такой страны и не было. Сало уронили
Регистрация: 17.05.2015 [жалоба]
№3 Написал: filin89 Коми Африка (Сегодня, 14:53) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Локомотив»
Сало уронили!!
Регистрация: 21.03.2011 [жалоба]
№2 Написал: Александр Александров_3 (Сегодня, 14:49) #
  • +11
  •  (13)

игроки сборной англии ; слава донбассу , луганску слава !
Регистрация: 10.07.2018 [жалоба]
№1 Написал: KOZbIPb город Белых Ночей (Сегодня, 14:47) #
  • +9
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Сала Украине!
Регистрация: 22.08.2007 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.